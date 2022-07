Mittelklasse-Vergleich: Nothing, Google und Xiaomi

Nothing Phone (1), Pixel 6a und Xiaomi 12 Lite spielen in der Mittel­klasse-Liga und bewegen sich in einer ähnli­chen Preis­klasse. Das sind die Gemein­sam­keiten und Unter­schiede.

Nothing Phone (1), Pixel 6a und Xiaomi 12 Lite sind drei brand­neue Smart­phones der Mittel­klasse. Wir haben die Modelle mitein­ander vergli­chen und stellen die wich­tigsten Gemein­sam­keiten und Unter­schiede heraus.

Alle tech­nischen Daten zu den Geräten finden Sie im jewei­ligen Daten­blatt zum Nothing Phone (1), Google Pixel 6a und Xiaomi 12 Lite.

Unter-500-Euro-Modelle

Die Basis-Versionen starten bei rund 450 Euro (Xiaomi 12 Lite), rund 460 Euro (Pixel 6a) und rund 470 Euro (Nothing Phone 1). Alle drei Modelle bewegen sich damit in einer Preis­klasse - was die Wahl nicht unbe­dingt verein­facht.

Wer auf das Thema Sicher­heit wert legt, könnte sich die Update-Prognosen seitens der Hersteller anschauen. Für das Nothing Phone (1) sollen drei Jahre Updates gelie­fert werden. Das Pixel 6a soll laut Hersteller mindes­tens für fünf Jahre mit Sicher­heits­updates versorgt werden. Für das Xiaomi 12 Lite gibt es laut Angaben des Herstel­lers anders als für das Xiaomi 12 keine Update-Garantie. Ausge­lie­fert wird das Xiaomi 12 Lite jeden­falls mit Android 12, wie auch das Nothing Phone (1) und das Pixel 6a. Die Hersteller-Prognose bezüg­lich Update-Versor­gung sieht für das Pixel 6a also am besten aus. Xiaomi 12 Lite (l.), Pixel 6a (M.) und Nothing Phone (1)

Fotos: Nothing Technology Limited/Xiaomi/Google, Montage: teltarif.de Bei der Display-Diago­nale sind sich Nothing Phone (1) und Xiaomi 12 Lite mit 6,55 Zoll gleich. Das OLED des Nothing Phone (1) unter­stützt wie das AMOLED des Xiaomi 12 Lite eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. In dieser Diszi­plin tanzt das Pixel 6a mit dem 6,1 Zoll großen OLED mit 60 Hz aus der Reihe.

5G-Mobil­funk und schnelles Laden

Nothing und Xiaomi verbauen in ihren Modellen den Snap­dragon 778G, Nothing aber den mit dem Zusatz "+", der etwas höher taktet. Damit ist grund­sätz­lich 5G-Mobil­funk sowohl mit dem Phone (1) als auch dem Xiaomi 12 Lite möglich. Der neue Mobil­funk­stan­dard wird auch vom Pixel 6a unter­stützt, Google setzt aber auf die haus­eigene Entwick­lung in Form des Google-Tensor-Chips.

Die Akku­kapa­zitäten sind ähnlich groß, mit 4500 mAh hat das Nothing Phone (1) aber die größte Kapa­zität. In Sachen schnelle Lade­leis­tung stellt Xiaomi mit dem 12 Lite die anderen Modelle in den Schatten. Schnelles Laden ist nämlich mit 67W möglich, beim Nothing Phone (1) sind es 33W, beim Pixel 6a werden 18W unter­stützt. Kabel­loses Laden unter­stützt nur der Akku des Nothing Phone (1) mit 15W.

Design

Auffällig ist, dass sich einige Smart­phone-Neuvor­stel­lungen in der letzten Zeit an der kantigen Optik des iPhone 13 orien­tieren zu scheinen. Ähnlich­keit mit dem Apple-Handy haben sowohl das Nothing Phone (1) als auch das Xiaomi 12 Lite.

Das Pixel 6a hat im Gegen­satz zum großen Bruder Pixel 6 Pro ein flaches Display-Design. In allen Fällen bleibt es Geschmack­sache. Sowohl das Kanten-Design als auch ein runderes Rahmen-Design dürften verschie­dene Geschmä­cker treffen.

Modelle im Tabel­len­ver­gleich

Kamera

Bei der Kamera gibt es auf dem Papier große Unter­schiede. Nun mögen gigan­tisch erschei­nende Auflö­sungen in der Praxis nicht immer den gewünschten Effekt liefern, erwähnt werden müssen an dieser Stelle die Specs aber doch. Xiaomi packt in das 12 Lite unter anderem einen 108-Mega­pixel-Sensor und zieht damit letzt­lich mit Flagg­schiffen wie dem Samsung Galaxy S22 Ultra gleich, das eben­falls über einen Sensor mit solch hoher durch Pixel Binning erzeugten Auflö­sung verfügt - unge­achtet dessen, ob auch Xiaomi leis­tungs­mäßig da mithalten kann.

Die Haupt­kamera des Pixel 6a hat dagegen 12,2 Mega­pixel, die des Nothing 50 Mega­pixel, sprich eben­falls einen Sensor mit höherer Auflö­sung. Beim Nothing Phone (1) gibt es eine weitere Linse mit 50 Mega­pixel Auflö­sung, beim Pixel 6a eine mit 12 Mega­pixel. Das Xiaomi 12 Lite bietet abseits der 108-Mega­pixel-Kamera eine Ultra­weit­win­kel­kamera mit 8 Mega­pixel und eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera.

Die hohen Auflö­sungen wie bei der Xiaomi-12-Lite-Kamera müssen in der Regel auch manuell akti­viert werden. Wichtig sind nicht nur Zahlen, sondern zum einen, wie gut die Aufnahmen in solchen 108-Mega­pixel- oder 50-Mega­pixel-Modi sind. Und zum anderen, wie die Foto­leis­tung auch im Stan­dard-Modus mit gerin­gerer Auflö­sung aussieht.

Details zum Nothing Phone (1) lesen Sie in einem ersten Test.