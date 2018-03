Viertes Handynetz, o2 verklagt, Diskussionen um 5G

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Übernahme der E-Plus Gruppe durch Telefónica gibt es in Deutschland nur noch drei Mobilfunknetze. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth macht sich nun dafür stark, im Zuge der anstehenden Vergabe der 5G-Lizenzen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es künftig wieder einen vierten Netzbetreiber gibt. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie, welche Forderungen Dommermuth konkret stellt.

Ein Hamburger Rechtsanwalt war es leid, immer wieder Werbe-E-Mails von o2 zu bekommen. Er ging auf dem Rechtsweg gegen die Telefongesellschaft vor und bekam Recht. Nun muss o2 für jede Werbe-Mail, die der Anwalt noch bekommt, zahlen. Details haben wir ebenfalls im Mobilfunk-Teil zusammengefasst.

Der geplante Auf- und Ausbau der 5G-Netze war auch Thema einer Feierstunde des VATM. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass die von den Netzbetreibern favorisierte "französische Lösung" aus juristischen Gründen in Deutschland möglicherweise nicht machbar ist. Einzelheiten finden Sie im Internet-Teil.

Die Newsletter-Redaktion wünscht Ihnen wie üblich viel Spaß mit der Lektüre dieses Newsletters und unseren Meldungen.

Mobilfunk



Vodafone startet echte Flatrate

Nach der Deutschen Telekom hat nun auch Vodafone einen Smartphone-Tarif gestartet, bei dem neben einer Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand auch eine Daten-Flatrate enthalten ist, die ohne Performance-Drosselung nach der Übertragung einer bestimmten Datenmenge auskommt. Der Tarif nennt sich Red Business XL+ und ist ab sofort für Geschäftskunden erhältlich.

Wie bei der Telekom sind zusätzliche SIM-Karten für den Vertrag auch bei Vodafone nur zu sehr hohen Preisen erhältlich. Doch was kostet der Tarif überhaupt und welche Leistungen sind im Preis enthalten? Wie steht es um ein Angebot für Privatkunden? In unserer Meldung zur Vodafone-Allnet-Flat mit echter Daten-Flat haben wir alle Details zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis



Bekommt Deutschland ein viertes Mobilfunknetz?

Seit dem Zusammenschluss von E-Plus und o2 gibt es in Deutschland nur noch drei Mobilfunknetze. Das soll sich mit der Vergabe der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G ändern, zumindest wenn es nach Ralph Dommermuth, dem Chef von United Internet (1&1, GMX etc.), geht.

Dommermuth stellt allerdings auch konkrete Forderungen, die zur Realisierung eines neuen Mobilfunknetzes auf dem deutschen Markt erforderlich seien. In unserer News zu einem möglichen vierten deutschen Handynetz lesen Sie, was der United-Internet-Chef fordert und wie die Mitbewerber auf den Vorschlag reagieren.

Zum Inhaltsverzeichnis



Rechtsstreit um o2-Werbemails

Bei o2 sind Vertragsverlängerungen ab sofort bereits nach Ablauf von 16 Monaten möglich. Dabei besteht auch die Möglichkeit, in einen anderen Tarif zu wechseln. In unserem Bericht zu o2-Vertragsverlängerungen acht Monate vor Vertragsende lesen Sie unter anderem, was sich bei einer Umstellung in einen kleineren Tarif gegenüber der bisherigen Praxis ändert.

Ein Hamburger Rechtsanwalt, der auch o2-Kunde ist, hat der Nutzung seiner Daten für Werbezwecke widersprochen und dennoch weitere Werbe-Mails erhalten. Nun gewann er den Rechtsstreit gegen die Telefongesellschaft. In unserem Beitrag zur Klage gegen die E-Mail-Werbung von o2 erfahren Sie unter anderem, wie viel Geld die Telefongesellschaft bislang an den Kunden bezahlen musste.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vilanek: Wer o2 kaufen will, braucht viel Geld und Know How

Freenet-Chef kann o2 wohl nicht kaufen mehr..

congstar Prepaid: Mehr drin fürs gleiche Geld

Neu- und Bestandskunden profitieren mehr..

Staatsanwaltschaft erwägt Verfahren gegen Vodafone und Telekom

Handydaten von Tatverdächtigen nicht herausgegeben mehr..

Penny Mobil & ja!mobil: Schneller surfen, mehr Datenvolumen

Einmalig 10 GB Datenvolumen für Neukunden mehr..

winSIM senkt vorübergehend den Anschlusspreis

Wer einen Laufzeitvertrag abschließt, kann sparen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Internet



Vodafone startet SuperCore-Rechenzentrum

Vodafone hat in der vergangenen Woche sein erstes Hochsicherheitszentrum für 5G-Anwendungen gestartet. Dieses steht in Berlin und wird intern "SuperCore" genannt. Insgesamt sind bundesweit vier solche SuperCore-Zentren geplant.

