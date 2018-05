Neues FRITZ!OS, Probleme mit WLAN-Radios, neue Nokia-Smartphones

Liebe Leserinnen und Leser,

die FRITZ!Box von AVM ist wohl der beliebteste Internet-Router auf dem deutschen Markt, zumal das Gerät auch als Telefonanlage und Zentrale für die Heimvernetzung dienen kann. Dabei integriert der Hersteller sukzessive weitere Features, indem er den Kunden neue Firmware-Versionen mit auf den Weg gibt. Nun will AVM in Kürze einen Ausblick auf FRITZ!OS 7 als nächstes größeres Update geben. Details lesen Sie im Internet-Teil unseres Newsletters.

WLAN-Radios ermöglichen den Empfang von Hörfunkprogrammen, die über das Internet verbreitet werden. Das funktioniert allerdings nur, solange der Receiver mit der Datenbank des jeweiligen Portalbetreibers verknüpft wird. Nun hat Medion diese Verbindung für eine Reihe seiner WLAN-Radios gekappt. Details und Alternativen für betroffene Nutzer finden Sie in unserem Broadcast-Teil.

Nokia hat in dieser Woche gleich eine ganze Reihe neuer Smartphones vorgestellt, die die aktuelle Android-Version vorinstalliert haben und auch ein Update auf Android P bekommen sollen. Das Nokia 7 Plus ist wiederum bereits im Handel erhältlich. Wir haben den Boliden einem Alltagstest unterzogen und berichten über die dabei gemachten Erfahrungen im Smartphone-Teil.

Internet



Bald Details zu FRITZ!OS 7

In den vergangenen Wochen hat AVM zahlreiche Labor-Versionen für verschiedene FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht. Diese haben auch neue Features an Bord, etwa für die WLAN-Hotspot-Funktion, die die Router mit sich bringen. In der Regel bieten diese Beta-Firmware-Versionen einen Ausblick auf Funktionen, die in künftige offizielle FRITZ!OS-Versionen Einzug halten.

Das letzte größere FRITZ!OS-Update hatte AVM im Vorfeld der Berliner IFA im Spätsommer vergangenen Jahres eingeführt. Damit ist es Zeit für die nächste Betriebssystem-Version. Doch wann ist mit der nächsten größeren Aktualisierung zu rechnen? In unserer Meldung zur geplanten Vorschau auf FRITZ!OS 7 erfahren Sie, wann AVM mit der Software an die Öffentlichkeit geht, welche Neuerungen die aktuellen FRITZ!Labors mit sich bringen und wie der weitere Zeitplan aussehen könnte.

Telekom startet VDSL Super Vectoring

Die Deutsche Telekom startet mit der Vorvermarktung des Festnetz-Tarifs MagentaZuhause XL. Damit bekommen die Kunden einen Internet-Zugang mit bis zu 250 MBit/s im Downstream und eine Allnet-Flat für Telefonate. In unserer Meldung zum neuen Telekom-Festnetz-Tarif erfahren Sie, wann die ersten Anschlüsse geschaltet werden sollen und welche Kosten auf die Kunden zukommen.

Einen internen Testlauf hat die Telekom für MagentaZuhause XL bereits gestartet. Damit soll unter anderem die VDSL-Super-Vectoring-Technik, die für den Internet-Zugang zum Einsatz kommt, getestet werden. In unserem Bericht mit weiteren Details zum 250-MBit/s-Tarif der Telekom erfahren Sie, wo die Technik schon heute läuft und in welchen Varianten der Vertrag erhältlich sein wird.

Alexa missachtet Privatsphäre

Smarte Lautsprecher sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt, die Firmware der Geräte ist offenbar noch nicht fehlerfrei, wie jetzt ein Beispiel aus den USA zeigt. Eine Serie von "Hörfehlern" soll dazu geführt haben, dass ein Gespräch eines nichtsahnenden Paares aufgezeichnet und an einen der gespeicherten Kontakte verschickt wurde.

Amazon will den Fall nun prüfen. Neu sind solche Software-Fehler beim Amazon Echo indes nicht. Auch in Deutschland sorgte Alexa schon für mächtigen Ärger, bei dem sogar die Polizei einschreiten musste, während die Besitzer des digitalen Assistenten nicht einmal zuhause waren.

Mobiles Internet mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop: Alles über Technologien, Kosten, Dienste und die richtigen Einstellungen erfahren Sie in unserem Ratgeber mobiles Internet.

Broadcast



Medion-Internetradio-Portal abgeschaltet

WLAN-Radios sind nur dann im vollen Leistungsumfang nutzbar, wie das vom Gerät verwendete Portal funktioniert bzw. der Vertrag zwischen Hersteller und Portalbetreiber besteht. Ist der Empfänger von der Datenbank abgekoppelt, so sind viele Funktionen nicht mehr verfügbar.

In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach vor, dass WLAN-Radios nicht mehr für den Internetradio-Empfang genutzt werden konnten, weil die Verbindung zur Datenbank nicht mehr bestand. Jüngstes Beispiel sind nun Webradio-Empfänger von Medion. Doch was genau ist passiert und welche Medion-Geräte sind betroffen? Welche Alternativen zum klassischen Internetradio-Empfangsgerät sind denkbar? In unserem Bericht zu den WLAN-Radios von Medion erfahren Sie mehr.

