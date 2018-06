Kostenfalle Schiff & Flugzeug, Super-Vectoring-Preise, UKW statt DAB+

Liebe Leserinnen und Leser,



bei der Roaming-Regulierung hat die EU zwei Szenarien verpennt - und das müssen Verbraucher nun ausbaden. Im Mobilfunk-Teil berichten wir davon, wie eine deutsche Familie an ihren Provider 12 000 Euro für das Surfen in einem Schiffsnetz bezahlen sollte. In den Mobilfunknetzen von Flugzeugen besteht genau dieselbe Gefahr einer horrenden Rechnung, weswegen wir im Abschnitt Internet eine Übersicht der WLAN-Angebote der bekanntesten Airlines für Sie zusammengestellt haben. Und die sind definitiv günstiger.

Die Telekom wird seit Jahren dafür kritisiert, dass sie überwiegend VDSL Vectoring baut statt die Glasfaser direkt in die Häuser der Kunden zu legen. Mit Super Vectoring steht nun immerhin die nächste Geschwindigkeitsstufe für die alte Kupferleitung bereit - und wir verraten ebenfalls im Internet-Teil, was die Anschlüsse mit bis zu 250 MBit/s kosten.

UKW wird irgendwann abgeschaltet zugunsten von DAB+ und Internetradio - oder etwa doch nicht? In Niedersachsen diskutieren die Radio-Verantwortlichen momentan über das Gegenteil: Das Digitalradio soll zugunsten von UKW weichen. Mehr zu dieser grotesken Forderung lesen Sie im Abschnitt Broadcast des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Kostenfalle Schiffs-Roaming

Schiffsnetze auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen gehören nicht zum EU-Roaming, auch wenn das Schiff in Europa fährt. Dies musste eine Familie aus Berlin erleben, die nach der Reise eine Schockrechnung erhielt. 12 000 Euro für ein paar Videos auf dem Handy - die Mini-Kreuzfahrt ist für die Familie zur Mega-Kostenfalle geworden. Wir erläutern, wie das geschehen konnte und wie man sich vor dieser Falle schützt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom-Netz im Test

Im Frühjahr waren wir wieder zwei Monate lang in Deutschland unterwegs, um die Qualität des mobilen Internet-Zugangs zu testen. Anders als in anderen Netztests haben wir allerdings nicht bestimmte Teststrecken definiert, die wir abgefahren sind. Stattdessen haben wir die Qualität des mobilen Internet-Zugangs immer dann überprüft, wenn wir diesen ohnehin gerade beruflich oder privat benötigt haben. Zum Auftakt berichten wir über unsere Erfahrungen im Telekom-Netz.

Im Herbst vergangenen Jahres startete die Telekom mit der Prepaid DayFlat XXL ein Pendant zur DayFlat unlimited für Vertragskunden. Der Netzbetreiber hat nun die bisherige Begrenzung der Prepaid DayFlat XXL auf 5 GB Highspeed-Volumen aufgegeben. Die Kunden haben nun zu einem Festpreis pro Tag eine echte und unlimitierte mobile Flatrate zur Verfügung.

Zum Inhaltsverzeichnis



Vodafone Pass in der Kritik

Ende vergangenen Jahres hatte die Bundesnetzagentur bereits ihre Entscheidung nach der Prüfung der StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom verkündet. Die Angebote sind demnach zwar grundsätzlich statthaft, müssen aber in Teilen nachgebessert werden. Nun hat der Regulierer auch Vodafone Pass beurteilt, und kommt zum Ergebnis, dass der Zero-Rating-Tarif teilweise nicht der EU-Roaming-Regulierung entspricht.

Mittlerweile hat sich Vodafone zur Entscheidung des Regulierers geäußert und erwägt rechtliche Schritte gegen die Anordnung. Eine EU-weite Nutzung des Vodafone Pass ist nach Auffassung des Netzbetreibers wirtschaftlich nicht darstellbar. Diese Aussage überrascht, denn nach dem ursprünglichen Plan sollte Vodafone Pass auch im EU-Roaming mit 30 GB Datenvolumen pro Monat zugänglich sein.

Zum Inhaltsverzeichnis



o2: Besserer Service in Spanien

Wenn man in Spanien bislang nach o2-Shops Ausschau gehalten hat, konnte man nichts finden, denn in der Heimat trat Telefónica bislang überwiegend unter dem Markennamen Movistar auf. Nun startet o2 als Marke auch im Heimatland Spanien. Und das mit einem Kundenservice, von dem deutsche o2-Kunden nur träumen können, wie E-Mail-Support und persönlicher Ansprechpartner. Bei Rechnungs-Streitigkeiten gibts sofort das Geld zurück - noch vor der Prüfug durch o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

SatelliteApp: Handy-Flatrate in 51 Länder für 4,99 Euro

Gratis mobil streamen: Fußball DayFlat der Telekom im Test

Editorial: Keine Geschenke im Roaming

Netzclub-Homepage eingeschränkt wieder verfügbar

Telefónica gibt Einblicke in den Hamburger Untergrund

Bericht: Google Pay startet am 26. Juni in Deutschland

WM-Aktion bei o2: 5 GB zusätzlich für 5 Euro

Brandenburg: Erste Region mit 5G flächendeckend?

