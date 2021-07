Nur 2G: Nokia bringt den Klassiker 6310 zurück

Die Marke Nokia stand bei seinen Fans für eine unüber­schau­bare Anzahl von raffi­nierten Mobil­tele­fonen und war lange Zeit der ulti­mative Welt­markt­führer. Dass die Marke eine Zeit lang mit Windows Mobile von Micro­soft gesteuert wurde, haben viele vergessen. Und es gibt auch Fans von Windows Mobile, welche diese frühe Einstel­lung dieses Betriebs­sys­tems bis heute zutiefst bedauern. Der Netz­werk­aus­rüster Nokia hatte die Marke von Micro­soft zurück­geholt und an das finni­sche Unter­nehmen HMD-Global vergeben.

Nokia von HMD: Klas­siker sind Kult

Bei HMD Global ist man sich in etwa bewusst, dass die Kult­marke Nokia von Klas­sikern lebt. Deswegen tauchen ab und zu solche Klas­siker im modernen Gewand wieder auf. Das Nokia 8110 4G haben wir schon vorge­stellt, neu aufge­legt wurde auch das Modell 3310 mit 4G. Der Klassiker 6310 kehrt zurück, sieht aber moderner aus und passt nicht in die alten Freisprecheinrichtungen.

Foto: Nokia / HMDGlobal Und jetzt kommt eine weitere Legende zurück: Das "neue" Modell 6310. Doch die wahren Fans des 6310 bzw. 6310i, die diese Geräte teil­weise noch in Werks­frei­sprech­ein­rich­tungen von BMW oder Mercedes betreiben, könnten bitter enttäuscht sein. Das neue 6310 wird nicht in diese alten Fahr­zeug­hal­terungen passen.

2G only? 2G only!

Und nicht nur das: Das neue 6310 wird nur 2G (GSM) können, also GSM/GPRS 900/1800 und ... das wars. Kein 3G (was es hier­zulande quasi nicht mehr gibt) und erst recht kein 4G. Auf die Nach­frage beim Presse-Brie­fing hieß es kurz: "Dafür gibts das Nokia 105 oder 110."

Eupho­rischer Werbe­text

Im Werbe­text liest sich das eupho­risch: "Das neueste Mitglied der Origi­nals-Familie feiert das ikoni­sche Nokia 6310 in einem frischen, neuen Look. Das Nokia 6310 ist ein Klas­siker, der für den vernetzten Nutzer von heute neu inter­pre­tiert wurde. Mit fort­schritt­lichen Zugriffs­optionen, opti­mierter Ergo­nomie und einer Akku­lauf­zeit, die wochen­lang hält, macht es all dem alle Ehre, wofür Nokia Phones stehen. Und ja - es hat immer noch Snake an Bord."

Und weiter: "Im Mittel­punkt steht die einfache Bedien­bar­keit: Die neuen, größeren Tasten und das groß­zügige Display machen die Bild­schirm­arbeit mühelos und ange­nehm. Die neuen, vergrö­ßerten Menüs und die größeren Schrift­optionen verbes­sern die Lesbar­keit, und Text­nach­richten können zur einfa­cheren Bedie­nung abge­hört werden." Das wird Menschen mit beein­träch­tigtem Sehver­mögen freuen.

Dual SIM und MicroSD Karte

Immerhin verrät Nokia weitere Details: Das neue Nokia 6310 ist Dual-SIM-fähig (Nano SIM "4FF") und wird von einem Unisoc-Prozessor 6531F ange­trieben. Das Gerät hat 8 MB (ja Mega­byte) RAM und 16 MB ROM. Für Musik und Fotos kann eine MicroSD Karte (maximal 32 GB) einge­legt werden.

Das 2,8 Zoll (7,1 cm) große Display stellt in QVGA dar. Die einge­baute Kamera löst sagen­hafte 0,3 MP auf und der Kamera-Blitz kann auch als Taschen­lampe genutzt werden. Immerhin ist Blue­tooth 5.0 enthalten und es wird auch der Audio-A2DP-Stan­dard unter­stützt, darüber hinaus auch WiFi (WLAN), sogar A-GPS und eine Micro-USB-Buchse gibt es auch.

Der Akku ist tauschbar und hat eine Kapa­zität von 1150 mAh und soll bis zu 21 Tagen Stand-By oder 19 Stunden Dauer­tele­fonat können. Gegen Lange­weile helfen der inte­grierte MP3 Player und das einge­baute UKW-FM-Radio, das zur Not auch ohne Außen­antenne funk­tio­niert.

Deut­lich unter 100 Euro

Die Gerä­tegröße beträgt 135,5 x 56 x 14,1 mm, als empfoh­lener Verkaufs­preis werden 63,10 Euro (inkl. Steuern) genannt. Es wird drei bzw. vier verschie­dene Gehäu­sefarben geben, nämlich dunkel­grün, schwarz und gelb. Die Farbe hell­blau bleibt dem indi­schen Markt vorbe­halten. Der Verkaufs­start soll im August erfolgen.

Welche Chancen hat ein reines 2G-Gerät noch?

Ohne das Gerät in den Händen gehalten zu haben, wagen wir die Prognose, dass das 6310 in dieser Konfi­gura­tion ein Laden­hüter bleiben wird. Man könnte sicher locker auf die Kamera verzichten (man denke an Firmen, wo Handys mit Kamera "verboten" sind). Auf 4G inkl. VoLTE kann man heut­zutage nicht mehr verzichten. Und eine Möglich­keit, das neue 6310 mit Zubehör des alten 6310 betreiben zu können, müsste es eigent­lich auch geben.

Die dama­lige Firma Nokia brachte von seinen Geräten nach dem Erscheinen kurz darauf eine wesent­lich verbes­serte "i"-Version heraus (9110i, 6310i etc.). Viel­leicht passiert das auch hier wieder. Die Hoff­nung stirbt zuletzt.

