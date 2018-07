Liebe Leserinnen und Leser,



teltarif.de-Newsletter

seit dem Start des iPhone hat Apple es konsequent abgelehnt, die Nutzung mehrerer SIM-Karten in einem iPhone zu erlauben. Nun gibt es Gerüchte, dass die im Herbst erscheinenden iPhone-Modelle erstmals Dual-SIM bieten könnten. Warum das wohl technisch ganz anders als erwartet umgesetzt wird, verraten wir im Hardware-Teil unseres Newsletters.

Hat ein WhatsApp-Nutzer seine Telefonnummer geändert, werden Freunde darüber bis jetzt nicht in jedem Fall informiert. Ein weiteres Ärgernis in WhatsApp-Gruppen ist, dass bislang jedes Gruppenmitglied zu allem seinen Senf dazu geben kann. In einer zukünftigen WhatsApp-Variante werden beide Features eleganter gelöst, wie wir im Internet-Teil erläutern.

Super Vectoring macht der alten Festnetz-Kupferleitung nochmals Beine - bis 250 MBit/s werden bald möglich sein. Bei der Telekom werden die Anschlüsse nicht billig werden. Dass 1&1 dieselben Anschlüsse auch günstiger unters Volk bringt, erfahren Sie ebenfalls im Abschnitt Internet des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Prepaid-Discounter im Vergleich

SIM kaufen, registrieren, Guthaben aufladen, ins Smartphone einlegen - und los gehts mit Telefonieren und Surfen: Prepaidkarten günstiger Mobilfunkanbieter sind nach wie vor eine beliebte Alternative zu teuren Laufzeit-Verträgen. Außerdem bieten Prepaid-Discounter günstige Telefonie- und Datenoptionen, die monatlich geändert oder abbestellt werden können. Doch wie teuer ist Telefonieren und Surfen per Prepaidkarte mit und ohne LTE wirklich? Wir haben die Tarife der bekanntesten Prepaid-Anbieter miteinander verglichen.

Telekom-Tarife zur IFA

Mitte Mai hatte die Deutsche Telekom neue SpeedOn-Optionen eingeführt, die Prepaid- und Vertragskunden im Mobilfunkbereich buchen können. Nachdem die Angebote zunächst bis August befristet waren, können die Optionen nun noch bis zum 6. September geordert werden. Das deutet darauf hin, dass die Telekom auf der IFA in Berlin möglicherweise neue Mobilfunk-Tarife und -Optionen vorstellt. Ab dem 7. September könnten die Tarife dann buchbar sein.

Neue Tarife bei o2 und anderen

Allnet-Flats für sorgloses mobiles Telefonieren waren lange teuer und nicht immer eine Alternative zu günstigeren Minutenpaketen. Das hat sich radikal geändert: Allnet-Flats für weniger als 8 Euro pro Abrechnungszeitraum sind keine Seltenheit mehr. In dieser Woche haben einige Provider neue Tarife vorgestellt: o2 hat sein Prepaid-Tarifportfolio komplett überarbeitet, Blau startet mit Allnet-Flats ab 9 Euro.

Lidl Connect hingegen hat einem bestehenden 8-Euro Tarif nachträglich die Allnet-Flat spendiert, während Tchibo nur einen alten Tarif aufwärmt. Klarmobil bleibt mit seinen Tarifen im Telekom- und Vodafone-Netz etwas teurer als die Konkurrenz, vor allem wenn man LTE möchte. Darüber hinaus geben wir wertvolle Tipps zu Prepaidkarten.

o2-Netz im Test

Wie schon in den Vorjahren haben wir auch im Frühling 2018 wieder unseren Netztest durchgeführt. Wir testen dabei jeweils auf ohnehin geplanten dienstlichen und privaten Reisen, und zwar stichprobenartig dort, wo wir den mobilen Internet-Zugang ohnehin nutzen wollten. Telefónica hat mit dem LTE-Auf- und Ausbau später begonnen als Telekom und Vodafone. In unserem Testbericht erläutern wir, wie sich das in der Praxis in diversen deutschen Regionen bemerkbar macht.

Prepaid-Abschaltung droht und die Zwangsaufladung nervt bei einem Notfall-Handy in der Schublade? Im Tarifvergleich finden Sie die günstigsten Handy-Tarife mit langer Laufzeit.

Hardware



Dual-SIM im iPhone

Für Android-Nutzer ist ein Smartphone mit zwei SIM-Stecklätzen normal, früher gab es das sogar schon bei einfachen Handys. Nur Apple hat sich Dual-SIM seit dem iPhone-Start konsequent verweigert. Gut zwei Monate vor der voraussichtlichen iPhone-Keynote gibt es nun allerdings erneut Gerüchte um Dual-SIM-Versionen der Apple-Smartphones. Die Funktion könnte aber etwas anders realisiert werden als es potenzielle Käufer erwarten.

