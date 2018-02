Vodafone stellt Bestandskunden um, EDEKA-smart-Fehlstart, MWC beginnt

Liebe Leserinnen und Leser,



Vodafone stellt Mobilfunk-Kunden in älteren Tarifen einfach auf neuere Tarife um. Obwohl sich an Leistungen und Preisen nichts ändern soll, bergen derartige Umstellungen immer eine gewisse Unfallgefahr, beispielsweise bei der Beibehaltung von individuellen Rabatten oder Optionen. Welche Vodafone-Kunden davon betroffen sind, erfahren Sie im Abschnitt Mobilfunk dieses Newsletters.

Mit EDEKA smart ist ein neuer Mobilfunkanbieter im Telekom-Netz gestartet - inklusive LTE-Zugang. In diesem Newsletter gehen wir darauf ein, ob die für den Preis gebotene Leistung bei EDEKA smart wirklich konkurrenzfähig ist. Außerdem berichten wir im Mobilfunk-Teil von ersten technischen Pannen beim Start von EDEKA smart.

Der Mobile World Congress beginnt in wenigen Tagen und die teltarif.de-Redakteure berichten ab Samstag direkt aus Barcelona von allen Neuigkeiten. Was außer dem Samsung Galaxy S9 auf der Messe zu sehen sein wird, verraten wir aber schon jetzt im MWC-Teil unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Tarifumstellung für Vodafone-Kunden

Vodafone Bestandskunden, die noch einen der bis Juli 2016 buchbaren Red-GB-Tarife nutzen, sollen in eines der aktuellen Preismodelle des Mobilfunk-Netzbetreibers überführt werden. Für die Kunden soll es keine Nachteile geben, da sich nach Angaben von Vodafone an Grundgebühren und Vertragslaufzeiten nichts ändern soll und offenbar auch Sonderkonditionen weiterhin berücksichtigt werden. Wir erläutern, was diese Umstellung für Nutzer von Optionen wie der EasyTravel Flat oder der UltraCard bedeutet.

EDEKA smart ist gestartet

EDEKA ist für sein Mobilfunk-Angebot von Vodafone zur Telekom gewechselt - die neue Marke EDEKA smart ist gestartet. Wir haben einen Blick auf die neuen LTE-Tarife geworfen und erläutern, inwieweit sie sich vom Telekom-Original unterscheiden und ob sie überhaupt konkurrenzfähig sind. Interessant sind immerhin die 50 Euro Wechselbonus zum Start.

Selbstverständlich haben wir sofort zum Verkaufsstart der Marke ein Starterset von EDEKA smart bestellt und zeigen Ihnen dieses in Bildern. Der auf Umweltschutz bedachte Provider hat beispielsweise den SIM-Kartenträger verkleinert. Weniger professionell verlief allerdings der technische Start der Aktivierung: Der Versuch, eine SIM-Karte von EDEKA smart online freizuschalten, schlug im Test zunächst fehl.

congstar weiter ohne LTE

Egal, ob man die neuen Tarife von EDEKA smart preislich attraktiv findet oder nicht: Sie bieten LTE im Telekom-Netz - und das fehlt anderen Telekom-Discountern weiterhin. congstar, Penny Mobil, ja!mobil und andere Marken dürfen für ihre Mobilfunk-Angebote weiterhin nicht auf das LTE-Netz zugreifen. Werden congstar und Co. jetzt die Kunden scharenweise davonlaufen? Wir haben bei congstar zum Thema LTE-Freischaltung nachgefragt - allzu optimistisch gibt sich der Anbieter allerdings nicht.

Handy-Nummer ohne SIM-Karte

Die SatelliteApp ist nach längerer Testphase offiziell gestartet. Dabei handelt es sich um die wohl erste deutsche Mobilfunknummer auf dem Markt, die unabhängig von einer SIM-Karte an Kunden vergeben wird. Die innovative App wurde von sipgate entwickelt. Andere VoIP-Anbieter vergeben in der Regel Ortsrufnummern oder Telefonnummern aus dem Vorwahlbereich 032, aber keine Handy-Nummer. In unserem ersten Test haben wir Einrichtung, Sprachqualität und Erreichbarkeit der SatelliteApp von sipgate getestet.