In Zukunft sollen alle Daten aus Mobilfunk, Kabel (-Fernsehen) und Festnetz dort zusammenlaufen und von dort wieder an die Kunden gehen. Wie sind die weiteren SuperCore-Zentren geplant, wie viel Glasfaser wurde verlegt und welche Datenmengen lassen sich in welchem Zeitraum bewältigen? In unserem Beitrag zu den SuperCore-Rechenzentrum von Vodafone lesen Sie unter anderem Antworten auf diese Fragen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues Update für Windows 10

Windows-10-Nutzer sollen im April ein größeres Software-Update bekommen. Microsoft informiert aktuell in einer E-Mail, welche neue Funktionen im sogenannten Spring Creators Update enthalten sind, das von Bestandskunden mit dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem kostenlos installiert werden kann.

Die neue Version des PC-Betriebssystems soll unter anderem Anpassungen bei Design, Produktivität und Unterhaltung mit sich bringen. Auf welche neuen Features sich Windows-10-Nutzer konkret freuen können, haben wir in der Meldung zum Spring Creators Update von Microsoft zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis



Diskussion um Netzauf- und ausbau

Im Rahmen einer Feierstunde des VATM vertraten Vertreter von Politik und Regulierung unterschiedliche Standpunkte zur geplanten Vergabe der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Die von den Netzbetreibern favorisierte französische Lösung könnte aus juristischen Gründen in Deutschland nicht möglich sein. Diskutiert wurden unter anderem auch mögliche eigene 5G-Netze für die Industrie sowie die Position von MVNOs und Service-Providern. In unserem Bericht zum geplanten 5G-Netzauf- und Ausbau erfahren Sie unter anderem, welche Positionen der Präsident der Bundesnetzagentur, der Chef von Vodafone und der CEO von Telefónica vertreten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom, Deutsche Glasfaser, PYUR & Co.: Hier wird Turbo-Internet gebaut

Highspeed-Internet in Kerken, Hainichen oder Lenzkirch mehr..

Glasfaser ist wie der Bau der Eisenbahn vor über 100 Jahren

Annegret Kramp-Karrenbauer stellt digitale Agenda vor mehr..

EU fördert kostenloses WLAN - Deutschland profitiert

Mecklenburg-Vorpommern ermuntert zur Bewerbung mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Smartphone



Übersicht zu günstigen Smartphones

Ein wirklich gutes Smartphone zu vergleichsweise kleinen Preisen zu finden ist nicht ganz einfach. In der Werbung kommen oft nur die Flaggschiff-Modelle der Hersteller vor, die zu Preisen von 600 Euro und mehr ohne Vertrag über den Ladentisch gehen.

Und doch gibt es zahlreiche Handhelds zu Preisen von weniger als 250 Euro, die eine gute Ausstattung inklusive schnellem Prozessor, LTE und Full-HD-Display bieten. In unserem Ratgeber zu preiswerten und guten Android-Smartphones haben wir eine Auswahl von 14 Geräten zusammengestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Huawei-P20-Reihe ist offiziell

Huawei hat seine neue P20-Smartphone-Reihe offiziell vorgestellt. Das Motto der Presseveranstaltung, die am Dienstag in Paris stattfand, lautete dabei "Meister-Fotografie, angetrieben durch künstliche Intelligenz". Damit ist klar, dass der Schwerpunkt der Geräte auf der Fotografie liegt.

Das Huawei P20 Pro verfügt rückseitig nicht über eine Dualkamera, sondern gleich eine Triplekamera, deren Sensoren es zusammen auf 68 Megapixel bringen. Bei solchen Zahlen werden unweigerlich Erinnerungen an das Nokia Lumia 1020 wach. Doch was bietet das Huawei P20 Pro wirklich und wie ist das Huawei P20 als kleinerer Bruder des Flaggschiffs ausgestattet? Unser Bericht von der Huawei-Pressekonferenz in Paris zeigt die Spezifikationen und Features der Smartphones auf. In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Hands-On-Test zum Huawei P20 Pro.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues iPad vorgestellt

Apple hat im Rahmen eines Special Events in Chicago ein neues Tablet vorgestellt. Das neue iPad mit 9,7 Zoll großem Touchscreen löst das Vorjahresmodell ab und wird nochmals günstiger als der Vorgänger verkauft.

