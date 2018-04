otelo bekommt LTE, Telekom baut VDSL Vectoring aus

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deutsche Telekom hat ihr Festnetz in knapp 1000 weiteren Städten und Gemeinden modernisiert. Dadurch sind für zahlreiche Kunden auch schnellere Internet-Zugänge möglich. Im Internet-Teil unseres Newsletters lesen Sie, wie Interessenten mehr Performance beim Online-Zugang im Festnetz bekommen können.

otelo kann seinen Kunden ab 17. April auch den Zugang zum LTE-Netz von Vodafone anbieten. Bislang stand lediglich UMTS zur Verfügung. Im Mobilfunk-Teil gehen wir der Frage nach, in welchen Tarifen der LTE-Zugang freigeschaltet wird, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Verschlechterungen sich parallel bei otelo ergeben.

Ende vergangener Woche drohte Media Broadcast mit der Abschaltung zahlreicher UKW-Hörfunkprogramme. Betroffen sein sollten öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und private Programmveranstalter gleichermaßen. Mittlerweile ist die kurzfristige Abschaltung vom Tisch. Im Broadcast-Teil erfahren Sie unter anderem, bis zu welchem Termin die Rundfunkversorgung sichergestellt ist.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Internet



Telekom baut VDSL Vectoring aus

Die Deutsche Telekom hat Bilanz zum Netzaus- und Umbau im Festnetz in den zurückliegenden vier Wochen gezogen. Die Umstellung auf All-IP-Anschlüsse schreitet weiter voran, in knapp 1000 Städten und Gemeinden stehen höhere DSL-Surfgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Dank der VDSL-Vectoring-Technik erhöht sich die Bandbreite auf bis zu 100 MBit/s im Downstream. Doch automatisch profitieren die Kunden auch in den Ausbaugebieten nicht vom schnelleren Internet-Zugang. In unserer News zum Telekom-Netzausbau lesen Sie, wie Sie feststellen können, ob auch an Ihrem Anschluss höhere Geschwindigkeiten möglich sind und was Sie unternehmen müssen, um einen schnelleren Internet-Zugang zu bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Mobiles Bezahlen nicht für alle Kunden attraktiv?

Mobiles Bezahlen ist praktisch. Anstelle von Bargeld oder einer Kreditkarte aus Plastik wird die Rechnung über eine App auf dem Smartphone beglichen. Allerdings gibt es auch Ängste, etwa dass ältere Menschen mit der neuen Technik nicht zurechtkommen könnten.

Verbraucherschützer warnen vor einer Entwicklung wie in Schweden. Dort finden sich im Schaufenster vieler Geschäfte Hinweise, nach denen dort keine Barzahlung mehr möglich ist. Droht diese Entwicklung auch bei uns? In unserem Beitrag zum mobilen Bezahlen lesen Sie, wie beispielsweise die Europäische Zentralbank die Zukunft des Bargelds sieht und welche neuen Bezahlmethoden das größte Potenzial haben.

Zum Inhaltsverzeichnis



T-Systems soll wieder profitabel werden

T-Systems ist zwar einerseits die Groß- und Geschäftskunden-Sparte der Deutschen Telekom, gilt andererseits aber auch als Problemkind. Das Unternehmen schreibt Verluste. Aus diesem Grund wurde nun auch der Chef des Telekom-Geschäftszweigs ausgetauscht. Adel B. Al-Saleh hat Reinhard Clemens abgelöst.

Der neue Chef war früher für IBM tätig und hat große Pläne. In elf Bereichen soll T-Systems umgebaut werden. Wir sind der Frage nachgegangen, wie Adel B. Al-Saleh den "Supertanker" T-Systems auf Kurs bringen will.

Zum Inhaltsverzeichnis

Facebook-Skandal: So prüfen Nutzer, ob sie betroffen sind

Internet-Anbindung ohne Kabel dank WLAN! Allerdings sollten Sie einige Sicherheitsaspekte beachten - welche, erfahren Sie auf unserer speziellen Seite zur WLAN-Sicherheit.

Mobilfunk



Neue LTE-Tarife

1&1 hat neue Datentarife in den Mobilfunknetzen von Telefónica und Vodafone eingeführt. Diese richten sich an Notebook- und Tablet-Nutzer und bieten bis zu 10 GB ungedrosseltes monatliches Datenvolumen.

Der Einstiegspreis liegt bei einer monatlichen Grundgebühr von 4,99 Euro. Dabei ist auch der LTE-Zugang enthalten. Doch wie viel Datenvolumen bekommen die Kunden in diesem Tarif? Wie schnell ist der mobile Internet-Zugang? Welche weiteren Tarife gibt es? Details finden Sie in unserer Meldung zu den neuen LTE-Tarifen von 1&1.

Zum Inhaltsverzeichnis



LTE für otelo

Nach der Deutschen Telekom öffnet nun auch Vodafone sein LTE-Netz für Discounter. Ab 17. April kann das 4G-Netz von otelo-Kunden genutzt werden. Eine automatische Freischaltung erfolgt allerdings nicht. In unserer Meldung zu LTE bei otelo lesen Sie, wie Sie als otelo-Kunde das mobile Breitbandnetz freischalten lassen können.

