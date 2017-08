Nokia 9 soll mit größerem Bildschirm erscheinen

Zwar wurde das finnische Smartphone-Flaggschiff Nokia 8 erst gestern vorgestellt, doch bereits jetzt soll sich ein Mitarbeiter von HMD Global zum Nokia 9 geäußert haben. Die russische Mobilfunk-Seite 4PDA erkundigte sich beim Hersteller, wieso das Display des Nokia 8 lediglich 5,3 Zoll misst. Auf diese Frage entgegnete Neil Broadley, der Markteting-Verantwortliche bei HMD Global, dass die Testgruppe des Unternehmens positiv auf diese Bildschirmgröße reagiert habe. Dennoch wird ein Smartphone mit größerem Display, voraussichtlich das Nokia 9, in Aussicht gestellt.

Nach dem Nokia 8 ist vor dem Nokia 9

Eine Skizze des Nokia 9

„Nokia war nie eine Marke, die anderen folgt“

Wir haben gestern über die Vorstellung des Nokia 8 berichtet, dem neuen Oberklassemodell des finnischen Unternehmens HMD Global. Sowohl die Fachpresse wie auch die Smartphone-Liebhaber nahmen dieses Produkt überwiegend gut auf. Der 5,3 Zoll große Bildschirm wirkt jedoch im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Galaxy S8 (5,8 Zoll) und LG G6 (5,7 Zoll) etwas klein. Diesem Umstand soll ein vermeintliches Nokia 9 entgegenwirken. Der Produktname wird zwar von HMD Global nicht direkt genannt, das Unternehmen soll jedoch ein Smartphone mit größerem Bildschirm bereits bestätigt haben. Dieses könnte schon in Bälde vorgestellt werden. Das von Brancheninsidern als Nokia 9 gehandhabte Mobilgerät besuchte schon diverse Benchmarks.

Pocketnow berichtet von einem Interview mit HMD Globals Marketingchef Neil Broadley auf dem russischen Portal 4PDA. Dort sind einige Aussagen über den Designprozess des Nokia 8 zu lesen. „Das Design des Nokia 8 war das Ergebnis eines exzellenten Dialogs zwischen uns und den Kunden“, teilt Broadley mit. „Wir haben ein äußerst zufriedenstellendes Feedback von Nutzern unserer befragten Gruppe erhalten, die das Display in der Form mochten, wie wir es erschaffen haben.“ Deshalb geht der Marketing-Verantwortliche davon aus, dass die Entscheidung bezüglich des Bildschirms des Nokia 8 richtig war. Außerdem sei Nokia nie eine Marke gewesen, die anderen folgen würde. „Wir wollen nicht mit Samsung oder Apple konkurrieren. Wir sind hier für die Kunden und das ist ein großer Unterschied, da wir uns darauf fokussieren, was für die Anwender am besten ist.“, äußert der HMD-Global-Mitarbeiter. Dennoch bestätigt das Unternehmen im Gespräch mit 4PDA die Existenz eines Geräts mit größerem Bildschirm.

Nokia 9: größeres Display, schmalerer Rand?

In Zeiten möglichst randloser Smartphones wirkt das Nokia 8 doch etwas altbacken, was von manchen Stimmen bereits kritisiert wurde. Die Seite Nokiapoweruser hat eine Skizze angefertigt, die zeigt, wie ein Nokia 9 mit schmalerem Displayrand aussehen könnte. Neben dem größeren Screen sollen auch 6 GB oder 8 GB RAM und 128 GB ROM im Nokia 9 stecken. Ob das finale Smartphone tatsächlich in einer ähnlichen Form daherkommt, bleibt abzuwarten.

Das aktuelle Flaggschiff Nokia 8 haben wir bereits ausgepackt und zeigen Ihnen erste Details in einer Bildernews.