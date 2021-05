Nokia managt digitalen Behördenfunk in Deutschland

Der finni­sche Netz­werk­aus­rüster Nokia darf tech­nische, Wartungs- und Manage­ment­dienste für das bundes­weite BDBOS-Digi­tal­funk­netz für die öffent­liche Sicher­heit erbringen. BDBOS ist die Abkür­zung für Bundes­anstalt für den Digi­tal­funk der Behörden und Orga­nisa­tionen mit Sicher­heits­auf­gaben.

Nokia hatte schon im Dezember 2020 erfolg­reich ange­fangen, alle Dienst­leis­tungs- und Logis­tik­stand­orte der Behör­den­funker auszu­rüsten und start­klar zu machen. Ferner wurden die Mitar­beiter von Nokia geschult und auf ihren Job vorbe­reitet.

Zunächst Vier-Jahres-Vertrag

Die Polizei funkt wie die Rettungsdienste, Feuerwehr und THW über das digitale Netz der BDBOS. Jetzt übernimmt Nokia Wartung und Service

Foto: Picture-Alliance / dpa Zunächst wurde ein Vier-Jahres-Vertrag unter­zeichnet. Nokia wird die "einsatz­kri­tische" (Mission Critical) Kommu­nika­tions­infra­struktur für die deut­schen Behörden des öffent­lichen Schutzes und der Kata­stro­phen­hilfe (PPDR) auf Bundes-, Landes- und kommu­naler Ebene unter­stützen. Nokia soll über verschie­dene "Managed Infra­struc­ture Services" ein Höchstmaß an Netz­ver­füg­bar­keit sicher­stellen.

Nokia wird auch die TETRA-Basis­sta­tionen updaten und das gesamte Netz auf das IP-Proto­koll umstellen. Im Einzelnen geht es um mehr als 8000 tech­nische Modi­fika­tionen. Nokia soll dazu beitragen, das Digi­tal­funk BOS-Netz von "TETRA TDM" (Trans European Trun­king Radio Time Divi­sion Multi­plex) auf IP zu migrieren. Dadurch soll die System­archi­tektur verein­facht und die Flexi­bilität erhöht werden und sich verbun­dene Kommu­nika­tions­sys­teme besser inte­grieren lassen.

Frank Buddrus, Vize­prä­sident der BDBOS, lobt den Auftrag: "Mit seiner tech­nischen Exper­tise, seiner Service-Erfolgs­bilanz und seinen Kennt­nissen im Bereich der öffent­lichen Sicher­heit wird Nokia dazu beitragen, die nächste Phase der Zukunft des BOS-Digi­tal­funk­netzes zu bewäl­tigen. Wir freuen uns auf die enge Zusam­men­arbeit mit Nokia, um die Stan­dards für unseren Service für deut­sche Bürger und Orga­nisa­tionen der öffent­lichen Sicher­heit noch weiter zu erhöhen."

Nokia über­nimmt Service, Endge­räte und Wartung

Zusätz­lich zu den tech­nischen und wartungs­tech­nischen Dienst­leis­tungen wird sich Nokia um die Endge­räte kümmern, also Repa­raturen, Soft­ware-Updates und auch den Bezug von Geräten von Fremd­fabri­katen, die also nicht von Nokia selbst kommen müssen. Nokia doku­men­tiert das Netz und ist für den Netz-Service zuständig, dafür wurden genaue Regeln (Service Level Agree­ments) defi­niert. Nokia wird auch Produkte von Dritt­anbie­tern ins Netz in enger Abstim­mung mit den Regu­lie­rungs­behörden inte­grieren.

Fried­rich Trawo­eger, bei Nokia für Cloud and Cogni­tive Services zuständig, ist mächtig stolz: "Das ist für Nokia sehr pres­tige­trächtig, als stra­tegi­scher Partner mit der BDBOS am Digi­tal­funk­netz zu arbeiten, was ein welt­weit führendes PSDR-Kommu­nika­tions­system (PSDR - Public Safety Digital Radio) ist. Zusätz­lich zu unserem Dienst­leis­tungs-Know-how werden wir auch unsere Erfah­rung im Bereich der öffent­lichen Sicher­heit einbringen, die das Wissen um die spezi­fischen Prozess- und Verfah­rens­anfor­derungen beinhaltet, die für die Arbeit in einer hoch­karä­tigen, missi­ons­kri­tischen öffent­lichen Dienst­umge­bung uner­läss­lich sind. Wir freuen uns darauf, eine neue Ära für die BDBOS einzu­läuten, indem wir unsere Rolle bei der Migra­tion zu einer mehr IP-basierten Archi­tektur spielen."

