LTE-Abdeckung im Vergleich, neue Smartphones von OnePlus und Honor

die deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber veröffentlichen auf ihren Webseiten Netzabdeckungskarten. So haben Interessenten die Möglichkeit zu überprüfen, mit welchem Empfang sie an welchen Orten rechnen können. Spannend ist dabei ein Vergleich der LTE-Abdeckung bei Telekom, Vodafone und Telefónica, zumal der 4G-Standard für den schnellen mobilen Internet-Zugang mit niedrigen Ansprechzeiten sorgt. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters erfahren Sie, wie welcher Netzbetreiber im Vergleich abgeschnitten hat.

Gleich zwei neue Android-Smartphones bekannter Hersteller wurden in dieser Woche vorgestellt. Dabei ist das Honor 10 sogar schon im Handel erhältlich, das OnePlus 6 folgt nächste Woche. Wir haben beide Geräte bereits einem Hands-On-Test unterzogen. Details finden Sie in unserem Smartphone-Teil.

Wenn bei einem Telekom-Anschluss absolut gar nichts mehr geht und auch die normale Kundenbetreuung nicht mehr helfen kann, muss das "Nimbus-Spezialteam" einspringen. Klingt geheimnisvoll? Ist es auch, zumal die "Nimbus-Mitarbeiter" Kompetenzen haben, die weit über die Möglichkeiten der "normalen" Hotline hinausgehen. Im Festnetz-Teil berichten wir darüber, wie auch Kunden dazu beitragen können, dass sich Probleme mit dem Anschluss vielleicht schneller lösen lassen.

LTE-Abdeckung verglichen

Telekom, Vodafone und o2 veröffentlichen auf ihren Webseiten offizielle Netzabdeckungskarten. Auch wenn diese in der Regel von einem "Best-Case-Szenario" ausgehen, liefern diese Karten einen guten Anhaltspunkt zum LTE-, UMTS- und GSM-Ausbau. So ließ sich auch ermitteln, welcher Anbieter den besten LTE-Ausbau hat und wer in den vergangenen Jahren am meisten zugelegt hat.

Eine separate Untersuchung gibt es zum Telefónica-Netz, dessen 4G-Ausbau noch weit hinter dem der Mitbewerber zurückbleibt. In unserer Meldung zu 66 Prozent LTE-Flächenabdeckung bei Telefónica erfahren Sie auch, in welchen Bundesländern es den besten Empfang bzw. die größten Defizite gibt.

Neue SpeedOn-Optionen

In vielen Mobilfunktarifen droht noch immer die Datendrossel, wenn die Kunden das vertraglich vereinbarte Kontingent für den mobilen Internet-Zugang verbraucht haben. Viele Provider, so auch die Deutsche Telekom, bieten ihren Kunden aber an, nach der Zahlung zusätzlicher Gebühren neues Highspeed-Datenvolumen zu bekommen.

Die Telekom hat diese SpeedOn-Optionen nun überarbeitet. Bis zu 2,5 GB Datenvolumen können die Vertrags- und Prepaidkunden nun nachbuchen, wenn sie das in ihrem Tarif enthaltene Kontingent verbraucht haben. In unserer Meldung zu den neuen SpeedOn-Optionen der Telekom erfahren Sie, wie viel Volumen Sie zu welchem Preis bekommen und wie lange das nachgebuchte Kontingent zur Verfügung steht.

OnePlus 6 ist offiziell

Das OnePlus 6 ist offiziell vorgestellt worden und schon in wenigen Tagen auch in Deutschland erhältlich. Wir hatten die Möglichkeit, uns das neue Smartphone des chinesischen Herstellers einmal anzusehen.

Auch OnePlus hat nun ein Display mit Notch und im Seitenverhältnis von 19:9 verbaut. Dazu sollen 30 Minuten Schnellladung genug Akkukapazität für einen ganzen Tag liefern. In unserem Hands-On zum OnePlus 6 lesen Sie weitere Ersteindrücke, die technischen Spezifikationen sowie die verfügbaren Modelle und Verkaufspreise.

Honor 10 ausprobiert

Am Dienstag hat Honor die internationale Version seines neuen Smartphone-Spitzenmodells offiziell vorgestellt. Unmittelbar nach dem Launch-Event wurde auch der Verkauf des Honor 10, wie sich das neue Handy nennt, gestartet. In unserem Bericht zum Marktstart des Honor 10 erfahren Sie unter anderem, zu welchen Preisen Sie welche Geräte-Version in Deutschland bekommen.

Wir hatten bereits die Möglichkeit, im Anschluss an das Launch-Event einen ersten Blick auf das Honor 10 zu werfen. Welchen Eindruck das Smartphone dabei hinterlassen hat, lesen Sie ebenso wie Details zur technischen Ausstattung des Boliden in unserem ersten Hands-On-Test zum Honor 10.

o2 Banking im Test

Schon seit einiger Zeit hat Telefónica mit o2 Banking ein via Smartphone nutzbares kostenloses Girokonto im Angebot. Apple Pay oder Google Pay gibt es damit zwar bislang nicht, zumal diese Dienste in Deutschland noch gar nicht offiziell verfügbar sind. Dafür gibt es ein Bonus-System als Mehrwert gegenüber dem Wettbewerb.

