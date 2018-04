Handys mit Wechsel-Akku, DTV-T2 in weiteren Regionen

Liebe Leserinnen und Leser,

wer kennt das Problem nicht: Am Ende der Kapazität des Smartphone-Akkus ist noch viel Arbeitstag übrig. Früher half es in solchen Fällen weiter, wenn man einen geladenen Zweitakku dabei hatte: Dann konnte man das Handy per Akkuwechsel binnen einer Minute wieder "aufladen". Doch heute ist der Akku bei den meisten Smartphones fest verbaut. Die Ausnahmen von dieser Regel, also Smartphones mit einfach wechselbarem Akku, stellen wir Ihnen im Smartphone-Teil unseres Newsletters vor.

DVB-T2 HD ging in ersten Regionen bereits im vergangenen Jahr auf Sendung. In dieser Woche werden weitere Sendegebiete mit dem Antennenfernsehen in hochauflösender Qualität versorgt. Details zur Umstellung und dazu, was Fernsehzuschauer dabei beachten sollten, lesen Sie in unserem Broadcast-Teil.

Vodafone möchte seine alten Tarife loswerden und stellt Bestandskunden automatisch auf neue Verträge um. Nach einem ersten Test mit nur wenigen Kunden beginnt die Migration nun im großen Stil. Im Mobilfunk-Teil erfahren Sie, was diese Maßnahme für die Kunden bedeutet.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



Handys mit Wechsel-Akku

Seit dem Marktstart des ersten iPhone vor elf Jahren setzten sich zunehmend Smartphones mit fest verbautem Akku durch. Zwar hilft ein solcher, ein Handy besonders dünn und trotzdem stabil zu konstruieren. Doch es gibt auch Punkte, die gegen einen fest integrierten Akku sprechen: Im Laufe der Zeit lässt die Kapazität eines Akkus nach. So verkürzen sich die Standby- und Betriebszeiten eines Smartphones kontinuierlich. Gut, wenn man dann eines jener Mobiltelefone hat, bei denen der Akku noch vom Kunden selbst unkompliziert getauscht werden kann. In unserem Ratgeber stellen wir Ihnen zehn Smartphones mit wechselbarem Akku vor.

iPhone X für tot erklärt

Im Weihnachtsgeschäft hat sich das iPhone X gut verkauft, doch seit Anfang 2018 gehen die Absatzzahlen merklich zurück. Die Verkaufsprognosen wurden mehrfach nach unten korrigiert. Nun hat ein Marktbeobachter das aktuelle iPhone-Flaggschiff sogar für "tot" erklärt.

Unterdessen kündigt sich der Marktstart des nächsten Smartphone-Modells von Apple an. Das iPhone SE 2 könnte noch früher vorgestellt werden als zuletzt erwartet. Doch wann wird der iPhone-SE-Nachfolger erwartet und wie wird das Gerät ausgestattet sein? Wir haben alle bereits bekannten Details zum iPhone SE 2 zusammengestellt.

Skyroam Solis im Test

Skyroam bietet mobile Hotspots mit integrierter virtueller SIM-Karte an. Der Anbieter verkauft den Tarif gleich mit, der mobile Internet-Verbindungen in rund 110 Ländern verspricht. Dabei haben Interessenten die Wahl zwischen Tagespässen und einer Monats-Flatrate.

Im vergangenen Herbst hat Skyroam einen neuen Router veröffentlicht, der neben UMTS auch auf die LTE-Mobilfunknetze zurückgreift. Wir haben dieses Skyroam Solis genannte Gerät in Deutschland, in den Niederlanden und auf Curacao getestet. In unserem Testbericht zum Skyroam Solis lesen Sie mehr zu Inbetriebnahme, Tarifbuchung und Erfahrungen mit dem internationalen Roaming-Hotspot.

