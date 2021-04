Nokia 2.4: Android 11 wird ausgerollt

HMD Global gewährt ab sofort Besit­zern des Einsteiger-Smart­phones Nokia 2.4 ein Update auf Android 11. Das gab der Hersteller im haus­eigenen Forum und via Twitter bekannt. Wie gewohnt erhält der Anwender eine pure Android-Erfah­rung, unver­fälscht durch eine darüber gestülpte Ober­fläche. Die Aktua­lisie­rung findet in mehreren Wellen den Weg auf das Nokia 2.4. In der ersten Welle werden insge­samt 35 Länder bedacht, darunter auch euro­päi­sche wie Finn­land, Däne­mark und Schweden. Deut­sche User müssen sich noch ein wenig gedulden, vermut­lich startet unsere Region mit der zweiten Update-Welle.

Nokia 2.4 ist bei Android 11 ange­kommen

HMD Global

„Wir sind so erfreut mitteilen zu können, dass Android 11 auf dem Nokia 2.4 gelandet ist“, heißt es in einem Tweet von Nokia Mobile. Dipankar Paul, Commu­nity Manager der finni­schen Marke, geht im Hersteller-Forum weiter ins Detail. „Um ein reibungs­loses Rollout anzu­bieten, versenden wir das Update in Wellen“, so der HMD-Global-Mitar­beiter. Die erste Welle begann gestern, davon sind bereits zehn Prozent der Märkte versorgt, 50 Prozent sollen es heute noch werden und morgen sei schließ­lich jedes Nokia 2.4 der genannten Regionen mit der Aktua­lisie­rung versorgt.

Lohnt sich das Nokia 2.4 heute noch?

Dass das Heimat­land Finn­land ganz vorne für das Update dabei ist, ist keine Über­raschung. Mit Däne­mark, Schweden, Estland, Island und Norwegen sind weitere euro­päi­sche Gebiete Teil der ersten Welle. Ferner wird Android 11 für das Nokia 2.4 in den Verei­nigten Staaten ausge­rollt.

Im Preis­bereich von unter 100 Euro gibt es mitt­ler­weile starke Konkur­renz. Das Nokia 2.4 ist ab 99 Euro zu haben und wartet mit einem 6,5-Zoll-Display (HD+), einer Dual-Kamera, 32 GB Flash, 2 GB RAM und dem betagten Micro-USB-Stan­dard auf. Schon für 105 Euro kann aller­dings das Xiaomi Redmi 9 erworben werden. Dieses Smart­phone hat ein wesent­lich schär­feres Display (Full HD+ / 6,53 Zoll), eine Quad-Kamera, 32 GB Flash, 3 GB RAM und USB Typ C. Auf Android 11 müssen Sie bei diesem Handy aber wohl noch bis Juni warten.

Wenigs­tens hat das Nokia 2.4 anders als das Nokia X20 ein Lade­gerät in der Verpa­ckung.