Mit der Einführung von LTE ergeben sich auch Änderungen am Tarif-Portfolio von otelo. Unter anderem ändert sich in vielen Tarifen die maximal verfügbare Datenübertragungsgeschwindigkeit. Details zu den LTE-Tarifen von otelo finden Sie in einem weiteren Beitrag.

Zum Inhaltsverzeichnis

PremiumSIM: Weniger Datenvolumen zum selben Preis

Sie sind mit dem Handy im Ausland unterwegs? Sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU müssen Sie einiges beachten, denn es drohen Kostenfallen. Mehr dazu in unserem aktuellen Roaming-Ratgeber.

Broadcast



UKW-Abschaltung abgewendet

Ende vergangener Woche drohte Media Broadcast damit, in dieser Woche zahlreiche Hörfunkprogramme auf UKW-Frequenzen abzuschalten. Diese Abschaltung ist zunächst vom Tisch. Allerdings wurde nur eine Übergangslösung vereinbart. In unserer Meldung zum UKW-Rundfunk in Deutschland erfahren Sie, was genau vereinbart wurde und wie lange der Weiterbetrieb gesichert ist.

Unterdessen haben sich die Landesmedienanstalten in den Konflikt eingeschaltet. Die Medienwächter appellierten an alle Beteiligten, eine endgültige Lösung herbeizuführen. In unserem Bericht zur Stellungnahme der Landesmedienanstalten zum Streit um den UKW-Hörfunk erfahren Sie mehr zu den Hintergründen, die zu der unklaren Situation überhaupt geführt haben.

Zum Inhaltsverzeichnis



Pay-Pakete für Free-TV

Mittlerweile gibt es in Deutschland drei verschiedene Veranstalter, die Pay-TV-Pakete für Programme anbieten, bei denen es sich eigentlich um klassische Free-TV-Sender geht. Nach HD+ und Diveo ist nun auch freenet TV gestartet, das bislang bereits DVB-T2 HD vermarktet hatte.

Die Pakete umfassen vor allem die Versionen der privaten Programmveranstalter wie RTL und Vox, Sat.1 und ProSieben in HD-Qualität. Doch wie unterscheiden sich HD+, Diveo und freenet TV voneinander? In unserem Vergleich der Pay-Pakete für Free-TV erfahren Sie, welche Konditionen bei welchem Anbieter zu bekommen sind und welche zusätzlichen Features es bei welchem Dienstleister gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Streit um UKW: Staatssekretär fordert neue staatliche Preisregulierung

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Smartphone



Smartphone im Wandel der Zeit

Smartphones sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Dabei spielt die Telefonie oft nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr fungieren die Handhelds auch als Messenger, Terminverwaltung, Kamera und vieles mehr.

Als Apple 2007 mit dem ersten iPhone die Smartphone-Branche auf den Kopf stellte, war die Produktkategorie "Smartphone" schon mehr als eine Dekade alt. In unserem Themen-Special wagen wir einen Rückblick - vom großen Klotz 1992 bis zur Flunder der Neuzeit.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue iPhones

Apple hat zu Wochenbeginn neue iPhones vorgestellt. Dabei handelt es sich um keine Smartphones, bei denen es technische Neuerungen gibt. Stattdessen stehen iPhone 8 und iPhone 8 Plus nun auch mit rotem Gehäuse zur Verfügung.

Die neuen iPhones sind bereits bestellbar und sollen ab morgen ausgeliefert werden - auch in Deutschland. In unserer Meldung zum iPhone-Update von Apple lesen Sie, zu welchen Preisen die Geräte verkauft werden und welche Neuerungen der Hersteller auch für das iPhone X veröffentlicht hat.

Zum Inhaltsverzeichnis



BNetzA verbietet GPS-Wanzen

GPS-/GSM-Tracker werden oft zur Ortung von Personen eingesetzt. Allerdings handelt es sich um illegale Sendeanlagen, wenn die Geräte zugleich über ein Mikrofon verfügen, sodass sich Gespräche unbemerkt mithören lassen.

Die Bundesnetzagentur geht mittlerweile aktiv gegen den Verkauf derartiger verbotener Abhörgeräte vor. Wer schon ein solches Gerät besitzt, muss es vernichten und darüber einen Nachweis erbringen. In unserer Meldung zum Verbot der GPS-Tracker mit Abhörfunktion erfahren Sie, wie sich der Regulierer das vorstellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mit dem Handy in die Berge oder an den Strand: Nicht jedes Gerät verträgt extreme Bedingungen. Wir zeigen Ihnen alles rund um robuste Outdoor-Handys!

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.04.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis zum 30. Juni kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der vom Anbieter garantierte Maximalpreis liegt bei 1,9 Cent pro Minute bis Ende Juni.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sie möchten günstig vom Festnetz ins Ausland telefonieren? Wer Telekom-Kunde ist, kann Call-by-Call nutzen - für alternative Anbieter stehen Callthrough-Angebote bereit! Günstige Tarife gibt es in unserem Callthrough-Tarifvergleich!