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Broadcast



DVB-T2 wird weiter ausgebaut

Im vergangenen Jahr ging DVB-T2 HD als Nachfolger des "alten" DVB-T-Standards auf Sendung. So sind terrestrisch, also über die ganz normale Zimmer- und Hausantenne, Fernsehprogramme auch in HD-Qualität zu empfangen. Zunächst wurde aber nur in einigen Regionen auf DVB-T2 HD umgestellt.

In dieser Woche geht der Ausbau weiter. ARD, ZDF und freenet TV nehmen weitere Sendeanlagen in Betrieb bzw. rüsten bisherige Antennen auf den neuen Standard um. Wann ergeben sich in welchen Regionen Änderungen und was müssen Fernsehzuschauer dabei beachten? In unserem Bericht zur DVB-T2-Umstellung erfahren Sie, wo die TV-Versorgung derzeit umgestellt wird und welche Vorteile sich neben der besseren Übertragungsqualität noch ergeben.

NRW-Lokalradios freunden sich mit DAB+ an

Der Verband Lokaler Rundfunk (VLR) in Nordrhein-Westfalen hatte das terrestrische Digitalradio DAB+ lange Zeit ignoriert. Stattdessen wollten die Lokalsender an ihrer UKW-Verbreitung festhalten und zusätzlich über Internet senden.

Mittlerweile ist DAB+ aber im Markt angekommen und wird von immer mehr Verbrauchern genutzt. So denken auch bisherige Gegner mittlerweile über das terrestrische Digitalradio nach. In unserer Meldung zu DAB+ in NRW lesen Sie, warum das Ende der Digitalradio-Verweigerung aber noch lange nicht bedeutet, dass die Hörer eine größere Radiovielfalt zur Verfügung haben.

Mobilfunk



Automatische Tarifumstellung bei Vodafone

Vodafone will seine älteren Tarife loswerden und dazu Bestandskunden in die aktuellen Tarife migrieren. Nach einem ersten Testlauf im Februar hat der Netzbetreiber damit begonnen, eine größere Anzahl von Kunden umzustellen. Doch was bedeutet das für die betroffenen Nutzer, wenn sie sich nun plötzlich in einem völlig neuen Tarif wiederfinden? In unserer Meldung zur Umstellung von Vodafone-Kunden in die aktuellen Verträge erfahren Sie, welche Pläne der Netzbetreiber konkret verfolgt und inwieweit die Kunden - ob sinnvoll oder nicht - ein Widerspruchsrecht haben.

Ab 2. Mai startet eine Daten-Boost genannte Option von Vodafone. Damit bekommen Kunden in den Smartphone-Tarifen bis zu 16 GB ungedrosseltes Datenvolumen pro Monat. Welche Interessenten können von diesem Angebot profitieren? Welches Internet-Volumen gibt es in welchen Tarifen? Details lesen Sie in unserer News zur Daten-Boost-Aktion von Vodafone.

Neue Flat im Telekom-Netz

Anfang März startete die Deutsche Telekom ihren Flatrate-Tarif MagentaMobil XL. Jetzt gibt es mit "No Limit" vom Service-Provider mobilcom-debitel eine sehr ähnliche Kopie. Die Kunden bekommen ebenfalls eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand und eine echte Daten-Flatrate ohne Drosselung.

Bei mobilcom ist der Monatspreis um 4 Cent höher als beim Netzbetreiber. Diesen Unterschied kann man sicher vernachlässigen. Interessant ist aber, dass Kunden des Providers sogar Mehrleistungen gegenüber dem Netzbetreiber-Angebot erhalten. In unserer Meldung zur No-Limit-Flatrate im Telekom-Netz lesen Sie mehr zu Grundgebühr, Inklusivleistungen und Verfügbarkeit des Tarifs.

wilhelm.tel will 5G-Lizenz

Der Chef des regionalen Netzbetreibers wilhelm.tel, Teo Weirich, ist sich sicher, dass die Zukunft des Festnetzes mobil ist. Um weiter auf dem hart umkämpften Markt bestehen zu können, will sich das Unternehmen sogar um eine eigene 5G-Lizenz bewerben.

