Nokia Comeback: Erste Bilder des Nokia D1C geleakt

Gehäuse-Leak des Nokia D1C (c) via Nokiapoweruser Dass Nokia ein Comeback auf dem Smartphone-Markt wagen will, ist schon länger bekannt. Bisher konnte der ehemalige Markt­führer auf dem Mobil­funk­markt allerdings keine Geräte mehr unter dem Namen Nokia herausbringen. Ein Vertrag mit Micro­soft untersagte dem finnischen Unternehmen nämlich genau das. Doch der aus der Kooperation mit Micro­soft entstandene Vertrag endet bald. Schon nächstes Jahr können deshalb neue Smartphones unter dem Marken­namen Nokia auf den Markt kommen.

Bereits im Juli kursierten Gerüchte, dass Nokia bald zwei Android-Flagg­schiffe mit Metall­gehäuse und Snapdragon 820 auf den Markt bringen wird. Die bekannt gewordenen Informationen stimmen mit dieser Vermutung zumindest teilweise überein. Nokia D1C soll das neue Smart­phone heißen und auch dieses soll unter Android laufen. Wie Nokiapoweruser.com berichtet, wurden den Autoren angebliche Informationen über die Hard­ware sowie Bilder des Gehäuses zugespielt. Um ein Flagg­schiff wird es sich, zumindest bei diesem Modell, aber nicht handeln.

Nokia D1C - kein Flaggschiff

Mehr vom Nokia D1C (c) via Nokiapoweruser Denn die geleakten Hardware-Daten deuten eher auf ein gutes Mittel­klasse-Smartphone hin. So soll das Nokia D1C unter anderem über einen Snapdragon 430 Prozessor mit je 1,4 GHz pro Kern und drei Giga­byte Ram verfügen. Das Display soll 5,5 Zoll messen und in Full-HD auflösen. Als Betriebs­system kommt laut dem Artikel die aktuellste Android-Version Nougat 7.0 zum Einsatz. Die zwei Aus­sparungen auf der Rück­seite des Gehäuses könnten auf einen Finger­abdruck­sensor unterhalb der Kamera hindeuten. Viel­leicht ist es aber auch nur ein Blitz, eine Dual-Kamera ist es den Informationen im Internet zufolge jedenfalls nicht.

Nokia selbst hat die Arbeit an Nokia-Smartphones und -Tablets mit Android mittler­weile bestätigt. Dass die Geräte Anfang des zweiten Quartals 2017 erscheinen sollen, gab unter­dessen ein Microsoft-Mitarbeiter bekannt. Sehr wahr­scheinlich wird Nokia deshalb die kommende MWC 2017 in Barcelona dazu nutzen, die neue Generation Smart­phones und Tablets von Nokia vorzustellen. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich darüber berichten.

HMD global - die Firma hinter den neuen Nokia-Smartphones

Der finnische Tele­kommunikations­konzern Nokia mit Hauptsitz in Espoo ist an der neuen Generation von Nokia-Smartphones nicht mehr beteiligt. Nokia selbst ist inzwischen Dienstleister, zum Beispiel als Aus­rüster für Tele­kommunikations­netze. So hat Nokia im August etwa das Netz-Management von Telefónica übernommen.

Hinter der kommenden Generation der Nokia-Smartphones und Tablets steckt die ebenfalls finnische Firma HMD global mit Sitz in Helsinki. HMD global wurde erste im Mai dieses Jahres gegründet. Anlass war unter anderem der Kauf von Nokia-Marken­rechten von Microsoft, die ein Wieder­aufleben der Mobil­telefon-Sparte Nokias erst wieder ermöglichten.

Zwar handelt es sich bei der HMD global um ein äußerst junges Unternehmen, die Mit­arbeiter sind aber alt­bekannte Gesichter. So begann CEO Arto Nummela bereits 1994 bei Nokia und war später bei Micro­soft Mobile. Präsident Florian Seiche arbeitete bereits für Siemens, Orange, HTC und natürlich Nokia. Und auch der neue Marketing-Verantwortliche Pekka Rantala war bereits von 1994 bis 2011 in diversen führenden Marketing-Positionen bei Nokia.