Smartphone am Monitor

Für die Galaxy-S8-Serie gab es bereits die DeX Station, für die Galaxy-S9-Modelle hat Samsung das DeX Pad kreiert. Der Zweck beider Lösungen ist, das Smartphone als PC-Ersatz an einem Monitor zu verwenden - und das sogar mit Tastatur und Maus. Im Gegensatz zur DeX Station wird das Smartphone beim DeX Pad jetzt in die Waagerechte gebettet - so lässt es sich auch als Touchpad nutzen. Wir haben das Samsung DeX Pad getestet und berichten über unsere Erfahrungen in der Praxis.

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele teils sicherere Alternativen, die wir miteinander vergleichen

Internet



Super Vectoring Tarife

Erste Telekom-Anschlüsse mit VDSL Super Vectoring sollen bereits im Spätsommer geschaltet werden. Doch auch die Wiederverkäufer von Telekom-Festnetzanschlüssen und deren DSL-Kunden können auf die kupferbasierte Technik zugreifen, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 250 MBit/s bietet. Nun startet auch 1&1 mit der Vorbestellung für Super-Vectoring-Tarife - wir erläutern, was sie im Vergleich zur Telekom kosten werden.

Netzausbau bei Unitymedia

In den vergangenen Wochen durften sich etliche Stadt- und Gemeinde-Oberhäupter in Deutschland über den Beginn oder Abschluss des Netzausbaus freuen. Die Deutsche Telekom, Unitymedia und Deutsche Glasfaser zum Beispiel legen in zahlreichen Regionen den Surf-Turbo fürs Internet ein. Dabei werden sowohl Wohn- als auch Gewerbegebiete mit Breitband versorgt. Wir listen auf, welcher Netzbetreiber in welchem Ort baut.

Neue Features für WhatsApp

WhatsApp baut wieder einmal die Funktionen des beliebten Smartphone-Messengers aus. Details verrät die Facebook-Marke im Changelog ihrer aktuellen Version für das Apple iPhone. So sollen Nutzer ihre Kontakte komfortabler über einen Rufnummernwechsel informieren können. Denn bislang wurde ein Rufnummernwechsel in Gruppen, nicht aber in Einzel-Chats angezeigt. Und Gruppen-Administratoren können bald nervende Mitglieder vom Posten ausschließen.

Tipps für Instagram

In der Urlaubszeit werden mit dem Smartphone zahlreiche Fotos geschossen. Wer schon vom Urlaub aus Freunde und Verwandte an den Erlebnissen teilhaben lassen will, postet die Fotos oft auf Instagram. Nicht umsonst hat beispielsweise der Instagram-Hashtag #travel fast 300 Millionen Posts zu verzeichnen. In unserer Bilder-Übersicht geben wir hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie noch mehr aus den oft versteckten Funktionen der Instagram-App herausholen.

Mit den Twitter-Feeds von teltarif.de kommen unsere Nachrichten und Mitteilungen blitzschnell zu Ihnen. Werden Sie einfach Abonnent unserer News und Updates.

Broadcast



Neue StreamOn-Partner

Die Deutsche Telekom nimmt jeden Monat neue Partner für ihre Zero-Rating-Option StreamOn auf. Zum 1. Juli stieg das Angebot an verfügbaren Musik- und Videostreaming-Diensten, die Kunden ohne Berechnung des beim Streaming anfallenden Datenvolumens nutzen können, auf 297. Die neuen Dienste kommen dieses Mal vor allem aus dem Lager der ARD-Landesrundfunkanstalten. Ein wichtiger Musik-Streamingdienst fehlt allerdings immer noch.

Bluetooth-Boxen mit Digitalradio

Bluetooth-Lautsprecher sind seit einigen Jahren ein beliebtes Smartphone-Zubehör. Klangstarke Modelle mit Akku sorgen für eine drahtlose Musikwiedergabe von Streamingdiensten oder Internetradios per Smartphone oder Tablet. Jetzt integrieren die beiden Lautsprecher-Spezialisten JBL und Technaxx (Handelsmarke: MusicMan) ein weiteres Feature in ihre portablen Boxen: Das immer beliebtere digital-terrestrische Radio DAB+.

Preiserhöhung bei Netflix

Basis, Standard und Premium heißen die bisherigen Abo-Varianten, in denen man auf das riesige Angebot an Serien und Filmen bei Netflix zugreifen kann. Jetzt soll noch eine vierte dazu kommen, die sich vor allem an Abonnenten mit einer Leidenschaft für die beste Bildqualität richtet. Doch je nach Gerät bekommen Nutzer unterschiedliche Preise angezeigt, und bei den bisherigen Optionen fallen im Gegenzug vertraute Funktionen weg.

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 05.07.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute. Einen garantierten Maximalpreis gibt es derzeit leider nicht.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Juli 2018.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

