Nokia 9 soll rahmenlos erscheinen

Das Xiaomi Mi Mix hatte Ende 2016 den Trend zu nahezu rahmenlosen Smartphones losgetreten und nun scheint auch HMD Global mit dem Nokia 9 zu folgen. Neue Renderbilder sprechen eine sehr deutliche Sprache in Sachen Design.

Als Xiaomi Ende 2016 das Xiaomi Mi Mix vorstellte, zeigte der chinesische Hersteller damit, dass man sehr wohl selbst technischer Innovations­führer sein kann. Was man damals noch nicht ahnen konnte: Randlose Smartphones sind der große Trend in diesem Jahr geworden. Ein Trend, dem wohl auch HMD Global folgen wird.

Nokia 9 Datenblatt

Gerücht

Denn aus China sind neue Bilder aufgetaucht, bei denen es sich um gerenderte Bilder des kommenden Nokia 9 handelt. Fraglich ist an dieser Stelle nur, inwiefern die Bilder echt sind, beziehungs­weise auf einem echten Gerät basieren. Zumindest decken sie sich mit einem früheren Gerücht rund um das Android-Smartphone.

Geht man von einer Echtheit der gerenderten Bilder aus, lässt sich diesen so einiges entnehmen.

Randlos und kompaktes Design



Randlos und kompakt: Wird so das Nokia 9 aussehen? Randlos und kompakt: Wird so das Nokia 9 aussehen?

Auffallend und in gewisser Weise wenig überraschend ist, dass sich das Nokia 9 optisch an bereits verfügbaren Geräten mit einem nahezu randlosen Display orientiert. So ist der seitliche Rahmen minimal, während auch ober- und unterhalb des Displays kaum noch Rahmen vorhanden ist. Außerdem sind die Ecken des spekulierten 5,5 Zoll großen OLED-Displays sichtbar abgerundet.

Vorbild dafür dürften ganz klar das LG G6 und das Samsung Galaxy S8 sein, zumal das Display ebenfalls ein Seiten­verhältnis von 18:9 besitzen soll. Was allerdings dagegen spricht ist ein Benchmark-Eintrag, der nicht nur von Android 8.0 Oreo als Betriebs­system spricht, sondern von einer Display­auflösung mit 1440 mal 2560 Pixel - und das wäre ein traditionelles 16:9-Seitenformat.

Hinzu kommt eine an den Längsseiten leicht gewölbte Rückseite, um das mögliche Nokia 9 besser in der Hand halten zu können: Erinnert an das LG V30 und das Xiaomi Mi6 sowie das kürzlich vorgestellte Xiaomi Mi Note 3. Aufgrund des sehr kompakten Designs auf der Vorderseite muss der Finger­abdrucksensor logischer­weise auf die Rückseite wandern. Das Gehäuse selbst soll dieses Mal wasser­abweisend gemäß den IP68-Richtlinien sein.

Technisch Oberklasse-Standard

In Sachen Hardware wird HMD Global nicht über die Stränge ziehen. Vielmehr dürfte das Übliche an Technik in der Oberklasse zum Einsatz kommen. Bisher wird davon ausgegangen, dass das Nokia 9 einen Snapdragon 835 mit mindestens 4 GB RAM beherbergt. Ein Snapdragon 845 wird frühstens kommendes Jahr zur Premiere des Galaxy S9 erwartet.

Bei den Kameras setzt HMD Global erneut auf eine Dual-Kamera mit Zeiss-Technologie, wobei laut Spekulationen erneut zwei Sony-IMX258-Sensoren zum Einsatz kommen sollen. Einer nimmt Farbfotos auf und der andere monochrome Fotos, um mehr Licht­informationen aufzunehmen und damit die Bild­schärfe zu verbessern. Welche Auflösungen die beiden Sensoren besitzen, ist bisher noch unbekannt.

Preislich soll das kommende Nokia 9 übrigens bei etwa 750 Euro liegen, womit es zu einem der preis­werteren Full-Screen-Smartphones avancieren würde.

In einem weiteren Artikel lesen Sie, wie sich die Zeiss-Kamera in unserem Test des Nokia 8 geschlagen hat.