Roaming-SIM im Test

Internationale Roaming-SIM-Karten sind nicht nur deswegen interessant, weil Reisende mit ihnen außerhalb der EU zu kalkulierbaren Preisen telefonieren können. Mit einer Roaming-SIM erhält man auch eine oder sogar mehrere ausländische Rufnummern. Der US-amerikanische Anbieter OneSimCard ist ein derartiger Provider, der seinen Kunden Rufnummern aus zahlreichen Ländern der Welt bietet. Wir haben uns eine SIM-Karte von OneSimCard schicken lassen und den Dienst in Deutschland getestet. Bei OneSimCard stehen Rufnummern aus über 60 Ländern zur Verfügung.

Telefónica schließt weitere LTE-Lücke für E-Plus-Kunden

Versorgungsgrad nun (nahezu) identisch mehr..

Telekom verschickt wieder Roaming-Infos per SMS

Details auch zu WLAN Call mehr..

Q-Travel: Auch außerhalb der EU 15 Euro für 1 GB

Q-SIM kennt weltweit zwei Zonen für Abrechnung mehr..

Aktion: smartmobil erhöht Datenvolumen im LTE-Tarif

LTE special bietet nun 2 GB statt 1,5 GB Daten mehr..

Vodafone macht mit LTE Jagd auf Drohnen

Telekom arbeitet mit Flugsicherung zusammen mehr..

Abmahnung wegen versteckter Tarifdetails

Verbraucherzentrale mahnt zahlreiche Anbieter ab mehr..

Ortung im Supermarkt: Wie Händler Smartphones für Werbung nutzen

Händler wollen Einkauf personalisieren mehr..

Internet



Breitband-Techniken im Vergleich

Eine schnelle Breitband-Internet-Leitung erhalten Verbraucher in Deutschland auf verschiedenen Wegen: Neben DSL und VDSL gibt es TV-Kabelanschlüsse, echte Glasfaserleitungen, LTE, Hybrid oder Internet per Satellit. Bei der Auswahl sind zwar die örtliche Verfügbarkeit und der Preis entscheidend - doch das ist nicht alles: Viele der Technologien bringen Nachteile mit sich, jede hat aber auch ihre eigenen Vorteile. In einer großen Übersicht zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl der Anschlusstechnik achten sollten und nennen Vor- und Nachteile der Breitband-Techniken.

Gutschrift bei Vodafone-Aktion

Eigentlich sollte die GigaBoost-Aktion ein nettes Geschenk von Vodafone an die Kunden sein - doch bei der Umsetzung ging dann einiges schief. Der Netzbetreiber änderte die Konditionen für einige Kunden nachträglich. Festnetz-Kunden müssen die Erstattung über die CallYa-Hotline anfordern und dabei erwähnen, dass sie an der GigaBoost-Aktion teilnehmen und den Aufladebetrag erstattet bekommen möchten. Die Gutschrift erfolgt auf dem CallYa-Konto, nicht auf der Rechnung für Festnetz, GigaCube oder Fernsehen. Die Betroffenen müssen sich also selbst aktiv um die Erstattung kümmern.

Graue Kästen am Straßenrand

Manchmal übersieht man sie, manchmal stehen sie im Weg und manchmal fallen sie vor allem durch Graffiti und illegale Plakate auf: Die grauen Kästen am Straßenrand und auf dem Bürgersteig. Sie werden beispielsweise dazu genutzt, um Telefon, Internet und TV-Signale in die Häuser zu bringen. Doch nicht alle grauen Kästen sind für die Telekommunikations-Infrastruktur zuständig. In unserer großen Übersicht zeigen wir, dass auch Wasserwerk, Deutsche Post, Stromversorger und die Verkehrslenkung graue Kästen am Straßenrand benötigen.

