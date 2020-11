Smart-TVs und Streaming-Box von Nokia offiziell vorgestellt

Wie in der vergan­genen Woche berichtet, sollen noch in diesem Jahr smarte Fern­seh­geräte der Marke Nokia in Deutsch­land erhält­lich sein. Dazu hat die österrei­chi­sche Firma StreamView die Exklu­siv­rechte für den Vertrieb der Geräte der finni­schen Marke erworben. Neben smarten TV-Geräten in verschie­denen Größen wird es auch eine Strea­ming-Box geben, die es herkömm­lichen TV-Geräten ohne eigenen Inter­net­anschluss ermög­licht, Inhalte aus dem Netz abzu­rufen.

Nokia-Fern­seher mit Android TV

Nokia Android TV in 32 Zoll

Bild: StreamView Das vorge­stellte Port­folio umfasst zahl­reiche Modelle in verschie­denen Größen von 32 Zoll bis 75 Zoll. Bei der üppigen Auswahl sollte für die meisten Nutzer die rich­tige Größe dabei sein. Während das Modell mit einer Bild­schirm­dia­gonale von 32 Zoll eine maxi­male Auflö­sung von Full-HD bietet, errei­chen die Modelle in den Größen 43, 50, 55, 58, 65 und 75 Zoll bis zu 4K/UHD-Auflö­sung.

Auf allen Modellen läuft Android TV der OS-Version "9" als Benut­zer­ober­fläche. Damit haben Nutzer unter anderem direkten Zugriff auf wich­tige Online-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, YouTube und Disney+. Weitere Apps zur Nutzung auf dem TV-Gerät können über Googles Biblio­thek Play Store herun­ter­geladen werden.

Die Fernbedienung zur Steuerung der Android-TV-Geräte

Bild: StreamView Alle Nokia-Smart-TVs haben Googles Chro­mecast-Tech­nologie inte­griert, die es ermög­licht, Apps und Inhalte von mobilen Geräten wie Smart­phones und Tablets auf den Bild­schirm des Fern­sehers zu über­tragen.

Das 32-Zoll-Modell unter­stützt nicht den schnel­leren WLAN-ac-Stan­dard. Das ist nur den größeren Ausgaben vorbe­halten. Außerdem ist das Stereo­laut­spre­cher­system mit 2 mal 6 Watt kleiner. Bei den größten Vertre­tern mit 65 und 75 Zoll sind Elemente mit 2 mal 12 Watt verbaut.

TV smart machen mit Strea­ming-Box

Streaming-Box mit Fernbedienung

Bild: StreamView Die Nokia Strea­ming Box 8000 unter­stützt eine Auflö­sung bis zu 4K/UHD und den schnel­leren WLAN-ac-Stan­dard sowie Chro­mecast-Inte­gra­tion. Eine Fern­bedie­nung wird mitge­lie­fert. Diese verfügt über eigene Tasten, um Schnell­zugriff auf die Strea­ming-Dienste YouTube, Amazon Prime Video und Netflix sowie den Google Play Store zwecks App-Instal­lation zu gewähr­leisten.

Wie auch die vorge­stellten Fern­seh­geräte wird die Benut­zer­ober­fläche Android TV genutzt, die Nokia Strea­ming Box 8000 bietet im Auslie­ferungs­zustand bereits die OS-Version 10. Inte­griert ist auch der Google Assistant, der Befehle per Sprach­steue­rung nach Akti­vie­rung des entspre­chenden Buttons auf der Fern­bedie­nung möglich macht. Benutzeroberfläche der Streaming-Box

Bild: StreamView Eine Strea­ming-Box kann sich auch für Nutzer lohnen, die bereits einen smarten Fern­seher verwenden - beispiels­weise dann, wenn sie sich eine andere Benut­zer­ober­fläche wünschen oder den Vorteil des Zugangs zu den Google Play Services in Anspruch nehmen möchten.

Preise und Verfüg­bar­keit

Die smarten Fern­seher starten bei 299,90 Euro für das kleinste Modell mit 32 Zoll. Wer es größer mag, zahlt für das Modell mit 43 Zoll Bild­schirm­dia­gonale 449,90 Euro, mit 50 Zoll 499,90 Euro, mit 55 Zoll 549,90 Euro, mit 58 Zoll 599,90 Euro, mit 65 Zoll 699,90 Euro und mit 75 Zoll 1199,90 Euro. Die Nokia Strea­ming Box 8000 schlägt mit einem Preis von 99,90 Euro zu Buche.

Nokia hat kürz­lich via Twitter eine Roadmap für Android-11-Updates veröffent­licht. Die Liste umfasst zahl­reiche Modelle, die bis zum zweiten Quartal des kommenden Jahres mit der Google-Firm­ware versorgt werden sollen. Um welche es sich dabei genau handelt, lesen Sie in einer weiteren News.