DAB+ fürs Auto

Seit 2011 gibt es in Deutschland das terrestrische Digitalradio DAB+. Empfangsgeräte sind zu günstigen Preisen erhältlich, sodass es kein Problem ist, für das Wohnzimmer oder die Küche auf digitalen Empfang in CD-naher Qualität umzustellen. Portable Geräte sorgen dafür, dass DAB+ auch unterwegs genutzt werden kann.

Im Auto ist in der Regel bereits ein Radio vorhanden - nicht selten noch ohne digitalen Empfang, dabei spielt die verbesserte Übertragungsqualität gerade dort ihre Vorteile aus. Im aktuellen Podcast von teltarif.de sprechen wir darüber, wie Sie DAB+ auch im Auto nutzen können.

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Smartphone



Nokia 7 Plus ausprobiert

Auf dem Mobile World Congress (MWC) hat HMD Global unter anderem das Nokia 7 Plus vorgestellt. Dabei ist die Bezeichnung für das Smartphone etwas unglücklich gewählt, denn es gibt kaum Gemeinsamkeiten mit dem - in Deutschland allerdings nicht erhältlichen - Nokia 7.

Die Ausstattung des Plus-Modells ist deutlich besser. Wir wollten es aber genau wissen, was das Smartphone zu leisten vermag. Wir haben den Boliden rund eine Woche im Alltag ausprobiert und schildern im Erfahrungsbericht zum Nokia 7 Plus unsere Eindrücke.

Honor 7A jetzt erhältlich

Das Honor­7A ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Dabei will die Huawei-Tochtermarke vor allem mit dem vergleichsweise günstigen Verkaufspreis von knapp unter 140 Euro punkten.

Das Smartphone kommt immerhin mit Dual-SIM-Unterstützung, insgesamt drei Kameralinsen und Audio-Features, die man bei der Konkurrenz vergeblich sucht. In unserem Bericht zum Marktstart des Honar 7A lesen Sie Details zur technischen Ausstattung und zu den hierzulande verfügbaren Geräte-Varianten.

Probleme mit iPhone X

Das iPhone X gehört zu den aktuellen Spitzen-Smartphones. Allerdings ist die Hardware nicht völlig makellos. So gibt es Berichte von Nutzern, die darüber klagen, dass die aus Saphir gefertigte Abdeckung der Kameralinsen teilweise auch dann reißt, wenn das Gerät keinen Stürzen ausgesetzt wurde.

Die Hinweise kommen vor allem von Nutzern aus Regionen, in denen das Smartphone auch großer Hitze ausgesetzt sein kann. Unklar ist, wie weit der Fehler verbreitet ist. Allerdings gab es im Winter auch schon Hinweise weitere möglicherweise witterungsbedingte Probleme. In unserem Bericht über Probleme mit dem iPhone X lesen Sie unter anderem, was betroffene Nutzer unternehmen sollten.

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Mobilfunk



Details zur Mobilfunk-Netztechnik

Was passiert, wenn man mit dem Handy irgendwo anruft? Woher weiß das Netz, wo sich der Nutzer gerade befindet? Wie wird ein gewünschtes Gespräch technisch realisiert? Oder wie verlaufen die Wege der Daten vom Smartphone ins Internet?

Wie ein Handynetz aufgebaut ist, welche Bedeutung und Funktionsweise die einzelnen Funkschnittstellen haben, wie die Telefonie zwischen zwei Handys genau funktioniert oder wie die Daten mobil vom Handy ins Internet gelangen erfahren Sie in unserem Ratgeber-Special zum Thema "So funktioniert ein Mobilfunk-Netz".

Telefónica verbessert Netzqualität

Telefónica hatte die Presse zu einer Mobilfunk-Testfahrt durch München eingeladen. Der Anlass: Das Unternehmen hat die Netzintegration in seiner Heimatstadt abgeschlossen. Auch wir haben die Veranstaltung zum Anlass genommen, das Netz einem kurzen Test zu unterziehen.

Wir waren mit dem Bus in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs, haben uns aber auch die Funkversorgung in der U-Bahn angesehen, wo es überhaupt erst seit wenigen Jahren Mobilfunk-Abdeckung gibt. In unserer Meldung zum Netzausbau von Telefónica zeigen wir auf, inwieweit die Aufrüstung Wirkung zeigt und wo es noch Probleme gibt.

Weitere Details zum o2-Free-Upgrade

o2 startet kommende Woche mit neuen Tarifen. Dabei haben Kunden unter anderem die Möglichkeit, mit der Boost-Option das monatliche Highspeed-Datenvolumen zu verdoppeln. Dazu können die Kunden bis zu zehn SIM-Karten zum Vertrag bekommen.

Allerdings gibt es gegenüber den bisherigen o2-Free-Tarifen auch eine Verschlechterung. Das "endlose Weitersurfen" nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens gilt nämlich nur für die Hauptkarte. In unserem Bericht zu o2 Free und den bis zu zehn SIM-Karten erfahren Sie, wie es nach dem Verbrauch des Highspeed-Volumens auf den MultiCards und Datenkarten weitergeht.

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 31.05.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis zum 30. Juni garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 30. Juni kostet ein Anruf garantiert nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Juli 2018.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Call-by-Call-Pendant für Kunden ohne Telekom-Anschluss: Auch ohne Anschluss bei der Telekom lässt sich via Vor-Vorwahl sparen - wir zeigen, wie das funktioniert!

