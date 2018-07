Günstige Oreo-Handys, Neues bei freenet TV, 150 GB bei o2

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deutsche Telekom will ihren Breitband-Ausbau weiter vorantreiben und speziell im Mobilfunk noch klaffende Versorgungslücken schließen. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen Details zu seinen Ausbauplänen veröffentlicht. Details dazu lesen Sie im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters.

Ein gutes Smartphone muss nicht teuer sein, auch wenn die Spitzenmodelle von Herstellern wie Apple oder Samsung mittlerweile sogar die Preisschwelle von 1000 Euro knacken. Im Smartphone-Teil stellen wir Ihnen acht Android-Smartphones vor, die das aktuelle Oreo-Betriebssystem an Bord haben und dennoch für unter 200 Euro den Besitzer wechseln.

Fernsehen über DVB-T2 erfreut sich großer Beliebtheit. So lässt sich der Zweitfernseher ohne Anschluss an die Satellitenantenne versorgen und mobil lassen sich die TV-Programme auch ohne Datenverbrauch nutzen. Jetzt hat freenet TV sein Programmpaket noch weiter ausgebaut. Im Broadcast-Teil erfahren Sie, was sich beim Bouquet terrestrischer Digital-TV-Programme getan hat.

Mobilfunk



o2 startet neue Prepaid-Tarife

o2 hat am Dienstag seine bereits Ende Juni angekündigten neuen Prepaid-Tarife eingeführt. So gibt es ein neues Einsteiger- und Wenignutzer-Angebot mit kleinem LTE-Datenpaket für 1,99 Euro in vier Wochen und Allnet-Flatrates, die preislich sogar attraktiver als die Laufzeitverträge von o2 sein können.

Ein besonderer Anreiz, eine Prepaidkarte von o2 zu nutzen, ist vielleicht auch ein einmalig erhältliches kostenloses 150-GB-Datenpaket, das neben Neu- auch Bestandskunden buchen können. Wie die neuen o2-Tarife aussehen und wie sich Interessenten die 150 GB Datenvolumen sichern können, lesen Sie in unserem Bericht zu den neuen Prepaid-Angeboten von o2.

Neue Daten-Angebote von Ortel Mobile

Der Ethno-Discounter Ortel Mobile bietet Interessenten ab sofort einen Router mit integrierter Prepaid-SIM-Karte an, der den LTE- oder UMTS-basierten Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umsetzt. So lassen sich gleich mehrere Smartphones, Tablets oder Notebooks mit einem Internet-Zugang versorgen.

Auf die SIM-Karte können Kunden die Option "Internet für zu Hause" für 29,99 Euro aufbuchen, die 40 GB Datenvolumen mit sich bringt und 28 Tage lang gültig ist. In unserer Meldung zum LTE-Router inklusive Prepaid-Tarif von Ortel Mobile erfahren Sie, wie Sie nach Verbrauch weiteres Datenvolumen bekommen können und welche Kosten dafür anfallen.

Telekom will Funklöcher schließen

Die Deutsche Telekom treibt den Breitband-Ausbau weiter voran. So hat das Unternehmen jetzt seine Pläne speziell für Bayern vorgestellt, wo neben VDSL Super Vectoring und Glasfaser auch noch bestehende Lücken im Mobilfunknetz geschlossen werden sollen. Details zu den Ausbau-Plänen der Telekom speziell in Bayern haben wir in einer News zusammengefasst.

Der Bonner Telekommunikationsdienstleister hat zudem Bilanz zum Netzausbau in den vergangenen vier Wochen gezogen. Unter anderem profitieren Kunden von der All-IP-Umschaltung, indem sie gleichzeitig auch schnellere Internet-Zugänge bekommen. In unserer Meldung zur Telekom-Zwischenbilanz beim Thema Breitband lesen Sie, wie viele Nutzer jetzt neu mit bis zu 100 MBit/s surfen können und welche Pläne bereits im August umgesetzt werden sollen.

Prepaid-Tarife der Netzbetreiber

Mit einer Prepaidkarte haben Interessenten die Möglichkeit, die Kosten für die Handy-Nutzung flexibel an den eigenen Bedarf anzupassen. Neben Discountern bieten auch die Mobilfunk-Netzbetreiber Wertkarten an. Dabei unterscheiden sich die Tarife deutlich voneinander.

Neben dem klassischen 9-Cent-Tarif, der ohne Grundgebühr auskommt, sind auch Allnet-Flatrates auf Prepaid-Basis in allen deutschen Mobilfunknetzen zu bekommen. Welche Karte bietet welches Features? Wie sieht es mit dem LTE-Zugang aus? Wo bekomme ich die günstigste Allnet-Flat? In unserem Ratgeber vergleichen wir die Prepaid-Tarife von Telekom, Vodafone und Telefónica (o2).

Smartphone



Günstige Smartphones

Wer sich für ein neues Smartphone interessiert, hat die Qual der Wahl. Zahlreiche Hersteller buhlen mittlerweile um die Gunst der Nutzer. Dabei gibt es Geräte in fast allen Preisklassen. Im Fokus der Werbung stehen oft die Spitzenmodelle, die mittlerweile zum Teil sogar vierstellige Summen kosten.

Allerdings ist es nicht zwingend erforderlich, so viel Geld in ein neues Handy zu investieren. Selbst wenn man auf aktuelle Software Wert legt, finden sich einige Modelle, die zu vergleichsweise günstigen Preisen erhältlich sind. Wir haben in einem Ratgeber acht Smartphones mit Android 8 für unter 200 Euro zusammengestellt.

