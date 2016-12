Nokia 150: Erstes neues Nokia-Handy hat 31 Tage Standby-Zeit

Das Nokia 150 kommt Anfang 2017 in einer Single-SIM- und in einer Dual-SIM-Version auf den Markt. Wir fassen die technischen Details des ersten neuen Nokia-Handys zusammen.

Nokia 150 vorgestellt Das erste neue Nokia-Handy ist da. Das Nokia 150, wie sich das Feature Phone nennt, kommt in einer Single-SIM- und in einer Dual-SIM-Variante auf den Markt. Zunächst ist das Gerät für 26 US-Dollar in den USA erhältlich. Die Markteinführung in Europa ist für das erste Quartal 2017 geplant.

Das Nokia 150 ist 118 mal 50,2 mal 13,5 Millimeter groß und wiegt 81 Gramm. Das Gerät basiert auf dem Betriebssystem Series30+ und es unterstützt in der für Europa bestimmten Version die GSM-Frequenzbereiche um 900 und 1800 MHz. Die nur auf dem amerikanischen Kontinent üblichen Frequenzen im Bereich von 850 und 1900 MHz lassen sich mit der hierzulande verkauften Geräte-Variante nicht nutzen.

2,4-Zoll-Display und Kamera mit VGA-Auflösung

Das Display verfügt über eine Diagonale von 2,4 Zoll und bietet eine Auflösung von 240 mal 320 Pixel. Die Kamera hat lediglich VGA-Auflösung und dürfte sich demnach maximal für schnelle Schnappschüsse eignen. Immerhin verfügt sie über einen Blitz, mit dem sich schlechte Lichtverhältnisse zumindest teilweise ausgleichen lassen sollten.

Das Handy kann mit microSD-Karten ausgestattet werden, etwa um Fotos oder MP3-Musik zu speichern. Allerdings wird nur eine Kapazität von maximal 32 GB unterstützt. Der Akku hat eine Kapazität von 1020 mAh. Das reicht nach Hersteller-Angaben bei der Single-SIM-Version für bis zu 31 Tage Standby-Betrieb. Die Dual-SIM-Variante hält bis zu 25 Tage auf einer Akkuladung durch. Die Sprechzeit beträgt bis zu 22 Stunden.

Spieleklassiker Snake vorinstalliert

Über eine microUSB-Buchse kann das Nokia 150 mit dem Ladekabel verbunden werden. Weitere Features sind eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, über die sich beispielsweise ein Headset anschließen lässt, und die Unterstützung für Bluetooth 3.0. Sogar der aus früheren Nokia-Handys bekannte Spiele-Klassiker Snake ist beim Nokia 150 ab Werk vorinstalliert.

Erst vor wenigen Tagen hat HMD Global die Marke Nokia offiziell lizenziert. So ist es naheliegend, dass das nun vorgestellte erste Feature Phone schon vorab entwickelt wurde. Die ersten neuen Smartphones von Nokia, die als Betriebssystem Android an Bord haben sollen, werden für Juni kommenden Jahres erwartet.

Nokia 150 im Video