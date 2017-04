Nokia 8 im ersten Konzeptvideo

So könnte das Nokia 8 aussehen Um ein offizielles Video von Foxconn als Produzent oder HMD Global als Lizenzhalter der Marke Nokia handelt es sich nicht. Vielmehr hat der Designer des YouTube-Kanals Concept Creator seiner Fantasie ein wenig freien Lauf gelassen. Trotzdem ist das zu sehende Nokia 8 Konzept nicht völlig unwahrscheinlich, da die Arbeit des Designers auf geleakten Skizzen aus dem Umfeld von HMD Global basieren. Insofern könnte das Android-Smartphone sehr wohl in ähnlicher Form auf den Markt kommen.

Inwiefern es jedoch wirklich mit einem quasi nicht existenten Displayrahmen auf den Seiten erscheint, bleibt offen. Schick sieht es allemal aus und würde in direkte Konkurrenz zum Samsung Galaxy S8 als auch LG G6 gehen. Die Front selbst wird natürlich vom Display dominiert, wobei die Abstände ober- und unterhalb sehr klein sind. Nur ein weiterer Punkt, womit das Nokia 8, sofern es tatsächlich so erscheinen würde, in direkte Konkurrenz zum Galaxy S8 und G6 treten würde. Unterhalb des Displays ist ein Home-Button verbaut, welcher den Informationen nach auch einen Fingerabdrucksensor beherbergt.

Edles Gehäuse und Kamera-Fokussierung

Eingefasst ist das Nokia 8 Konzept in einem Metallrahmen mit geschliffenen Kanten, was dem Gerät einen edlen Touch verleiht. Welches Material bei der Rückseite zur Anwendung kommt ist schlecht zu erkennen. Denkbar wäre Glas oder Kunststoff, um das drahtlose Aufladen per Wireless Qi zu ermöglichen. Mangelnde Leistung wird das Android-Smartphone zumindest nicht haben. Verbaut ist den Informationen zufolge der Acht-Kern-­Prozessor Snapdragon 835 von Qualcomm.

Fotos lassen sich mit einer Dual-Kamera aufnehmen, wobei es zu deren Auflösung noch keinerlei Informationen gibt. Gerüchten zufolge ist eine PureView-Kamera für das Nokia 8 geplant, oder zumindest ein hochwertiges Objektiv von dem Traditions­unternehmen Carl Zeiss. Interessant ist, dass eine dedizierte Kamera-Taste auf der rechten Seite des Rahmens verbaut ist. Damit würde sich das Nokia 8 erheblich einfacher zum Fotografieren eignen.

Sollte sich HMD Global für die PureView-Technik entscheiden, wird man entweder Lizenzgebühren an Microsoft entrichten oder die Technik entscheidend abändern und anders nennen. Denn im Zuge der Nokia-Übernahme hatte Microsoft auch die Lizenzrechte an der PureView-Technik mit übernommen.

Zurück zu alter Stärke

Die Rückkehr von Nokia als Smartphone-Marke wird von vielen ehemaligen Fans mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Immerhin war der damals finnische Konzern fast eine Dekade lang der unangefochtene Marktführer im Mobilfunkbereich. Umso größer sind die Erwartungen, die HMD Global als Inhaber der Markenrechte für den Namen Nokia zu erfüllen hat.

Mit den Modellen Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6 wurden auf dem MWC 2017 die ersten drei neuen Geräte vorgestellt. Sie bestechen durch eine hohe Verarbeitungs­qualität und ein pures Android-Betriebssystem ohne größere Anpassungen. Zuletzt sorgte das Unternehmen mit einer Aussage für Furore und große Sympathie, dass Nutzer ein Recht auf Updates hätten.

Daher habe man bei HMD Global das Bestreben, stets die aktuellste Fassung von Android seinen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Es bleibt abzuwarten ob das Unternehmen dieses Versprechen auf lange Sicht einhalten kann und wie lange der Zeitraum für die Update-Unterstützung überhaupt sein wird.

Was wir von den neuen Nokia-Smartphones halten, können Sie in unserem HandsOn der drei Geräte nachlesen.