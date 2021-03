Nokia 3.4 bei Aldi Nord und Süd im Preischeck

Nokia 3.4 bei Aldi Nord und Aldi Süd: Aktuell am günstigsten

Foto: Nokia, Logos: Aldi, Montage: teltarif.de Nokia stellte im vergan­genen Jahr mit dem "3.4" ein weiteres Einsteiger-Smart­phone vor. Mit rund 160 Euro war die UVP bereits über­schaubar und mit großer Wahr­schein­lich­keit für viele Smart­phoner, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, einen zweiten Blick wert.

Die Discounter-Brüder Aldi Nord und Aldi Süd bieten das Nokia 3.4 im Rahmen eines Ange­bots güns­tiger an. Wir prüfen, ob sich das Smart­phone zu dem redu­zierten Preis lohnt. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir wie immer in unseren Preis­checks nicht berück­sich­tigt.

Foto: Nokia, Logos: Aldi, Montage: teltarif.de Beide Discounter führen das Nokia 3.4 zum Preis von 129 Euro. Während Aldi Nord das Angebot ab dem 6. April für den Online-Shop frei­schaltet, kann das Einsteiger-Smart­phone bei Aldi Süd schon in einer Filiale gekauft werden. Die Ange­bote gehören zu den güns­tigsten. Händler wie MediaMarkt und Saturn bieten das Nokia 3.4 zwar zum glei­chen Preis an.

Aldi Nord und Aldi Süd legen aber noch ein Aldi-Talk-Star­terset ohne weitere Kosten oben­drauf, womit das Discounter-Angebot zum Stand jetzt konkur­renzlos ist. Bitte beachten Sie, dass sich Preise für Smart­phones sehr schnell ändern können.

Im Hands-on konnte uns unter anderem die gute Perfor­mance des Nokia 3.4 über­zeugen. Wer aller­dings wert auf eine gute Smart­phone-Kamera legt, sollte sich nach einem anderen Modell umsehen. Smart­phones, die auf dem Gebiet der Smart­phone-Foto­grafie mehr drauf haben, können aber auch deut­lich mehr kosten.