Kommunen und Landkreise haben keine Lust auf VDSL Vectoring

Vodafone macht Städten und Gemeinden ein Angebot mehr..

Recht auf freien Anschluss: Vermieter muss Zugang zum Verteiler gewähren

Amtsgericht Berlin gab Klage eines Mieters statt mehr..

FRITZ!Labor für FRITZ!Box 7490 und 7590: Das ist neu

Beta-Software steht kostenlos zum Testen bereit mehr..

Wege ins Internet - sechs Alternativen zum Internet Explorer

Wer surfen will, braucht einen Browser. Nur welchen? mehr..

Freier Internetzugang auf Autobahn-Rastplätzen in Bayern

Gratis surfen auf der A9 mehr..

Unitymedia konnte 150 000 Internet-Kunden dazugewinnen

Nach Analogabschaltung fehlen aber Einspeiseentgelte mehr..

Telefónica Deutschland rutscht weiter ins Minus

Unternehmen will 2018 Umsatzschwund stoppen mehr..

Netzausfall & (Zer)Störung: So sehen kaputte Telefon-Leitungen aus

Warum Störungen manchmal lange dauern können mehr..

Editorial: Wenn Geheimdienste vor Spionage warnen

US-Geheimdienste haben Angst vor den Chinesen - warum? mehr..

MWC



MWC-Neuigkeit von Sony

In wenigen Tagen beginnt der Mobile World Congress in Barcelona, bei dem wir wieder zahlreiche Neuigkeiten aus der Welt der mobilen Technik erwarten. Im Bereich der Smartphones wird nicht nur das Samsung Galaxy S9 präsentiert, sondern beispielsweise auch das Sony Xperia XZ2, von dem schon vorab erste Bilder aufgetaucht sind, die das geplante neue Design bei Sony bestätigen. Alle Ankündigungen und Live-Berichte vom MWC finden Sie gesammelt auf unserer Übersichtsseite zur Messe.

Die Redakteure von teltarif.de werden bereits ab Samstag in Barcelona vor Ort sein und nicht nur von der Ausstellung, sondern auch von exklusiven Vorab-Präsentationen berichten. Eine wichtige Veranstaltung wird die Pressekonferenz der Deutschen Telekom sein, die zwar offenbar keine neuen Tarife mitbringt, dafür aber Zukunftstechniken wie vernetzte Weinflaschen, Bohrmaschinen und Brücken zeigt und einen Einblick in den momentanen Entwicklungsstand des LTE-Nachfolgers 5G gewährt.

Ab dem 1. März kann das auf dem MWC vorgestellte neue Top-Modell Samsung Galaxy S9 Plus (oder gegebenenfalls anders benannte Flaggschiff) vorbestellt werden. Mit teltarif.de können Sie es ganz einfach gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. März 2018. Sie müssen nur eine einfache Frage beantworten - und bei späteren Fragerunden können Sie Ihre Chance sogar noch erhöhen, das Galaxy S9 Plus zu gewinnen!

Galaxy Tab S4: Überraschungsgast auf dem MWC 2018?

Tablet-Herausforderer für Anspruchsvolle mehr..

Archos Citee Connect: E-Roller mit Android vorgestellt

5-Zoll-Dashboard mit Oreo und 3G mehr..

Huawei: Smart-Lautsprecher SoundStone kommt zum MWC

MediaPad M5 kommt in drei Ausführungen mehr..