Mit welcher Bank arbeitet o2 für den Banking-Service zusammen? Welche Leistungen bekommen die Kunden geboten? Wie steht es um das Thema Sicherheit und inwieweit könnte sich o2 Banking für die Kunden lohnen? Diesen Fragen sind wir im Erfahrungsbericht zum Girokonto von o2 nachgegangen.

Kommt eine deutsche Super-Mediathek?

Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, hat eine deutsche Super-Mediathek angeregt, an der neben den Fernsehsendern beispielsweise auch Verlage beteiligt sind. Das Portal könnte eine Art "Gegengewicht" zu Facebook und vergleichbaren Netzwerken werden.

Der Vorschlag Wilhelms stößt auf breite Akzeptanz. Allerdings dürfte der Weg zu einer solchen Super-Mediathek recht weit sein, denn bislang haben selbst ARD und ZDF noch getrennte Mediatheken. In unserer Meldung zu einer möglichen Super-Mediathek fassen wir Reaktionen von potentiellen Partnern wie privaten Fernsehveranstaltern und Verlagen zusammen.

Alternativen für den Breitbandausbau

Deutschland hinkt beim Breitbandausbau hinterher. Dabei sind die Telefongesellschaften durchaus bemüht, um immer mehr Kunden einen schnellen Internet-Anschluss anbieten zu können. Obwohl es dazu regulatorisch bundesweit einheitliche Vorgaben gibt, sind viele baurechtlichen Vorschriften auf Landesebene oder sogar kommunaler Ebene geregelt. Oft klappt es mit dem Ausbau demnach nicht so schnell wie gewünscht.

Allerdings gibt es beim Breitbandausbau auch noch andere Hürden. Oft wird die klassische Glasfaser-Breitbandverlegung recht teuer, langwierig und in einigen Fällen sogar unwirtschaftlich. Doch es gibt auch Alternativen zur klassischen Glasfaser-Verlegung. In unserem Themen-Special zum Breitbandausbau zeigen wir auf, wie das schnelle Internet zum Kunden kommen kann.

Updates von AVM

Gleich vier FRITZ!Box-Modelle hat AVM jetzt mit neuen Firmware-Versionen versorgt. Dabei handelt es sich noch nicht um neue Varianten von FRITZ!OS, sondern um neuen FRITZ!Labor-Versionen, sprich: um Beta-Software. Damit haben Interessenten die Möglichkeit, neue Funktionen auszuprobieren, die andere Anwender vielleicht erst Monate später bekommen.

Mit der FRITZ!Box 7390 hat sogar ein Router ein Update erhalten, der keine neuen Funktionen mehr bekommen soll. Doch welche Änderungen bringt die Aktualisierung mit sich? Welche weiteren AVM-Router haben ein neues FRITZ!Labor bekommen und welche Features sind damit verfügbar. In unserem Bericht zu den aktuellen AVM-Updates haben wir alle Details zu den neuen FRITZ!Labor-Versionen zusammengefasst.

Lohnt sich die eigene Cloud?

Mit Online-Speicherdiensten wie Dropbox, OneDrive oder Box haben Nutzer ihre Daten immer und überall verfügbar, sofern das genutzte Endgerät mit dem Internet verbunden ist. Allerdings kann man einen solchen Speicherplatz im Internet auch selbst aufsetzen.

Verbindet man einen USB-Stick oder eine externe Festplatte mit dem Router, dann ist der Datenträger überall im Heimnetz und je nach Konfiguration auch via Internet verfügbar. Doch wie gut funktioniert die "hausgemachte Dropbox" und für wen lohnt sich die Nutzung? Diesen Fragen sind wir in der Meldung zum eigenen Cloud-Speicherplatz nachgegangen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.05.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis zum 30. Juni garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 30. Juni kostet ein Anruf garantiert nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,57 Cent pro Minute - für Ortsgespräche werden bis zu 0,79 Cent pro Minute fällig. Eine Preisgarantie gibt es seit Neustem leider nicht mehr. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Telekom mit Nimbus-Team

Das Wort Nimbus stammt aus dem lateinischen und kann mit "Heiligenschein" übersetzt werden. Umgangssprachlich ist der Nimbus etwas "Geheimnisvolles". Aber auch die Deutsche Telekom verwendet diesen Begriff im Kundenservice.

Vor allem bei Härtefällen, wenn sonst gar nichts mehr hilft, weiß das "Nimbus-Spezial-Team" Rat. Dazu haben die Mitarbeiter aber auch Befugnisse, die der normale Hotline-Mitarbeiter nicht hat. Es gibt aber auch Situationen, in denen auch die "Nimbus-Mitarbeiter" nicht auf Anhieb helfen können. Wie Kunden selbst den Anruf bei der Hotline vorbereiten können, sodass schnellstmögliche Hilfe möglich ist, lesen Sie in unserer Meldung über den Geheimcode Nimbus bei der Telekom.

