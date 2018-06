Aldi Talk mit günstiger Allnet-Flat, Roaming zur Fußball-WM

Liebe Leserinnen und Leser,

in wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Zahlreiche Fans werden auch aus Deutschland nach Russland reisen, um die Spiele der 32 teilnehmenden Mannschaften live vor Ort zu verfolgen. Mit dabei ist in der Regel das Smartphone, aber genau dessen Nutzung ist in Russland vergleichsweise teuer. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie, was Roaming für Telekom-, Vodafone- und o2-Kunden kostet und wie man zumindest teilweise bei der Handy-Nutzung sparen kann.

Beim Internet der Dinge arbeiten auch Firmen, die im Privatkundenmarkt miteinander konkurrieren, eng zusammen. So haben Telekom und Vodafone nun mit sogenannten "Global-SIM-Karten" gemeinsame Roaming-Tests durchgeführt. Details zu dieser auf den ersten Blick ungewöhnlichen Kooperation finden Sie ebenfalls im Mobilfunk-Teil.

Gerade bei Sportübertragungen ist es ärgerlich, wenn der Nachbar schon das Tor bejubelt, das auf dem eigenen Fernseher noch gar nicht gefallen ist. Wie aber kommt es zu diesen Unterschieden und welche Kunden müssen am längsten auf ein Ereignis auf dem eigenen Fernseher warten? Diesen Fragen gehen wir im Broadcast-Teil nach.

Mobilfunk



Roaming in Russland

Kommende Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Viele Fans werden ins Gastland des Turniers reisen, um sich die Spiele "ihrer" Mannschaft live im Stadion anzusehen. Das Smartphone ist in der Regel mit im Reisegepäck.

Russland gehört allerdings nicht zur EU und so greift im Land der Fußball-WM auch nicht der regulierte Roamingtarif. Im Gegenteil: Wer unbeschwert zum Handy greift, riskiert eine ziemlich hohe Rechnung. Was die Mobilfunk-Nutzung in Russland kostet und wie sich Kosten sparen lassen, lesen Sie in unserem Ratgeber zum Roaming in Russland.

Aldi Talk mit günstiger Allnet-Flat

Aldi Talk hat seine Smartphone-Tarife aufgewertet und bietet nun schon Allnet-Flatrates ab einer Grundgebühr von 7,99 Euro an. Im Preis enthalten ist auch eine Daten-Flat mit LTE-Zugang. In unserem Bericht zu den neuen Aldi-Talk-Tarifen lesen Sie mehr zu den neuen Angeboten des Prepaid-Discounters.

Prepaid-Aktionen haben auch die Deutsche Telekom und Vodafone gestartet, um neue Kunden für MagentaMobil Start bzw. CallYa zu gewinnen. So haben CallYa-Neukunden die Chance auf 11 GB Extra-Datenvolumen. Zudem hat o2 die angekündigten neuen Tarife mit bis zu 60 GB Datenvolumen und bis zu zehn SIM-Karten gestartet. Wir haben eine Übersicht zu den Neuerungen und Aktionen bei den Mobilfunk-Netzbetreibern zusammengestellt.

Kampfpreise in Italien

Italien hat ab sofort wieder einen vierten Mobilfunk-Netzbetreiber. Bei Iliad, wie sich der Anbieter nennt, handelt es sich um einen alten Bekannten. Unter dem Namen Free hat das Unternehmen bereits den französischen Mobilfunkmarkt aufgemischt.

In Italien setzt der Neueinsteiger auf echte Kampfpreise, von denen selbst österreichische Mobilfunkkunden nur träumen können. In unserem Bericht zum Start von Iliad in Italien erfahren Sie, wie günstig eine Allnet-Flat mit Europa-Flat und 30 GB Daten sein kann.

Ungewöhnliche Kooperation

In Deutschland sind Telekom und Vodafone Konkurrenten. International arbeiten die beiden Telekommunikationskonzerne dagegen zusammen. So haben die Unternehmen den ersten Roaming-Test in Europa für den im LTE-Netz realisierten NB-IoT (Schmalband-Internet-der Dinge) erfolgreich abgeschlossen.

Der Dienst soll lückenlose Netzabdeckung für Millionen von Geräten erlauben, die im Netz mit niedriger Leistung und geringer Datenrate funken - auch und gerade von Gebieten aus, in denen normale Smartphones nur noch "kein Netz" anzeigen. Welche SIM-Karten kamen beim Test zum Einsatz und warum ist weltweit grenzenloses Roaming bei NB-IoT so wichtig? Details finden Sie in unserer News zu gemeinsamen Roamingtests von Telekom und Vodafone.

EU will Tarife für Anrufe ins EU-Ausland billiger machen

Versäumnis bei EU-Roaming-Regulierung wird behoben mehr..

Deutschland Spitzenreiter bei unlimi­tierten Flatrate-Kosten

Unbegrenzt ist nur der Preis nach oben mehr..

