Update-Schock beim Nokia 5.3: HMD repariert kostenlos

Schwerer Software-Fehler beim Nokia 5.3

Bild: HMD/Nokia Inzwi­schen geben die Hersteller von Android-Smart­phones mehr Gas bei ihren Updates und verspre­chen Firm­ware- und Secu­rity-Updates für mehrere Jahre. Trotzdem dauert es manchmal recht lange, bis eine neue Android-Haupt­ver­sion auf einzelnen Modellen ankommt. Und auch dann ist der Kunde nicht vor bösen Über­raschungen geschützt.

Das schlimmste ist, wenn ein Firm­ware-Update derart fehl­schlägt, dass das Smart­phone anschlie­ßend in einer Boot­schleife hängt und/oder gar nicht mehr hoch­fährt. Man spricht dann vom "Brick"-Modus: Bild­lich gespro­chen ist das Gerät für nichts anderes mehr zu gebrau­chen, als als "Ziegel­stein" zu dienen. Nun sind auch Nokia-Nutzer davon betroffen, wie teltarif.de heraus­gefunden hat.

Mitte Dezember schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Von meiner regel­mäßigen Lektüre Ihres Portals weiß ich, dass Sie sich immer wieder auch Themen annehmen, die Lesende an Sie heran­tragen. Mögli­cher­weise haben Sie Inter­esse an folgendem Thema: Das eigent­lich 2020 erschie­nene und meines Erach­tens recht Preis-/Leis­tungs­starke Nokia 5.3 hat im November ein Update auf Android 12 bekommen (es war verspro­chen, viele hatten aber schon nicht mehr daran geglaubt). Das Problem: Ein Reset auf Werks­ein­stel­lungen nach dem Android-12-Update führt dazu, dass das Telefon entweder auf Android 11 zurück­fällt (was ja eigent­lich nicht sein dürfte) oder ganz unbrauchbar wird. Ich persön­lich hatte sogar das Pech, dass ich das Update ein paar Wochen normal nutzen konnte, und dann bei der Nutzung von Google Maps plötz­lich aus dem Nichts heraus ein Reboot erfolgte, aus dem das Gerät nie wieder erwacht ist (Boot­schleife; Zugang zum Reco­very Modus nicht möglich).

Nokia/HMD verspricht kosten­lose Repa­ratur

Im Anschluss daran sandte der Leser uns zwei Links zur Nokia-Commu­nity, wo das Problem mit dem Hard Reset von Usern beschrieben worden war. Nokia scheine aber "nur begrenzt hilfs­bereit" und wolle "Geld für die Repa­ratur des Scha­dens, den sie selbst verur­sacht haben".

Wir verspra­chen, uns in der Sache an Nokia/HMD zu wenden. Nach drei Tagen erhielten wir die Antwort: Man sei sich der "Heraus­for­derungen für eine kleine Anzahl unserer Nokia-5.3-Tele­fone nach einem kürz­lich erfolgten Soft­ware-Update bewusst" und arbeite "intensiv an einer Lösung, um dieses Problem unmit­telbar zu lösen". Nokia/HMD entschul­dige sich "aufrichtig für etwaige Unan­nehm­lich­keiten".

Seit Bekannt­werden des Problems habe man sofort alle Soft­ware-Updates für das Nokia 5.3 pausiert. Wenn ein Gerät das neueste OTA-Android-12-Upgrade erhalten hat und ein Kunde das Gerät auf die Werks­ein­stel­lungen zurück­setzt, reagiert das Telefon nicht mehr. Dies liege an einem Konfi­gura­tions­update im Soft­ware­update. Dies sei eine "uner­war­tete Heraus­for­derung" und betreffe "nur eine kleine Anzahl von Geräten, die die Factory-Upgrade-Antwort imple­men­tiert haben".

HMD stellt klar: Das Problem kann nicht OTA aus der Ferne gefixt werden, eine korrekte Firm­ware-Version könne ausschließ­lich "physisch" (also über eine Kabel­ver­bin­dung) aufge­spielt werden. Kunden können laut Aussage von HMD eine kosten­lose Repa­ratur in Anspruch nehmen. Unsere Frage zu weiter gehenden Entschä­digungen oder Kompen­sationen beant­wor­tete HMD nicht. Über die Seite des Nokia Support können alle Betrof­fenen mit Verweis auf diesen Artikel per E-Mail oder Chat Kontakt mit dem Kunden­ser­vice aufnehmen.

