Nokia 5.2 Captain America samt Quad-Kamera in voller Pracht

Captain America wurde kurz vor dem MWC gesichtet – in Smart­phone-Gestalt als Nokia 5.2. Es handelt sich um ein noch unan­gekün­digtes Mobil­gerät von HMD Global, dessen Code­namen vom patrio­tischen Super­held stammt. Mögli­cher­weise entschied sich der finni­sche Hersteller für diese interne Bezeich­nung, da die Kamera-Sektion entfernt an den Schild des Aven­gers-Mitglieds erin­nert. Eben jenes kreis­rundes Element beher­bergt in der Mitte einen LED-Blitz und außen vier Objek­tive. Eine Wasser­tropfen-Notch ragt von oben in das Display, welches ansonsten recht schmale Ränder besitzt.

Das Nokia 5.1 hat schon andert­halb Jahre auf dem Buckel, es wird also langsam Zeit für einen Nach­folger. Diesen scheint HMD Global auf seinem am 23. Februar statt­findenden Pres­see­vent vorzu­stellen.

Ein Smart­phone mit der Modell­nummer TA-1234 besuchte bereits diverse Zulas­sungs­behörden, wodurch einige Spezi­fika­tionen bekannt wurden. Zwei Live-Fotos zeigen jetzt die Vorder- und Rück­seite des Mittel­klasse-Tele­fons. Beson­ders auffällig ist die hintere Quad-Kamera. Unter ihr befindet sich ein Finger­abdruck­sensor. Rechts sind die Laut­stär­kewippe und der Ein-/Ausschalter des Nokia 5.2 verbaut. Bei genauer Betrach­tung fallen ein 3,5-mm-Klin­kenan­schluss und eine USB-Typ-C-Buchse an der Unter­seite auf. Die breite Hörmu­schel scheint zusätz­lich als Laut­spre­cher zu fungieren. Die Fotos wurden vom Bran­chen­kenner Evan Blass veröf­fent­licht. Bishe­rigen Gerüchten zufolge soll das Nokia 5.2 rund 180 US-Dollar (circa 163 Euro) kosten und am 4. März den Handel errei­chen.

Spezi­fika­tionen des Nokia 5.2

Ganz gerecht wird das Smart­phone dem Super­helden­namen in puncto Ausstat­tung nicht. Als Chip­satz findet der Qual­comm Snap­dragon 665 Verwen­dung, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Eine bis zu 2 GHz taktende Octa-Core-CPU treibt das Smart­phone an. Der User hat 64 GB an Daten­platz zur Verfü­gung, die sich mittels microSD-Karte erwei­tern lassen. Android 10 findet als Betriebs­system des Nokia 5.2 Verwen­dung. Dual-Band-WLAN und LTE Cat. 12 (maximal 600 MBit/s im Down­load) zählen zur Konnek­tivität. Im Vergleich zum Vorgän­germo­dell Nokia 5.1 verdop­pelt das Nokia 5.2 also Arbeits­spei­cher, Flash-Spei­cher und die Anzahl der rück­seitigen Kameras.

Abseits des Nokia 5.2 wird HMD Global mit hoher Wahr­schein­lich­keit weitere Mobil­geräte auf dem Mobile World Congress 2020 vorstellen.

