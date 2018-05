Ladesäule im o2-Funkloch, WTTH statt Glasfaser, offene Kabelnetze

Liebe Leserinnen und Leser,



auf ein folgenreiches o2-Netzproblem stießen wir im Odenwald: Wer mit dem Elektroauto unterwegs ist und per App zur nächsten Stromtankstelle navigiert, ist mitunter dringend darauf angewiesen, dass diese auch Strom liefert. Wenn die Ladesäule aber das o2-Netz benötigt und bei Netzproblemen keinen Strom abgibt, sind bei leerer Batterie unkonventionelle Lösungen gefragt, wie wir im Mobilfunk-Teil berichten.

Wer sich eine Glasfaserleitung in den Keller des Hauses legen lässt, verfügt über den modernsten und schnellsten Internetzugang. Doch manch ein Hauseigentümer kann oder will dafür nicht einen drei- bis vierstelligen Betrag bezahlen. Die Telekom experimentiert nun mit einer kabellosen Alternative für die letzte Meile, wie wir im Abschnitt Internet unseres Newsletters erläutern.

Das Quasi-Monopol der TV-Kabelnetzbetreiber ist Internet-Kunden und anderen Internetanbietern schon lange ein Dorn im Auge. Wenn Vodafone nun wie vermutet den Konkurrenten Unitymedia übernimmt, könnte sich die Monopol-Situation verschärfen. Ein Ausweg wäre die Öffnung der TV-Kabelnetze für Wettbewerber - mehr dazu erfahren Sie ebenfalls im Abschnitt Internet des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



APN von E-Plus stirbt

Seit der Übernahme der E-Plus Gruppe durch Telefónica wachsen die beiden früher eigenständigen Mobilfunknetze von E-Plus und o2 sukzessive zusammen. Am iPhone und iPad werden beim Einsatz einer SIM-Karte aus dem E-Plus-Netz jetzt die Internet-Einwahldaten von o2 verwendet. Technisch funktioniert aber auch der alte Zugangspunkt (APN) noch. Wir erläutern weitere Details zum langsamen Abschied vom alten E-Plus-APN.

VoLTE nicht für alle

Vor rund zwei Monaten hatte Telefónica angekündigt, nahezu allen Kunden in seinem Mobilfunknetz künftig Telefongespräche über LTE und WLAN-Internet-Verbindungen zu ermöglichen. Anders als vom Netzbetreiber in Aussicht gestellt können derzeit noch nicht alle Kunden im Telefónica-Netz VoLTE und WLAN Call nutzen. Probleme gibt beispielsweise es bei den Kunden von Service-Providern. Allerdings sind für die Nutzungsmöglichkeit viele Faktoren ausschlaggebend.

Ladesäule mit o2-Netzproblem

Wenn man elektrisch Auto fahren möchte, braucht man regelmäßig frischen Strom. Fahrten müssen genau geplant werden. Wie weit reicht meine Batterieladung? Smartphone-Apps informieren über die nächste Stromtankstelle. In Schönau im Odenwald streikt eine Ladesäule für Elektroautos, weil die o2-Datenverbindung immer wieder ausfällt. Der Betreiber legte zwischenzeitlich Autofahrern unkompliziert ein Stromkabel auf den Hof - doch jetzt muss er sich eine Alternative überlegen.

Smartphone-Tarife mit echter Internet-Flatrate

Hardware



Hardware bei Aldi

Heute startet Aldi Süd mit einer neuen Angebotswelle im Hardware-Bereich durch. Den Kunden bietet der Lebensmittel-Discounter dabei ein Smartphone aus dem Hause Nokia, ein Klapphandy, welches sich besonders für Senioren eignet, ein Tablet und ein Convertible-Notebook an. Wir haben die Angebote bereits im Vorfeld genau unter die Lupe genommen und verraten, ob sich der Gang zur Aldi-Filiale lohnt.

iPhone X im Langzeit-Test

Am 2. November 2017 hat Apple das iPhone X auf den Markt gebracht, nachdem das Gerät fast zwei Monate zuvor vorgestellt worden war. teltarif.de-Redakteur Markus Weidner gehörte zu den Vorbestellern und konnte sein Gerät direkt am Erstverkaufstag im Apple Store abholen. Nachdem das Top-Smartphone nun genau ein halbes Jahr auf dem Markt ist und erste optische Nachahmer findet, berichtet unser Redakteur über seine persönlichen Erfahrungen im Langzeit-Test des iPhone X.

Motorola G6 im Unboxing

Schon seit Jahren gehören die Smartphones der Motorola-G-Serie zu den wichtigsten Geräten im unteren bis mittleren Preissegment. Dieses Jahr hat sich Motorola besonders viel Mühe beim jährlichen Update der G-Serie gegeben. Zudem hat Motorola gleich drei Geräte vorgestellt: Das Motorola Moto G6 als Nachfolger des G5 sowie das etwas größere und besser ausgestattete G6 Plus und das G6 Play. Etliche Features des Moto G6 kennt man nur von der Smartphone-Oberklasse - wir haben das Gerät zum Test erhalten und zeigen erste Fotos.