Holp­riger Anlauf

Nach einer überaus holp­rigen Start­phase hat das digi­tale Polizei- und Sicher­heits­behörden-Funk-Netz heute mehr als 962.000 Teil­nehmer und wickelt jeden Monat etwa 47 Millionen Anrufe ab. Das Netz soll eine "schnelle, zuver­läs­sige, landes­weite und orga­nisa­tions­über­grei­fende Kommu­nika­tion" und die effi­ziente und sichere Durch­füh­rung komplexer Einsätze erleich­tern - insbe­son­dere in Krisen- und Kata­stro­phen­situa­tionen ermög­lichen.

Parallel dazu läuft aber immer noch das analoge BOS-Netz auf Frequenzen unter­halb des UKW-Rund­funk­bereichs (ca. 85 MHz) und bei 170 MHz. Diese Technik ist noch analog, gilt als antik, aber auch robust. Die Funk­gespräche lassen sich aber mit einfachsten Mitteln von "Dritten" abhören und waren auch der wesent­liche Grund für die Einfüh­rung eines neuen Systems.

Anstatt sich als "Unter­mieter" kosten­günstig auf bestehende Mobil­funk­sys­teme wie "Chekker" (analoger Bündel­funk) oder den welt­weiten GSM-Stan­dard (GSM-BOS) aufzu­schalten, bestanden die Behörden immer auf einer "eigenen Lösung", die viel Geld und einen Netz­ausbau bei Null erfor­derte und wesent­lich länger als je gedacht dauerte.

Deut­sches Netz ist größtes seiner Art

Das deut­sche BDBOS-Netz ist - welt­weit gesehen - das größte auf dem inter­natio­nalen TETRA-Stan­dard basie­rende Netz, das derzeit mehr als 4800 Basis­sta­tionen umfasst und eine Funk­abde­ckung für 99,2 Prozent der Bundes­repu­blik Deutsch­land bietet.

Nokia möchte die Behörden für öffent­liche Sicher­heit bei der Nutzung von Breit­band­netzen und digi­talen Tech­nolo­gien unter­stützen, um die Effek­tivität der Erst­helfer zu verbes­sern, Bedro­hungen proaktiv zu begegnen und schnel­lere, fundier­tere Entschei­dungen zu treffen.

Wer ist Nokia?

Nokia Oy aus Finn­land, ursprüng­lich als Hersteller von Gummi­stie­feln und Auto­reifen gestartet, wurde mit der Produk­tion von Fern­seh­moni­toren und Mobil­tele­fonen (NMT, C-Netz und GSM ("D-Netz"/"E-Netz") welt­weit bekannt und war lange Zeit Welt­markt­führer, bis der Siegeszug der Touch-Screen-Smart­phones verschlafen wurde. Daneben stieg Nokia früh in den Bau und die Planung von Netzen und Netz­werken und Netz­sicher­heit ein. Nach der Abtren­nung von Nokia Mobile Phones an Micro­soft fusio­nierte Nokia Networks mit Siemens Mobil­funk zu NSN (Nokia Siemens Networks) und erwarb später auch Alcatel-Lucent und "erbte" damit die renom­mierte Tech­nologie-Schmiede "Bell Labs".

Die Smart­phones und Handys unter dem Marken­namen "Nokia" werden von dem Unter­nehmen HMD Global (gegründet von ehema­ligen Nokia Mitar­bei­tern) herge­stellt und vertrieben, die eine Lizenz besitzen, dafür den Marken­namen Nokia zu nutzen.

Was ist die BDBOS?

Die Bundes­anstalt für den Digi­tal­funk der öffent­lichen Sicher­heit (BDBOS) wurde am 2. April 2007 gegründet. Sie ist dem Bundes­minis­terium des Innern, für Bau und Heimat unter­stellt. Die Bundes­anstalt hat ihren Haupt­sitz in Berlin und verfügt über derzeit 770 Arbeits­plätze.

Sie ist verant­wort­lich für den Aufbau, den Betrieb und die Weiter­ent­wick­lung des öffent­lichen Sicher­heits­funk­netzes für BOS (Behörden und Orga­nisa­tion mit Sicher­heits­auf­gaben wie Polizei, Rettungs­dienste, Feuer­wehr, THW etc.), englisch Public Safety Digital Radio (PSDR). Das Netz wird gemeinsam von Bund und Ländern finan­ziert. Seit dem 1. Januar 2019 ist die Bundes­anstalt auch für den Betrieb der Bundes­netze zuständig.