EDEKA smart Kombi L: Zwölf Wochen zum Preis von vier

Angebot noch bis zum Monatsende mehr..

Klarmobil senkt Preise für "D-Netz"-Tarife

4 GB LTE-Allnet-Flat im Telekom-Netz für 25 Euro mehr..

Verspätete Roaming-Freischaltung: Erlaubt oder nicht?

BNetzA äußert sich zur Rechtmäßigkeit mehr..

WhatsApp SIM: 100 mal 200 GB Gratis-Datenvolumen

Verlosung läuft über die App des Discounters mehr..

Blau: Allnet-Flat mit bis zu 8 GB LTE-Volumen

Neue Tarife ab 12. Juni verfügbar mehr..

Broadcast



Telekom wertet StreamOn auf

Nachdem die Deutsche Telekom viele Monate lang überwiegend Apps einzelner Privat- oder Webradios für die Nutzung mit StreamOn freigeschaltet hat, kommen nun wieder interessantere Dienste bei den Zero-Rating-Optionen hinzu. Anfang Mai wurden beispielsweise die ARD-Mediathek und die Audiothek der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten freigeschaltet.

Auch am 1. Juni hat der Bonner Telekommunikationsdienstleister die Liste der Anbieter erweitert, die ohne Berechnung des beim Streaming anfallenden Datenvolumens genutzt werden können. So gibt es endlich bei StreamOn ein Portal, das mehr als 30 000 Radiostationen aus aller Welt bietet. In unserer Übersicht zu den neuen StreamOn-Partnern der Telekom erfahren Sie, welche Anbieter zum 1. Juni aufgenommen wurden.

Tore fallen je nach Empfangsweg im TV unterschiedlich schnell

Die Zeiten, in denen die Fernsehnation bei einem Tor während der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam gejubelt hat, ist schon lange vorbei. Beim Satellitenfernsehen gab es schon in den 80er Jahren eine Verzögerung gegenüber dem analogen Signal über terrestrische Sendeanlagen.

Im digitalen Zeitalter hat sich diese Verzögerung noch vergrößert. Dazu gibt es Unterschiede beim Empfang über Satellit, über IPTV oder beim klassischen Streaming. Doch wo fällt das Tor am schnellsten? Dieser Frage sind wir in unserem Hintergrundbericht zum zeitversetzten Fernsehen nachgegangen.

Aus für Sport1.fm

Es war ein Tod auf Raten: Als Sport1.fm die Senderechte für Audio-Streaming von der Fußball-Bundesliga verlor, wurde die Übertragung auf DAB+ eingestellt. Im kommenden Sommer legte der Sender bereits eine längere Pause ein, kehrte aber mit stark eingeschränktem Programm zunächst wieder zurück.

Nun hat Sport1.fm offiziell die Einstellung des Sendebetriebs verkündet - vorerst, wie es offiziell heißt, auch wenn es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass der Sender in den Äther zurückkehren könnte. In unserem Bericht zum Aus für Sport1.fm lesen Sie nicht nur, warum der Betrieb eingestellt wurde, sondern auch, wo Sie jetzt alle Fußball-Bundesligaspiele im Audiostream bekommen.

Sky wird verkauft: Bereits zwei Inter­essenten im Rennen

Angst vor Murdochs Einfluss mehr..

ARD baut DAB+-Netze mit rund 80 neuen Sendeanlagen aus

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Sendern mehr..

Internet



Sicherheitslösungen von der Telekom

Die Deutsche Telekom ist nicht nur eine einfache Telefongesellschaft. Stattdessen will sich das Unternehmen als Komplettanbieter im Telekommunikationsbereich etablieren, der beispielsweise auch für die Sicherheit der Kunden im Internet sorgen will.

Darüber hinaus bietet die Telekom auch Hilfe bei IT-Problemen an - gegen entsprechende Bezahlung, versteht sich. Je nach Vertragsart kommt ein Techniker auch ins Haus. Wir haben zusammengefasst, was die Schutzpakete kosten, die die Telekom für interessierte Kunden im Angebot hat.

Neues FRITZ!Box-Modell

1&1 bietet ab sofort ein neues Router-Modell von AVM an. Die FRITZ!Box 7530 firmiert auch unter der Bezeichnung HomeServer+ und erinnert mit ihrem Design an das aktuelle Spitzenmodell des Berliner Herstellers, die FRITZ!Box 7590.

Das Gerät ist mit den neuen VDSL-Super-Vectoring-Anschlüssen kompatibel und unterstützt demnach Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s. Doch welche Features gibt es bei der FRITZ!Box 7530 noch und zu welchen Konditionen ist der Router erhältlich? Diesen Fragen sind wir in der News zum neuen 1&1 HomeServer+ von AVM nachgegangen.

easybell: "Freibrief zur Falsch­aus­sage" für Telekom-Techniker

Aussage "Kunde nicht angetroffen" bleibt ein Ärgernis mehr..

