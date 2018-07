Nokia 5.1 Plus könnte am 11. Juli vorgestellt werden

Laut eines Plakats soll ein größeres Nokia 5.1 Plus am 11. Juli vorgestellt werden. Das Smartphone könnte ein rund 5,7-Zoll-Display haben.

Ein potenzielles Nokia 5.1 Plus des finnischen Unternehmens HMD Global könnte am 11. Juli vorgestellt werden. Der Release-Termin soll sich laut Baidu hinter einem chinesischen Plakat verbergen. Darauf sind zwei Smartphone-Modelle zu erkennen, eines davon mit der Bezeichnung Nokia X5. Dabei soll es sich um das Nokia 5.1 Plus handeln.

Drei weitere Modelle, darunter das Nokia 5.1, sind bereits Ende Mai vorgestellt worden. Die Vorstellung eines größeren 5.1-Plus-Modells wurde erst für das dritte Quartal erwartet. Jetzt wird aktuell vom 11. Juli ausgegangen.

Andere Stimmen gehen davon aus, dass das Plus-Modell erst im Rahmen der IFA 2018 nächsten Monat vorgestellt wird.

Technische Daten bereits bekannt

Nokia könnte übermorgen ein neues Smartphone vorstellen. Einige technische Spezifikation sollen bereits bekannt sein. Es wird von einem Prozessor mit acht Kernen und einer Taktfrequenz von 2 GHz ausgegangen. Um welchen Prozessor es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Spekuliert wird aber über den Helio P23 von MediaTek. Möglich wären Arbeitsspeicher-Varianten von drei, vier oder sechs Gigabyte. Die interne Speicherkapazität soll 32 beziehungsweise 64 Gigabyte betragen, diese soll sich aber um bis zu 128 Gigabyte erweitern lassen.

Die Display-Diagonale soll bei 5,86 Zoll liegen, die Auflösung ist noch unklar. Die Frontkamera soll einen 8-Megapixel-Sensor verbaut haben, die Dual-Kamera auf der Rückseite soll sich aus zwei 13 Megapixel-Sensoren zusammensetzen. Außerdem soll ein Akku mit 3000 mAh verbaut sein, der per USB-Typ-C geladen wird, vorinstalliert ist das Betriebssystem Android Oreo.

Der Leaker @OnLeaks hat in Kooperation mit TigerMobile ein Render-Video gepostet, welches das Nokia 5.1 Plus zeigen soll.