Ausprobiert: o2 Free Connect mit bis zu zehn SIM-Karten

Internet



WLAN im Flugzeug

WLAN im Flugzeug ist immer noch eine Ausnahme und gehört leider noch nicht zum Standard bei den Fluggesellschaften. Bei einigen gibt es den Service schon, je nach Airline müssen Nutzer aber mit Einschränkungen rechnen. Grundsätzlich kommt das Internet per Satellit oder LTE ins Flugzeug, je nachdem, ob das Flugzeug gerade auf dem Boden steht oder fliegt. In einer Übersicht haben wir zusammengestellt, welche Airlines WLAN im Flugzeug anbieten und was das kostet.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tarife für Super Vectoring

Die Deutsche Telekom hat mit der Vorvermarktung von Breitband-Anschlüssen mit VDSL Super Vectoring begonnen. Die Internet-Anschlüsse bieten bis zu 250 MBit/s im Downstream und 40 MBit/s im Upstream. Erste Anschlüsse sollen im August geschaltet werden, auch die Telekom-Hotspot-Flatrate ist ohne Aufpreis im Tarif enthalten. Die Telekom nennt nun offizielle Details und Preise zum neuen Tarif MagentaZuhause XL.

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutsche Bahn: So wird die Bahn­steig­kante intelligent vernetzt

Vodafone-Skill ausprobiert: "Alexa, frag Vodafone"

Digitalisierung: Baltikum Top - Deutsch­land Flop

Urteil: Vodafone muss "kinox.to" weiter sperren

Die neue CEBIT: Ausstellung oder Quasselbude?

EU-Internet-Zensur? Umstrittene Upload-Filter beschlossen

Hier wird gebaut: Mit Erdraketen in die Gigabit-Zukunft

Hardware



Neue Labor-Firmware

AVM hat die CEBIT und die ANGA Com genutzt, um einen Ausblick auf FRITZ!OS 7 zu geben. Die finale Version des neuen Betriebssystems ist zwar erst im Juli verfügbar, allerdings lassen sich viele neue Funktionen schon mit den Laborversionen der Firmware nutzen, die AVM regelmäßig veröffentlicht. Sieben FRITZ!Box-Modelle können nun als WLAN-Repeater dienen, die Stabilität wurde verbessert und die Passwortsicherheit erhöht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Preis-Leistungs-Sieger Smartphones

Wer nicht das neueste und teuerste Smartphone benötigt, kann zu vernünftigen Preisen eine gute Ausstattung und Leistung bekommen. In unsere Top-10-Liste der Preis-Leistungs-Sieger kommen nun zwei Neueinsteiger, und zwar das Motorola Moto G6 Play und das Sony Xperia XZ1 Compact. Auf welchen Plätzen die beiden Geräte gelandet sind und welche Smartphones sonst noch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben, erfahren Sie in unserer umfangreichen Bilder-Übersicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Gerücht: Apple verwirft Pläne für iPhone-SE-Nachfolger

Gerücht: Galaxy Gear S4 kommt mit PLP und größerem Akku

Huawei P20 Pro: Die Kamera nochmal nachgetestet

Offiziell vorgestellt: Oppo Find X kommt auch nach Europa

Apple will Knacken von iPhones erschweren

Vivo Nex: Lautsprecher & Fingerabdrucksensor im Display

Broadcast



StartTV eingestellt

Im Mai 2017 hatte die Telekom mit StartTV ein neues IPTV-Angebot auf ihrer EntertainTV-Plattform gestartet, um auch preisbewussten Kunden eine Alternative zum Fernsehen über Satellit, Kabel oder DVB-T2 zu bieten. Das Angebot war für zusätzlich 2 Euro monatlich zu bekommen. Mit dieser Option war die Telekom offenbar wenig erfolgreich und hat die Vermarktung von StartTV wieder eingestellt - wir erläutern die Hintergründe.

Zum Inhaltsverzeichnis



Digitalradio statt UKW abschalten

Mit der Abschaltung im Kabel endet in diesem Jahr das analoge TV-Zeitalter. Manche Fernsehsender, Netzbetreiber und Politiker sind froh, die analoge Technik los zu sein. Eine geradezu groteske Forderung zur Zukunft des Radios kommt allerdings von den niedersächsischen Unternehmerverbänden: Anstelle einer UKW-Abschaltung fordern sie ein Aus für den Digitalfunk DAB+. Unterstützung erhalten sie dabei vom Rechnungshof.

Zum Inhaltsverzeichnis



WM im Ausland streamen

Wer bislang während eines sportlichen Großereignisses im EU-Ausland verweilte und das Event über Internet an Laptop, Smartphone oder Tablet schauen wollte, hatte wegen des verhassten Geoblockings schlechte Karten. Erstmals ist es nun möglich, die Spiele der Fußball-WM auch im EU-Ausland zu streamen. Wer die ZDF-Mediathek oder die Sportschau-App nutzen will, schaut aber in die Röhre. Wir zeigen auf, warum das so ist und wie das Streaming im Ausland doch noch klappt.

Zum Inhaltsverzeichnis

UKW-Abschaltung abgewendet: Einigung im Antennenstreit

Das bessere Fernsehen: IPTV vs. Sat-Empfang

YouTube Music in Deutschland: Musikstreaming kostenlos

Fußball-WM: Verzögerung bei Internet-Streaming verringern

freenet TV: Guthabenkarten laufen erstmals ab

Nächster Anlauf für deutsches Hulu

2. DAB+-Bundesmux: Beschwerde gegen Gerichtsbeschluss

YouTube jetzt auch ohne Werbung

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.06.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis zum 30. Juni kostet ein Gespräch maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 30. Juni kostet ein Anruf garantiert nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Juli 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

