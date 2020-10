Android 11: Nokia veröffentlicht Update-Fahrplan

Nokia hat via Twitter eine Roadmap für Android-11-Updates veröf­fent­licht. Die Liste umfasst zahl­reiche Modelle, die bis zum zweiten Quartal des kommenden Jahres mit der Google-Firm­ware versorgt werden sollen.

Nokias offizielle Update-Roadmap

Bild: Nokia Mobile/Twitter, Screenshot: teltarif.de Wer ein Smart­phone besitzt oder gedenkt, sich ein neues zuzu­legen, möchte sicher­lich gerne wissen, wie es mit der Update-Versor­gung aussieht. Von Vorteil sind offi­zielle Fahr­pläne der Smart­phone-Hersteller, sofern es denn welche gibt. HMD Global hat nun für seine Marke Nokia eine solche Roadmap über den Twitter-Kanal Nokia Mobile veröf­fent­licht. Datenblätter Nokia 1.3

Dort finden sich zahl­reiche Modelle, die in einem prognos­tizierten Zeit­raum ein Update auf Android 11 erhalten sollen. Eine Auflis­tung der besagten Modelle samt vom Hersteller ange­gebenen Auslie­ferungs­zeit­raum können Sie sich nach­fol­gend anschauen. Die Geräte haben wir auch in unsere Über­sicht Android 11: Diese Smart­phones bekommen das Update aufge­nommen, in der wir auch Smart­phones anderer Hersteller listen, die gute Prognosen haben, ein Update auf Android 11 zu erhalten.

Nokia: Geplante Android-11-Updates

Bild: Nokia Mobile/Twitter, Screenshot: teltarif.de Zwischen 4. Quartal 2020 und 1. Quartal 2021

1. Quartal 2021

Zwischen 1. Quartal 2021 und 2. Quartal 2021

2. Quartal 2021

Samsung hat kürz­lich das öffent­liche Beta-Programm der Soft­ware-Version OneUI 3.0 basie­rend auf Android 11 ange­kün­digt. Zunächst sollen ausge­wählte Modelle der S20-Serie in das Programm aufge­nommen werden.