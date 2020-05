Nokia 2.3 bei Aldi Nord und Aldi Süd im Schnäppchencheck

Beide Aldi-Himmels­rich­tungen bieten ab dem kommenden Montag,11. Mai, das Nokia 2.3 zu einem redu­zierten Preis an. Wir machen den Schnäpp­chen­check.

Die beiden Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben ab dem kommenden Montag, 11. Mai, wieder ein Smart­phone-Schnäpp­chen in ihren (Online)-Shops. Das Nokia 2.3 wird im Gegen­satz zur ursprüng­li­chen unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung güns­tiger ange­boten.

Ob sich das Einsteiger-Smart­phone mit dem modernen Design lohnt, haben wir in einem Preis­ver­gleich unter die Lupe genommen. Offerten von Market­place-Händ­lern haben wir dabei nicht berück­sich­tigt.

Nokia 2.3 bei Aldi Nord und Süd im Schnäpp­chen­check

Das Nokia 2.3 wurde im Dezember vergan­genen Jahres vorge­stellt und ist ohnehin als preis­güns­tiges Einsteiger-Gerät ange­setzt worden. Mit einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 129 Euro ist klar, dass es nicht die gleiche Ziel­gruppe anspricht, die gerne Premium-Hoch­leis­tungs­ma­schinen bedienen.

Das Daten­blatt des Nokia 2.3 liest sich aber solide, und die Perfor­mance rund um die MediaTek-Helio-A22-CPU mit 2 GB Arbeits­spei­cher sollte für die alltäg­li­chen Stan­dards wie Tele­fonie, Messa­ging und Nach­richten- und Social-Media-Surfing ausrei­chen. Das Nokia 2.3 mit 6,2-Zoll-Display und Wassertropfen-Notch

Bild: Nokia Das Design, bei dem insbe­son­dere die Wasser­tropfen-Notch des 6,2-Zoll-Displays (157,69 mm mal 75,41 mm mal 8,68 mm, 180 Gramm) ins Auge fällt, ist zwar auch nur eine Kopie von Smart­phones, die die Selfie­ka­mera ebenso in die Design­sprache gebracht haben, dafür aber unkom­pli­ziert und dezent genug, um beim Streamen nicht groß­artig zu stören. Der untere Display­rand ist etwas breiter und mit dem Marken-Schriftzug "Nokia" versehen, die beiden Display­ränder an den Seiten erscheinen für ein Einsteiger-Smart­phone auf Bild­ma­te­rial über­ra­schend schmal.

Positiv ist der große Akku mit 4000 mAh. Mit dieser Kapa­zität ist die Hoff­nung auf ein langes Durch­hal­te­ver­mögen groß. Platz für zwei Nano-SIM-Karten im Slot, Blue­tooth 5.0 und die Entsper­rung per Gesichts­er­ken­nung sind eben­falls hervor­zu­heben. Auf die NFC-Schnitt­stelle, um kontaktlos Bezahlen zu können, müssen Käufer aber verzichten. Der interne Spei­cher ist mit 32 GB nicht über­mäßig ausge­fallen und wird auch Durch­schnitts­nutzer auf Dauer verzwei­feln lassen. Per microSD-Karte lässt sich die Kapa­zität aber um bis zu 400 GB erwei­tern. Schade ist, dass das Nokia 2.3 noch mit einem veral­teten microUSB-Anschluss arbeitet, positiv ist aber der 3,5 mm Klin­ken­an­schluss, um externe Head­sets anschließen zu können. WLAN-ac wird nicht unter­stützt. Nokia 2.3 mit Blick auf die Dual-Kamera

Bild: Nokia Ab Werk wird das Nokia 2.3 mit Android Pie ausge­lie­fert, ein Update auf Android 10 ist aber sicher und sollte im besten Fall schon während der Erst­ein­rich­tung als Down­load zur Verfü­gung stehen.

Die Haupt­ka­mera ist ein Dual-Setup aus einem 13-Mega­pixel-Haupt­sensor und einem 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor. Die von einem Wasser­tropfen umschlun­gene Selfie­ka­mera bietet eine 5-Mega­pixel-Auflö­sung.

Aldi Nord und Aldi Süd bieten das Nokia 2.3 zum Preis von 99,99 Euro in der Farbe Schwarz an. Die Ersparnis von über 29 Euro gegen­über der UVP klingt attraktiv. Auch der Preis­ver­gleich kann dem nichts entge­gen­setzen. Bei anderen Händ­lern kostet das Einsteiger-Smart­phone aus dem Hause HMD mindes­tens 111 Euro (plus mögliche Versand­kosten bei Online-Bestel­lung). Das Aldi-Angebot ist daher lohnens­wert und mit dem zusätz­li­chen Aldi-Talk-Star­terset mit zehn Euro Start­gut­haben ohne Aufpreis ist es derzeit konkur­renzlos.

