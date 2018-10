Ausgepackt: Das Nokia 7.1 mit Android One

Das Nokia 7.1 wurde vor etwas mehr als zwei Wochen offiziell vorgestellt. Wir haben uns das Gerät aus seiner Verpackung geholt und schauen, was neben dem Smartphone noch im Lieferumfang enthalten ist.

Das Nokia 7.1 ist ein Mittelklasse-Smartphone, das nach unverbindlicher Preisempfehlung für 339 Euro erhältlich ist. Das Gerät kommt mit angenehm kleiner Notch und abgespecktem Android-One-Betriebssystem. Die technischen Spezifikationen machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Alle Details zum Nokia 7.1 finden Sie in unserer Datenbank. Im Unboxing zeigen wir, was noch in der Verpackung steckt.