Neue Mittelklasse-Smartphones von Samsung

Samsung hat neue Mittelklasse-Handys auf den Markt gebracht. Die Modelle Galaxy A6+ und A6 sind die ersten Geräte mit der Bezeichnung "A6". Dabei sind die Geräte deutlich günstiger zu bekommen als die Oberklasse-Handys Galaxy S9 und Galaxy S9+.

Was bekommen die Käufer der neuen Mittelklasse von Samsung geboten? Welche Ausstattung und welches Zubehör gibt es. Wie schlagen sich die Boliden im Alltag. Wir haben beide Handhelds einem Test unterzogen. Welche kleinen, aber entscheidenden Unterschiede es zwischen beiden Modellen gibt, erfahren Sie im Testbericht zu Samsung Galaxy A6+ und A6.

Telekom plant neue Connect-App

Die Deutsche Telekom testet derzeit eine neue Version ihrer Connect-App. Diese soll künftig nicht nur den Zugang zu den WLAN-Hotspots des Unternehmens vereinfachen, sondern auch einen schnelleren Internet-Zugang bieten.

Unabhängig davon, ob ein Apple iPhone oder ein Android-Smartphone verwendet wird, will die Telekom auf Wunsch die Internet-Zugänge über WLAN und LTE miteinander kombinieren, um höhere Datenübertragungsraten zu ermöglichen. Neu ist eine solche Hybrid-Lösung nicht, wie wir in der Meldung zur geplanten LTE/WLAN-Kanalbündelung der Telekom berichten.

Drei neue iPhones im Herbst

Apple bringt im Herbst voraussichtlich drei neue Smartphone-Modelle auf den Markt. Zwei Premium-Modelle sollen das iPhone X beerben. Dazu kommt ein günstigeres Gerät, bei dem Apple anstelle von OLED ein LCD-Panel verbaut. Analysten rechnen jedoch mit einer Änderung gegenüber der Praxis in den Vorjahren.

Zum einen bekommt das iPhone SE zumindest in diesem Jahr keinen Nachfolger, sodass Apple Kunden, die ein Handy mit kleinem Display suchen, vergrault. Zum anderen wird das derzeit noch aktuelle Flaggschiff, das iPhone X, wohl für Neukunden nicht mehr angeboten. In unserem Bericht zum Aus für iPhone SE und iPhone X erfahren Sie mehr zu den Apple-Smartphone-Plänen für 2018.

Internet



Update für FRITZ!Boxen

Im August schaltet die Deutsche Telekom erste Internet-Anschlüsse mit VDSL Super Vectoring. Damit stehen Bandbreiten von bis zu 250 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Neben einem passenden Tarif benötigen die Kunden aber auch einen geeigneten Router. AVM hat bereits bekanntgegeben, welche FRITZ!Box-Modelle für die schnelleren Internet-Zugänge geeignet sind.

In diesem Monat soll zudem der Startschuss für FRITZ!OS 7 fallen. Das neue Betriebssystem, das mit zahlreicheren neueren AVM-Geräten für die Heimvernetzung kompatibel ist, bringt zahlreiche neue Funktionen mit sich. Viele dieser Features sind bereits in den Labor-Versionen enthalten. In unserem Bericht zu Labor-Updates für drei FRITZ!Box-Modelle erfahren Sie, welche Router sich jetzt auf den neuesten Stand bringen lassen.

Mobilfunknetze im Test

Wie in den Vorjahren waren wir auch im Frühjahr 2018 in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs, um den mobilen Internet-Zugang in den drei deutschen Handynetzen zu testen. In diesem Jahr hatten wir vier SIM-Karten mit "LTE max." und vier Smartphones zur Verfügung.

Anders als bei den meisten anderen Netztests haben wir die Qualität des Internet-Zugangs in den Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica nicht anhand starrer Zahlen und vorgegebener Messreihen untersucht. Stattdessen sind wir eher aus Nutzersicht vorgegangen. Welchen Eindruck welches Netz im Test hinterlassen hat, erfahren Sie in unserer Zusammenfassung zum teltarif.de-Netztest 2018.

Broadcast



Mehr Programme bei freenet TV

Das freenet-TV-Programmpaket über DVB-T2 ist komplett. Anders ausgedrückt: Alle bundesweit zur Verfügung stehenden Übertragungskapazitäten für terrestrisch verbreitetes digitales Fernsehen sind mittlerweile belegt, nachdem im Juni und Juli je ein neues Programm hinzugekommen ist.

Im Juni hatte freenet seinen eigenen Shopping-Kanal im terrestrischen Digitalfernsehen aufgeschaltet. Doch welches Programm ist jetzt noch neu hinzugekommen? Wie ließen sich weitere Sender bei freenet TV realisieren und was ist mit zusätzlichen regionalen Kanälen? In unserem Beitrag zur Erweiterung des Programmangebots bei freenet TV lesen Sie mehr zum terrestrischen Digitalfernsehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Update zu WLAN-Radios von Medion

Vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass bei WLAN-Internetradios der Marke Medion viele Dienste nicht mehr wie gewohnt genutzt werden können. Mittlerweile hat uns der Hersteller darüber informiert, dass einige Details des Berichts nicht ganz richtig sind.

Einschränkungen gebe es zwar tatsächlich, allerdings seien Funktionen betroffen, die Medion nie beworben habe. Zudem seien die weggefallenen Features nur von wenigen Kunden genutzt worden. In unserer Meldung zu WLAN-Radios von Medion lesen Sie, welche Details tatsächlich weggefallen sind und für welche Features es auch Ersatzlösungen gibt.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.07.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute. Einen garantierten Maximalpreis gibt es derzeit leider nicht.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Juli 2018.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

