Nokia: Android-Pie-Update-Plan und Bluetooth-Kopfhörer

Es gibt gute Nachrichten für Nokia-Fans: zum einen dürfen Besitzer eines Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 8 und Nokia 8 Sirocco bald mit einem Pie-Update rechnen, zum anderen wurden die Kopfhörer True Wireless Earbuds und Pro Wireless Earphones vorgestellt.

Auf dem HMD-Global-Event in London wurde nicht nur das Mittelklasse-Smartphone Nokia 7.1, sondern auch der Update-Fahrplan für einige bereits erhältliche Handys der finnischen Marke vorgestellt. Noch diesen Monat werden das Nokia 6.1 und das Nokia 6.1 Plus mit einer Aktualisierung auf Android 9.0 Pie bedacht. Im November folgen schließlich das Nokia 8 und das Nokia 8 Sirocco. Für Musik-Begeisterte hatte der Hersteller ebenfalls Neuerungen in petto, nämlich die beiden Kopfhörer True Wireless Earbuds und Pro Wireless Earphones.

Pie-Update-Plan von HMD Global

Erst Ende September stellte HMD Global die finale Android-9.0-Software für das Nokia 7 Plus zur Verfügung, bald folgen weitere Modelle aus der Mittel- und Oberklasse. Das Nokia 6.1 und das leider (noch?) nicht bei uns erhältliche Nokia 6.1 Plus alias Nokia X6 soll noch diesen Monat den Schritt von Android 8.1 Oreo auf Android 9.0 Pie vollziehen.Das aktuelle Highend-Duo des finnischen Konzerns in Form von Nokia 8 und Nokia 8 Sirocco muss sich hingegen bis November gedulden. Das gestern vorgestellte Nokia 7.1 dürfte die neunte Version von Googles mobilem Betriebssystem ebenfalls demnächst erhalten.

Welche Smartphones auch anderer Hersteller ein Update auf Android 9.0 Pie erhalten, haben wir auf einer speziellen Seite gelistet.

Neue Kopfhörer für Audiophile



Kabelsalat mag kaum noch jemand im Jahr 2018 beim Musik hören haben. Die Nokia True Wireless Earbuds kommen komplett drahtlos daher. Der Käufer erhält zwei In-Ear-Stöpsel, einen für jedes Ohr. Das Produkt mit der Modellnummer BH-705 wird via Bluetooth 5.0 mit dem Mobilgerät gekoppelt und wiegt jeweils nur 5 Gramm. Die zylinderförmige Aufbewahrungsbox dient zugleich zum Aufladen der Kopfhörer und versorgt sie bei Bedarf auch unterwegs bis zu drei Mal mit Strom. Eine Akkuladung soll für 3,5 Stunden Musikwiedergabe reichen. Die True Wireless Earbuds sollen 129 Euro kosten, einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Mehr Ausdauer, nämlich rund 10 Stunden, bieten die Pro Wireless Earphones. Dafür müssen die Konsumenten allerdings eine Verkabelung um den Nacken und ein höheres Gewicht von 45 Gramm in Kauf nehmen. Der Preis des Kopfhörers liegt bei 69 Euro, eine Angabe zur Verfügbarkeit ist uns HMD Global auch hier schuldig.