Telekom: Schnelles Internet für 832 000 weitere Haushalte

Vectoring auch in ehemaligen Fördergebieten mehr..

Hier wird gebaut: Auch kleinste Gemeinden mit schnellem Internet

Gigabit-Geschwindigkeit für Wohnungen und Firmen mehr..

Frankfurt wird Gigabit-City durch Unitymedia

Kabelanschlüsse durch DOCSIS 3.1 gigabit-fähig mehr..

Google: Chrome-Browser unterstützt Login ohne Passwort

Logins mit Fingerabdruckscanner oder Token mehr..

EU-Rechnungshof: Breitband-Ausbau in Deutschland nicht zukunftsfähig

Ein Gigabit bis 2025 wahrscheinlich nicht möglich mehr..

Smartphone



Urlaubs-Apps fürs Handy

Der dicke Reiseführer, der früher im Sommerurlaub fast obligatorisch war, ist heutzutage nicht mehr unbedingt erforderlich. Dank des Smartphones haben wir als Urlauber Landkarten, Ausflugstipps und andere nützliche Informationen rund um die geplante Reise im Handformat mit dabei.

Doch welche Apps brauchen Sie wirklich, um herauszufinden, wie das Wetter am Urlaubsort wird, um einen Stellplatz fürs Wohnmobil zu finden oder die lokale Währung in Euro umzurechnen? In unserer Bilderserie stellen wir Ihnen 15 kostenlose Reise-Apps für iOS und Android vor.

Samsung rollt Oreo-Update wieder aus

Samsung hatte zwischenzeitlich das Update für die Smartphone-Modelle Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge auf Android Oreo ausgesetzt, da es technische Probleme gab. So beklagten einige Anwender, dass die Handhelds in einer Reboot-Schleife landeten und nicht mehr nutzbar waren.

Jetzt hat der Hersteller die Verteilung der neuen Betriebssystem-Version für die Smartphone-Spitzenmodelle aus dem Jahr 2016 wieder aufgenommen. In unserer Meldung zum Oreo-Update bei Samsung lesen Sie, dass es jetzt bei einem anderen Smartphone-Modell zu neuen Problemen kommt.

iOS 12 ist offiziell

Apple hat auf der Entwicklerkonferenz WWDC wie erwartet iOS 12 vorgestellt. Das neue Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch ist in einer Beta-Version bereits verfügbar und wird im Herbst offiziell verteilt. Doch was bringt das Update mit sich und auf welchen Geräten lässt es sich installieren? Diesen Fragen sind wir in unserer Meldung zur neuen Software für iPhone, iPad und iPod touch nachgegangen.

Updates wird es auch für die Apple Watch, das Apple TV und den Mac geben. So wird die Smartwatch von Apple unter anderem eine Walkie-Talkie-Funktion und ein verbessertes Siri-Ziffernblatt bekommen. Wir haben zusammengefasst, welche Neuerungen auf die Besitzer von Apple Watch, Apple TV und Mac zukommen.

Android P installiert

Android P wird zwar offiziell erst im Herbst veröffentlicht. Die Beta-Version des neuen Betriebssystems kann aber schon heute ausprobiert werden. Voraussetzung ist nur, dass man eines der Smartphones besitzt, die für den Vorab-Test der Firmware vorgesehen ist.

Doch wie gelingt die Installation der neuen Android-Version? Muss sich der Interessent aufwändig auf dem Smartphone einhacken oder klappt das Update ähnlich wie andere Betriebssystem-Aktualisierungen? Wir zeigen Ihnen in Bildern, wie sich Android P auf dem Google Pixel installieren lässt.

Blackberry KEY2: Echte Tasten und Doppelkamera

Tastatur erhöht und angepasst mehr..

Lenovo Z5: iPhone-X-Klon enttäuscht

Erwartet wurde ein vollständig randloses Display mehr..

Highend-Smartphone Oppo Find X wird am 19. Juni präsentiert

Viele Superlative und Geheimniskrämerei mehr..

Diese Apple-Geräte bleiben bei Updates jetzt außen vor

Einschränkungen bei Apple Watch und Mac mehr..

Xiaomi Mi 8: Das iPhone X mit Android Oreo

Xiaomi stellt drei neue Smartphones der Mi-Reihe vor mehr..

Nokia-Kamera-App + Pro-Modus für (fast) alle Android-Handys

APK-Datei als Download mehr..

Motorola One Power zeigt sich auf erstem Pressefoto

Mit Notch und Dual-Kamera mehr..

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 07.06.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis zum 30. Juni garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind derzeit über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 30. Juni kostet ein Anruf garantiert nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Juli 2018.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Hohe Festnetzrechnung nach Hacker-Angriff auf Router

Streit: Muss der Kunde zahlen oder nicht? mehr..

Die günstigsten Call-by-Call-Vorwahlen für Telefonate ins deutsche Festnetz finden Sie in unserer Tarifabfrage für Tarife ins deutsche Festnetz.

