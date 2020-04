Nokia 1.3 mit Android 10 Go Edition zum Sparpreis

Das Nokia 1.3 ist ein güns­tiges Einsteiger-Handy für 109 Euro, das mit Android 10 in der Go Edition aktu­elle Soft­ware bietet.

Das Nokia 1.3 wurde neben anderen Geräten bereits vergan­genen Monat vorge­stellt. Nun macht HMD das Einsteiger-Smart­phone mit Android 10 in der Go Edition zu einem Preis von 109 Euro in den Farben "Cyan", "Sand" oder "Char­coal" ab heute verfügbar.

"Das Nokia 1 war ein wich­tiger Schritt für uns, Fans auf der ganzen Welt ein einma­liges Android-Erlebnis bieten zu können. Dies stellen wir heute ein weiteres Mal unter Beweis. Unsere enge Part­ner­schaft mit Google hat es uns nicht nur ermög­licht, eines der ersten Smart­phones mit Android 10 (Go Edition) auf den Markt zu bringen, sondern auch als einer der ersten, die neue Camera Go App zu präsen­tieren.

Wir haben diese App mit unserer charak­te­ris­ti­schen KI-betrie­benen Low-Light Image Fusion-Tech­no­logie kombi­niert, um den Nutzern die Möglich­keit zu geben, ihre Erin­ne­rungen auch bei schlech­teren Licht­ver­hält­nissen verewigen zu können, ohne sich Sorgen um den Spei­cher machen zu müssen.

Unser Ziel war es, ein preis­wertes Smart­phone zu bieten, ohne dabei Kompro­misse bei den modernen tech­ni­schen Funk­tionen einzu­gehen. Deshalb haben wir unter anderem auch ein großes HD+-Display mit einer verbes­serten Hellig­keit einge­baut, indem wir Leis­tung und Funk­tion mit unserem klas­si­schen, finni­schen Design für unser neuestes Einsteiger-Smart­phone kombi­nieren", sagt Juho Sarvikas, Chief Product Officer bei HMD Global.

Nokia 1.3: Aktu­elle Soft­ware für Budget-Orien­tierte

Nokia 1.3 Smart­phone-Nutzer, die es gerne etwas hand­li­cher mögen und sich unter den ganzen Phablets mit weit über 6-Zoll-Display nicht zurecht­finden, bekommen mit dem 5,7-Zoll-Display des Nokia 1.3 etwas Kompak­teres. Für Antrieb sorgt ein Qual­comm-Prozessor vom Modell "215", der Akku fasst eine Kapa­zität von 3000 mAh. Für Foto­grafie stehen eine 8-Mega­pixel-Haupt­ka­mera und eine 5-Mega­pixel-Selfie­ka­mera zur Verfü­gung.

HMD setzt beim Nokia 1.3 auch auf das verstärkte Zusam­men­spiel von künst­li­cher Intel­li­genz. Das soll unter anderem bei der Orga­ni­sa­tion von Fotos zum Einsatz kommen und durch das Zusam­men­spiel der Soft­ware-Features "Camera Go" und "Gallery Go" auch ohne Inter­net­ver­bin­dung möglich sein. So kann Gallery Go beispiels­weise Fotos auto­ma­tisch orga­ni­sieren und leichte Bear­bei­tungs­funk­tionen bereit­stellen.

Nokia 1.3 Datenblatt

[ Verkaufsstart ]

] Neuvorstellung

Die Orga­ni­sa­tion von Fotos dient letzt­lich auch einem effi­zi­en­teren Spei­cher­ma­nage­ment. Android 10 in der Go Edition ist als abge­speckte Soft­ware-Appli­ka­tion ohnehin auf Smart­phones ausge­legt, die nicht über massen­weise internen Spei­cher sowie Arbeits­spei­cher verfügen. So sind die auch Apps auf das platz­spa­rende System ausge­legt und benö­tigen daher weniger Kapa­zität.

HMD verspricht auch ein Update auf Android 11 in der Go Edition. Insge­samt soll das Nokia 1.3 "drei Jahre lang garan­tierte monat­liche Sicher­heits­up­dates und zwei Jahre lang Betriebs­system-Updates" erhalten.

Neben dem Nokia 1.3 hat HMD vergan­genen Monat auch das Nokia 8.3 vorge­stellt. Mehr zu dem Modell mit 5G-Unter­stüt­zung lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)