Die Einsteigerversion mit 32 GB und WLAN-Schnittstelle ist für 349 Euro erhältlich - 50 Euro günstiger als der Vorgänger. Das neue Modell bietet erweiterte Features und ist leistungsfähiger. In unserer Meldung zum neuen iPad von Apple erfahren Sie mehr zu den Funktionen und zur Verfügbarkeit des Tablets.

Zum Inhaltsverzeichnis



Galaxy-S9-Plus-Kamera im Vergleich

Samsung hat zur Vorstellung des Galaxy S9 Plus zahlreiche Journalisten nach Malta geladen, um vor allem das neue Smartphone-Flaggschiff zu testen. Dabei standen die vom Hersteller besonders gepriesenen Fotofunktionen im Schwerpunkt.

Wir hatten zusätzlich eine semiprofessionelle digitale Spiegelreflexkamera im Gepäck, um die Ergebnisse der Kamera des Samsung-Smartphones mit denen, die die Spiegelreflexkamera liefert, zu vergleichen. In unserem Kamera-Vergleich, bei dem das Samsung Galaxy S9 Plus gegen die Spiegelreflexkamera antreten musste, erfahren Sie, wie die Resultate des Tests aussehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Gerücht: Apple Watch Series 4 kommt mit größerem Display

Mehr Akkukapazität soll es ebenfalls geben mehr..

Razer-Phone-Herausforderer Black Shark angekündigt

Gaming-Smartphone mit Snapdragon 845 mehr..

Neues China-Flaggschiff: Xiaomi stellt Mi MIX 2S offiziell vor

Erstklassige Kamera und schickes Design mehr..

Anwender berichten über Display-Probleme beim Galaxy S9

Tote Punkte und mangelhafte Reaktion mehr..

Schnäppchen-Check: Samsung Galaxy J5 Duos (2017)

mobilcom-debitel dreht an der Preisschraube mehr..

Gerücht: Huawei möchte angeblich komplett randlose Smartphones

Notch sei nur eine Übergangslösung mehr..

Smartphone-App warnt Autofahrer vor Wildwechsel

Schritt-für-Schritt-Anleitung bei Wildunfall mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mobile Betriebssysteme für Smartphones: Informationen zu allen aktuellen mobilen Systemen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zu Betriebssystemen.

Broadcast



Neues Digitalradio bei Aldi

Aldi Süd hat seit Wochenbeginn wieder ein Digitalradio im Angebot. Das Terris Nostalgie Radio kommt, wie der Name schon vermuten lässt, im Retro-Look, bietet aber aktuelle Technik. So ist das Gerät neben UKW auch für den Empfang des terrestrischen Digitalradios DAB+ geeignet.

Der Lautsprecher ist laut Aldi-Angaben mit einem Bassreflex-System ausgestattet, die Ausgangsleistung des Geräts beträgt 5 Watt (RMS). Doch welche weiteren Leistungsmerkmale bietet das Radio? Wie lassen sich externe Geräte anschließend und was kostet der Empfänger? Diesen Fragen gehen wir in unserem Bericht zum aktuellen Digitalradio-Empfänger bei Aldi Süd nach.

Zum Inhaltsverzeichnis



Test für Rundfunk über 5G

Während Radioveranstalter nach wie vor darüber diskutieren, ob der klassische analoge UKW-Rundfunk durch DAB+ abgelöst werden soll oder nicht, ist längst die IP-basierte Verbreitung über 5G im Gespräch. Hierzu wird nun ein Betriebsversuch vorbereitet, an dem auch der Mobilfunk-Netzbetreiber Telefónica beteiligt ist.

Die Telefongesellschaft stellt für den Testlauf ihre ersteigerten Frequenzen im Bereich von 700 MHz zur Verfügung. Was hat Telefónica davon und wer ist noch am 5G-Rundfunktest beteiligt? Was genau soll erprobt werden und wo findet der Feldversuch statt? Details lesen Sie in unserer Meldung zum Test von Rundfunk über 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

freenet TV startet Angebot über Satellit zum gleichen Preis

Ab heute vom Antennen-TV auf Satellit umsteigen mehr..

Zattoo: ProSieben, Sat.1 und weitere Programme in HD

Keine Aufnahmen möglich mehr..

Norwegen: 98 Prozent hören trotz UKW-Abschaltung weiter Radio

Vor allem neue Sender profitieren von Digitalumstieg mehr..

rbb, SWR und BR bauen Digitalradio DAB+ aus

ARD-Anstalten erhöhen digitale Radio-Reichweite mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 29.03.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis zum 30. Juni kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis Ende Juni.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Die günstigsten Call-by-Call-Vorwahlen für Telefonate ins deutsche Festnetz finden Sie in unserer Tarifabfrage für Tarife ins deutsche Festnetz.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin