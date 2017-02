Das sind die Spezifikationen der neuen Nokia-Smartphones

Neue Gerüchte zu Nokia-Smartphones Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona werden gleich mehrere neue Smartphones von HMD Global erwartet, die unter dem Markennamen Nokia auf den Markt kommen. Zu einem neuen Handheld, mit dem Nokia sein Comeback feiern will, hat das Onlinemagazin Nokia Power User nun genaue Spezifikationen veröffentlicht.

Das Nokia 3 wird demnach einen 5,2 oder 5,3 Zoll großen Touchscreen bekommen, der eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel bietet. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 425 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Vierkern-CPU, bei der eine Taktfrequenz von 1,4 GHz verwendet wird. Dem Prozessor stehen 2 GB Arbeitsspeicher zur Seite.

Intern verfügt das Smartphone über 16 GB Speicherplatz für Betriebssystem, Anwendungen und weitere Daten. Die Hauptkamera auf der Rückseite des Smartphones bietet eine Auflösung von 13 Megapixel. Die Frontkamera löst mit 5 Megapixel auf. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 (Nougat) zum Einsatz.

Nokia 5 bekommt 8-Megapixel-Frontkamera

Zum Nokia 5 waren bereits die technischen Daten durchgesickert. Das Smartphone soll ebenfalls ein 5,2 Zoll großes Display bekommen, das eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel bekommt. Herzstück ist der Qualcomm Snapdragon 430, ebenfalls ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,4 GHz. Als Arbeitsspeicher sind auch bei diesem Smartphone 2 GB vorgesehen und intern verfügt der Handheld über 16 GB Speicherkapazität.

Gegenüber dem Nokia 3 bekommt das Nokia 5 eine höherwertige Frontkamera. Diese bietet eine Auflösung von 8 Megapixel und eignet sich daher besser für Selbstportraits und Video-Chats. Die Hauptkamera soll eine Auflösung von 13 Megapixel bieten und als Betriebssystem kommt auch bei diesem Modell Android 7.0 (Nougat) zum Einsatz.

Für das Nokia 3 wurde in früheren Berichten ein Verkaufspreis von 149 Euro genannt, während das Nokia 5 ohne Vertrag 199 Euro kosten soll. Ein weiteres Gerät ist als Nokia 6 auf dem chinesischen Markt bereits erhältlich. Auf dem Mobile World Congress wird eine internationale Version dieses Handhelds erwartet. In einer weiteren Meldung berichten darüber, dass auch echte Klassiker wie das Nokia 3310 in den Handel zurückkehren sollen.