Nokia 105 4G und 110 4G: Neue Tastenhandys mit VoLTE

Es gibt viele mobile Tele­fonierer, die nach wie vor auf ein einfa­ches Tasten­handy setzen. Sie wollen kein Smart­phone, die Bedie­nung ist ihnen zu komplex und mobiles Internet ist "eigent­lich unnötig".

Diese Ziel­gruppe steht jetzt vor einer wich­tigen Entschei­dung: Der Mobil­funk­stan­dard 3G wird jeden Moment abge­schaltet und die Tage von 2G sind auch schon gezählt. In der Schweiz und den USA ist 2G bereits aus und weg und auch in Deutsch­land rückt der Tag näher, an dem auch 2G abge­schaltet wird.

Das Gebot der Stunde heißt für diese Kunden ein Gerät mit 4G. Gibt es einfache Tasten­handys, die 4G können? Die Antwort lautet ja. Und es werden mehr.

Der lang­jäh­rige Welt­markt-Markt­führer bei Handys, das finni­sche Unter­nehmen Nokia, ist mit Tastatur-Handys aller Art groß und berühmt geworden. Sie hatten den Trend zum Smart­phone verschlafen.

Micro­soft wurde mit der Marke Nokia aber nicht glück­lich und gab die Sparte auf, obwohl Tele­fone mit "Windows-Mobile" heute bei Kennern geschätzt werden.

Nokia ist HMD Gobal

Das Nokia Modell 105 4G auch mit VoLTE, aber ohne Kamera, in der Farbe Rot

Foto: HMD Global Heute ist Nokia ein großer Netz­werk­aus­rüster. Bei Handys ist Nokia ein Marken­name, der von der Firma HMD Global (gegründet von ehema­ligen Nokia-Mana­gern) verwendet werden darf.

HMD Global denkt welt­weit und verkauft eine schier unglaub­liche Zahl von einfa­chen Tasta­tur­handys in aufstre­bende Märkte, wo selbst ein einfa­ches Mobil-Telefon ein abso­luter Luxus-Gegen­stand ist.

Es gibt schon 4G-Tasten-Handys

Einige Geräte mit 4G gibt es schon: Nach dem wieder aufge­legten Klas­siker Nokia 8110-4G folgte das 3310-4G und als 2720-4G ein Klapp-Handy. Aktuell kommen die Nokia Modelle "110 4G" und "105 4G" dazu. Mit diese Geräten möchte Nokia an die "gute alte Zeit" anknüpfen. "Unter­hal­tung auf Tasten­druck" sei das Herz­stück des Nokia 110 4G und Nokia 105 4G.

Neben der Tele­fonie darf der Spie­leklas­siker "Snake" nicht fehlen, ferner ein UKW-FM-Radio, ein Video- und ein MP3-Player und sogar erwei­ter­barer Spei­cher (mit bis zu 32 GB über eine SD-Karte) sowie eine 3,5-mmm-Audio-Klin­ken­buchse, wo ein Kopf­hörer oder eine Sprech­gar­nitur ange­schlossen werden können. Nokia/HMD sieht diese Feature Phones als "perfekte Lösung gegen Lange­weile."

Inter­net­zugang und QVGA-Kamera

Das Nokia 110 4G mit VoLTE, QVGA-Kamera und Internet in der Farbe Blau

Foto: HMD Global Auch wenn es die Tele­fonie-Puristen erschreckt, selbst in diesen kleinen Handys ist jetzt ein Inter­net­zugang enthalten. Und es gibt auch Apps, etwa "Englisch mit Oxford", um engli­sche Wörter oder Sätze aufzu­fri­schen. Was man mit dem Inter­net­zugang konkret anfangen kann, welcher Browser und welches Betriebs­system zu Grunde liegt, hat Nokia noch nicht verraten.

Für Foto-Junkies ist die QVGA-Rück­kamera (beim Modell 110 4G) natür­lich eher ein "Gag", aber es kann Situa­tionen geben, wo auch noch ein verpi­xeltes Bild recht hilf­reich sein kann.

Das Nokia 110 4G und Nokia 105 4G bleiben einfach bedienbar, verspricht Nokia HMD: Mit der aufge­frischten Benut­zer­ober­fläche sollen sich Menüs vergrö­ßern lassen, um die Navi­gation weiter zu verein­fachen.

Die neue Vorle­sefunk­tion soll Text in Sprache umwan­deln, sodass das Nokia 110/105 4G vorliest, was man gerade macht, um den Augen eine Auszeit vom Bild­schirm zu gönnen. Eine Ziel­grupppe können Personen mit Handy­caps jegli­chen Alters sein.

Was kostet der Spaß?

Das Nokia 110 4G soll in Deutsch­land im dritten Quartal (also etwa ab Juli) in den Farben Gelb, Aqua (Blau) oder Schwarz für einen empfoh­lenen Verkaufs­preis von 39,90 Euro erhält­lich sein.

Das Nokia 105 4G (ohne Kamera) ist noch etwas güns­tiger und kommt etwa zur glei­chen Zeit in den Farben Blau, Rot oder Schwarz für 34,90 Euro.

VoLTE an Bord

Entschei­dendes Kauf­argu­ment für Telefon-Puristen ist die VoLTE-Tele­fonie-Funk­tion. Wo 3G abge­schaltet oder 2G schon fehlt, muss man über das 4G-Netz tele­fonieren können. Das geht nur mit Tele­fonen, die 4G und VoLTE (Sprache über 4G/LTE) beherr­schen.

Wir werden uns sobald wie möglich Test­geräte besorgen und in der Praxis auspro­bieren, ob VoLTE mit allen übli­chen deut­schen Netz-Anbie­tern funk­tio­niert.

In der Vergan­gen­heit gab es hier immer wieder Probleme, die sich keiner erklären konnte. Teil­weise müssen ältere Tarife oder Verträge noch auf VoLTE umge­schaltet werden, teil­weise ist auch ein SIM-Karten-Tausch notwendig.