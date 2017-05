Nokia 3310 (2017) vorbestellen: Kult-Handy kaufen

Das Nokia 3310 kehrt bald in einer 2017-Edition zurück. Der Hersteller bietet das Kult-Handy zu einem Preis von 59,90 Euro (UVP) an. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Nokia 3310 (2017) bereits vorbestellen können und wie die Preise für das Modell bei den Online-Händlern ausfallen.

Ab dem 26. Mai ist das Nokia-Handy in Deutschland erhältlich, wie wir bereits berichtet haben. Allerdings bieten nicht alle Händler das neue Nokia 3310 auch zum offiziellen Start an. So ist das Handy zum Beispiel bei Cyberport erst ab dem 1. Juni verfügbar. Ab rund 63 Euro (inklusive Versandkosten) geht das Nokia 3310 bei diesem Händler über den virtuellen Ladentisch. Bei Cyberport ist das Modell in alle vier Farbvarianten zu haben: Rot, Grau, Gelb und Blau. Der Vorteil bei diesem Händler ist auch, dass sich die Versandkosten von mindestens 2,99 Euro sparen lassen, wenn man sich das Nokia 3310 direkt in eine Filiale liefern lässt.



Weitere Online-Händler mit Nokia-3310-Angebot

Auch der Online-Händler comstern.de hat das Nokia 3310 (2017) in allen Farben bei sich vorbestellbar. Allerdings fällt der Preis mit 69,90 Euro sowie einer Versandgebühr von mindestens 5,90 Euro deutlich höher aus als bei Cyberport. Der Verkauf für das Retro-Handy erfolgt bei diesem Händler ab dem 26. Mai.

Bei notebooksbilliger.de ist das Nokia 3310 ebenfalls für 59,90 Euro ab dem 26. Mai zu haben. Die Versandkosten beginnen bei einmalig 2,99 Euro. Interessenten können das Handy in ihren Warenkorb legen und es bereits vorbestellen.

Noch ist das Nokia 3310 in der 2017-Edition nicht bei Amazon gelistet, allerdings gibt es bereits jetzt schon einige Händler, die Zubehör für das Modell, wie eine passende Schutzfolie oder eine Handy-Tasche bzw. -Hülle, anbieten.

Nokia selbst hatte erst kürzlich über Twitter die offizielle Auslieferung für das Nokia 3310 (2017) angekündigt.