Hardware



FRITZ!Box aufgeschraubt

Anders als so manche Konkurrenz-Router bieten die FRITZ!Boxen von AVM einen großen Funktionsumfang. Bei der FRITZ!Box 7590 hat AVM im Vergleich zur 7490 auch einen radikalen Design-Wechsel vollzogen. Doch hat sich der DSL/VDSL-Router auch innerhalb seines Gehäuses verändert? Wir haben im Rahmen unserer beliebten Artikel-Serie "Aufgeschraubt" einen Blick ins Innere der FRITZ!Box 7590 gewagt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Performance-Modus für Windows

Windows gehört nach wie vor zu den auf PCs am weitest verbreiteten Betriebssystemen, sowohl im privaten als auch geschäftlichen Umfeld. Manche Anwender könnten trotzdem mehr Leistung gebrauchen. Audiobearbeitung, Videoschnitt, 3D-Rendering: Die Leistungsanforderungen sind teilweise enorm. Microsoft arbeitet darum an einem neuen Energiemodus, der dem System mit einem der kommenden Updates mehr Leistung spendiert. Doch möglicherweise profitieren nicht alle Windows-10-Nutzer davon.

Pixel 2 (XL) mit Rabatt für "loyale Nexus-Fans"

Deutlich günstiger mit 20 Prozent Preisnachlass mehr..

Cashback-Aktion: Bis zu 200 Euro für Samsung-Tablets

Bis 4. März Tablet kaufen, bis 18. März registrieren mehr..

Google führt bei Telefon-App schwebendes Icon ein

Gesprächsoptionen überall erreichbar mehr..

iOS 11.2.6 für iPhone & iPad: Bugfix-Update verfügbar

Neue Firmware auch für weitere Apple-Geräte mehr..

Neue Fotos von Nokia 1 und Nokia 7 Plus aufgetaucht

Android Go und Android One mehr..

Top 10: Smartphones mit der besten Farbdarstellung 2018

Bei diesen Handys ist die Darstellung besonders gut mehr..

Windows 10: Unterbrochene Updates einfach fortsetzen

Neues Update-System für künftige Versionen in Arbeit mehr..

BQ Aquaris X (Pro): Android 8.1 als Beta-Firmware

Zügige Versorgung mit der neusten Oreo-Version mehr..

Ende der Push-Benachrichtigungen für Windows Phone 7.5 und 8.0

Sämtliche Systembereiche betroffen mehr..

Broadcast



Neuer Tuner für DVB-C

In diesem Jahr endet in vielen Regionen der analoge Kabelempfang und damit auch das UKW-Radio im Kabelnetz. Die Netzbetreiber bieten den Kunden darum eine digitale Ersatz-Lösung an: DVB-C. Gleichzeitig versucht das Digitalradio Büro Deutschland, die Hörer zum Umstieg auf DAB+ zu bewegen. Vistron hat nun mit dem Receiver-Modell VT855 einen Empfänger für DVB-C vorgestellt. Obwohl dieser einige Besonderheiten mitbringt, gibt es nach der Empfehlung unserer Redaktion sinnvollere Alternativen.

Magine TV: Nach ProSiebenSat.1 jetzt auch RTL & Co. in HD

Ab sofort alle relevanten Free-TV-Sender in HD mehr..

Kabel-UKW-Abschaltung: Verein empfiehlt Umstieg auf DAB+

Digitales Antennenradio flexibler als Kabelempfang mehr..

Neue hybride Plattform Diveo will deutschen TV-Markt aufmischen

Angebot tritt in Konkurrenz zu Sky und HD+ mehr..

Stremio, Popcorn Time & Co.: Viele Blockbuster-Apps sind illegal

Verfügbarkeit im Appstore kein Beweis für Legalität mehr..

KEF: Weniger Geld für ARD beim Ausbau von DAB+ und DVB-T2

Kommission lobt und rügt digitales Antennenradio mehr..

Panasonic erweitert Micro-HiFi-Serie "HC"

Drei neue Modelle für Streaming und Digitalradio mehr..

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.02.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende März kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis Ende März.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Aktuelle Festnetz-Telefone mit Wählscheiben-Optik im Überblick

Retro-Geräte in der Regel am All-IP-Anschluss nutzbar mehr..

Festnetz-Telefonie und Surfen im Gespräch

Tipps und Hinweise zu günstigen Angeboten mehr..