Schon heute hat wilhelm.tel Erfahrung mit einer mobilen Internet-Versorgung. Zudem hat der Netzbetreiber konkrete Vorstellungen zum 5G-Ausbau. Wie viele Antennen braucht man alleine für die Versorgung einer Großstadt wie Hamburg? Wie viele Stationen werden bundesweit für den neuen Mobilfunkstandard erforderlich sein? Antworten auf diese Frage und zur Zukunft der Heimvernetzung gibt unsere News zur geplanten 5G-Bewerbung von wilhelm.tel.

Telekom verdoppelt Datenvolumen

Die Deutsche Telekom verdoppelt das Datenvolumen der Mobilfunkverträge ihrer MagentaEINS-Kunden, die neben dem Mobilfunk- auch den Festnetzanschluss von der Bonner Telefongesellschaft nutzen. Inzwischen liegen erste Erfahrungsberichte von Nutzern vor. In unserer Meldung zum doppelten Datenvolumen bei MagentaMobil lesen Sie aber auch, welche Kunden außen vor bleiben.

Vor wenigen Tagen feierte die StreamOn-Option der Telekom ihren ersten Geburtstag. Die Zukunft des Streamings ohne Berechnung des Datenverbrauchs ist aber nach wie vor unsicher. Wir haben uns beim Landgericht Köln über den Stand im Eilverfahren zur Zero-Rating-Option erkundigt. Zudem gibt es StreamOn jetzt erstmals auch bei einem Discounter im Telekom-Netz.

Internet



Vodafone will Unitymedia übernehmen

Auf dem Telekommunikationsmarkt bahnt sich erneut ein Mega-Deal an. Vodafone will Teile von Liberty Global übernehmen. Davon betroffen ist auch Unitymedia in Deutschland. Sollte die Vereinbarung zustande kommen, so könnte Vodafone sein Kabel-TV- und Internet-Angebot in allen Bundesländern anbieten.

Verhandlungen wurden bereits im Februar bestätigt, befanden sich damals aber noch in einem frühen Stadium. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. In welchem Zeitrahmen die Verhandlungen abgeschlossen sein sollen und was Mitbewerber zu der geplanten Übernahme sagen, lesen Sie in unserer News zum geplanten Vodafone-Deal mit Liberty Global.

AVM veröffentlicht neues FRITZ!Labor

AVM versorgt seine Router nach wie vor mit regelmäßigen Firmware-Updates, um Software-Fehler zu beheben und neue Funktionen zu integrieren. Interessierte Kunden haben im Rahmen des FRITZ!Labor auch die Möglichkeit, Features zu testen, die sich noch im Beta-Stadium befinden.

Vor wenigen Tagen hat der Berliner Hersteller ein neues FRITZ!Labor für zwei FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht. Doch Vorsicht: Die Vorab-Software ist unter Umständen für Ihren Router gar nicht geeignet, obwohl dieser die richtige Modellnummer trägt. Unser Beitrag zum neuen FRITZ!Labor von AVM zeigt auf, welche Router sich updaten lassen, welche Features auf die Geräte kommen und was beim Einsatz der Beta-Software zu beachten ist.

iPads kommen mit Apple SIM

Neuere iPad-Modelle, die auch über ein Mobilfunk-Modem verfügen, liefert Apple mit einer Apple SIM aus. Je nach Tablet-Modell ist dieses Modul als eSIM fest integriert oder es liegt dem Handheld eine herkömmliche Nano-SIM bei.

Apple als Mobilfunk-Provider? Nicht ganz! Vielmehr bietet der Hersteller mit seiner eigenen SIM-Karte einen einfacheren Zugang zu Tarifen verschiedener Netzbetreiber und Provider. Doch welche Tarife gibt es auf der Apple SIM und für wen lohnt sich die Nutzung? Wir berichten darüber, was die Apple SIM bietet und welchen Eindruck das Angebot hinterlässt.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 26.04.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis zum 30. Juni kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