Gerücht: iPhone SE 2 zeigt sich im Video

Internet



Offenes Kabelnetz nach Fusion

Die wohl so gut wie beschlossene Übernahme des in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg tätigen Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch Vodafone wird vom Fachverband Rundfunk- und Breitband-Kommunikation (FRK) als "Schritt zur Markttransparenz und Ehrlichkeit" begrüßt. Der Verband erwartet aber von den Wettbewerbsbehörden, dass die vermutete Übernahme gründlich geprüft wird und der Wettbewerb gestärkt daraus hervorgeht. Eine Auflage für die Genehmigung könnte beispielsweise die schon länger geforderte Öffnung der TV-Kabelnetze für Wettbewerber sein.

Zum Inhaltsverzeichnis



Funk statt Glasfaser

Glasfaser ist die Zukunft - doch der Anschluss des eigenen Hauses kann teuer werden. Viele Interessenten scheuen die hohen Einmalkosten, eine Glasfaserleitung unter dem Vorgarten oder dem Hof bis in den Keller verlegen zu lassen. Mit "Wireless to the Home" (WTTH) gibt es eine kabellose Alternative für die letzte Meile. Die Telekom veranschaulicht die WTTH-Technik in einer Dokumentation.

Zum Inhaltsverzeichnis



FRITZ!Labor von AVM

AVM hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Software-Updates veröffentlicht, sowohl für bekannte FRITZ!Box-Modelle als auch für die Smartphone-Apps des Herstellers. Dazu gehören neue FRITZ!Labor-Versionen mit einem Bugfix gegen die Krack-Sicherheitslücke. Zusätzlich hat AVM abermals die MyFRITZ!App 2 aktualisiert.

Doch wie immer gilt: Beim FRITZ!Labor handelt es sich um eine Beta-Firmware, bei der es im laufenden Router-Betrieb jederzeit zu Problemen kommen kann. Dass die Updates nicht auf dringend benötigten Routern installiert werden sollten, beweist das nur wenige Tage später nachgeschobene Update, mit dem beispielsweise auch die Probleme mit Telekom-Entertain behoben werden.

Zum Inhaltsverzeichnis



Hier wird Breitband gebaut

Wenn die Deutsche Telekom dem Bürgersteig mit Fräsen beikommt, nutzt sie das Trenching-Verfahren, um Glasfaser zu verlegen. Die Telekom setzt das Trenching-Verfahren, bei dem - statt komplett aufzugraben - schmale Gräben und Schlitze in den Asphalt gefräst werden, zum ersten Mal ein. Auch Unitymedia und Deutsche Glasfaser bauen ihre Netze weiter aus. Welcher Netzbetreiber momentan wo ausbaut, lesen Sie in unserem Bericht zu Breitbandausbau-Projekten.

Broadcast



Telekom StreamOn und Vodafone Pass im Vergleich

Telekom StreamOn war in Deutschland der erste Zero-Rating-Mobilfunktarif, bei dem bestimmte Online-Streaming-Dienste genutzt werden können, ohne dass das dabei anfallende Datenvolumen berechnet wird. Ein halbes Jahr nach StreamOn ging der Vodafone Pass als Konkurrenzprodukt an den Start. In unserem umfangreichen Vergleich beider Tarife zeigen wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Telekom StreamOn und Vodafone Pass.

Zum Inhaltsverzeichnis



Beitragsservice bekommt Meldedaten

Beim Facebook-Skandal diskutiert die ganze Welt über Datenschutz - und was macht der Rundfunk-Beitragsservice von ARD, ZDF & Co.? Zum ersten Mal seit rund fünf Jahren lässt er sich durch einen automatischen Datenabgleich die aktuellen Daten aller Bürger von den Einwohnermeldeämtern geben. Dazu gehören nicht nur Name und Adresse, sondern auch Familienstand, Geburtsdatum und der Tag des Einzugs in die Wohnung. Die Maßnahme hat nur einen Zweck: Wer noch nicht bezahlt, bekommt Post und soll endlich zahlen.

Zum Inhaltsverzeichnis



UKW-Alternativen im Auto

Im Antennenstreit um UKW-Radio sind nach wie vor keine Lösungen in Sicht. Noch immer droht in vielen Regionen Deutschlands die komplette Abschaltung aller UKW-Sender, auch wenn sich mittlerweile die Bundesnetzagentur eingeschaltet hat. Darum wird es Zeit, über Alternativen nachzudenken. Nachdem teltarif.de bereits Empfehlungen für den stationären Radioempfang nach dem UKW-Aus gegeben hatte, haben wir nun zusammengetragen, welche Alternativen es zu UKW im Auto gibt.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 03.05.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis zum 30. Juni kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 aktuell maximal 0,62 Cent pro Minute - für Ortsgespräche werden bis zu 0,87 Cent pro Minute fällig. Leider bietet Arcor seit Mai keine Preisgarantie mehr an. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

