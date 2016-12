Nokia: Erste neue Smartphones ab Juni im Handel

Nokia will 2017 wieder durchstarten Bereits seit einigen Monaten steht fest, dass Nokia im kommenden Jahr ein Comeback auf dem Smartphone-Markt wagt. Früher war der Neueinstieg nicht möglich, da Microsoft noch bis Ende 2016 die Namensrechte für Handys und Smartphones unter der finnischen Traditionsmarke hält. Ganz so wie früher wird Nokia ohnehin nicht mehr, denn für den Neustart ist im Wesentlichen das Startup HMD Global verantwortlich, dessen CEO Arto Nummela allerdings früher selbst für Nokia gearbeitet hat.

HMD Global ist für die Entwicklung der neuen Handsets verantwortlich, die Produktion soll in einem indischen Foxconn-Werk erfolgen. Nokia selbst stellt vor allem seinen Markennamen für das Projekt zur Verfügung, steht aber voll hinter dem Neustart auf dem Mobile-Sektor. So haben die Finnen schon jetzt mit dem Marketing für Nokia Mobile begonnen. Auf der Webseite des Unternehmens findet sich ein entsprechender Hinweis und sogar eine Facebook-Fan-Page wurde bereits eingerichtet.

Nokia plant Handys in jeder Preisklasse

In einem Interview mit der Economic Times verriet HMD-Global-Chef Nummela nun mehr zum Nokia-Comeback. So sollen die ersten neuen Smartphones im Juni 2017 auf den Markt kommen. Nicht bekannt ist, ob der Hersteller die Geräte möglicherweise schon früher, etwa auf dem Mobile World Congress (MWC) im Februar, der Öffentlichkeit zeigen wird. Neben Smartphones, die auf dem Android-Betriebssystem von Google basieren, soll es von Nokia weiterhin auch einfachere Feature Phones geben. So soll es Geräte für nahezu jeden Geldbeutel geben.

Im Feature-Phone-Bereich hat die Marke Nokia nie aufgehört zu existieren. Microsoft hat bis zuletzt einfachere Telefone mit dem Nokia-Brand auf den Markt gebracht, während die Lumia-Smartphones schon seit geraumer Zeit unter dem Namen Microsoft anstelle von Nokia veröffentlicht wurden. Mittlerweile wurde die Reihe komplett eingestellt.

Hohe Qualität und Nokia-typisches Design angestrebt

Verkauft werden sollen die neuen Nokia-Handys vom Start weg weltweit, wie Nummela im Interview weiter verriet. Preise und Features wurden noch nicht genannt. Der CEO von HMD Global ist aber vom Erfolg des Nokia-Comebacks überzeugt. Mit guter Qualität und einem Nokia-typischen Design wolle man sich von der Konkurrenz abheben. Zudem sei das erste Feedback bei Mobilfunkanbietern und Großhändlern sehr viel versprechend.

Wie erfolgreich Nokia wirklich sein kann, bleibt abzuwarten. Hatte der Konzern zu Zeiten, als er absoluter Marktführer auf dem Handymarkt war, kaum Konkurrenz, so gibt es heute Smartphones und Hersteller fast wie der buchstäbliche Sand am Meer. Andererseits hatten sich auch schon zu Zeiten, als der Nokia-Deal mit Microsoft eingefädelt wurde, viele Kunden Android-Handys von Nokia gewünscht. Und genau dieser Wunsch geht 2017 in Erfüllung.