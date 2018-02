Von iOS zu Android und zurück, National Roaming, Festnetz-Ersatz

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn man als iPhone-Nutzer ins Android-Lager wechselt, sind die meisten vertrauten Apps und Funktionen weiterhin verfügbar. Manche Features sind besser, andere Leistungsmerkmale wird man hingegen vermissen. Im Smartphone-Teil unseres Newsletters berichten wir darüber, was wir nach dem Wechsel des Ökosystems erlebt haben.

National Roaming könnte dafür sorgen, dass Mobilfunkkunden in ländlichen Regionen eine bessere Netzabdeckung zur Verfügung haben. Nun will die Politik sogar das Kartellrecht ändern, um den Netzbetreibern eine solche Lösung zu ermöglichen. Wie die Bundesnetzagentur aus regulatorischer Sicht zum National Roaming steht, lesen Sie in unserem Mobilfunk-Teil.

Die Erreichbarkeit unter einer Festnetznummer hat für viele Kunden auch heute noch Relevanz, zumal es nach wie vor Nutzer ohne Allnet-Flat gibt, die nicht auf dem Handy anrufen möchten. Man braucht allerdings nicht zwingend einen Festnetzanschluss, um unter einer Ortsrufnummer erreichbar zu sein. Im Rahmen unseres aktuellen Themen-Specials lesen Sie im Festnetz-Teil, welche Lösungen sich für Smartphone-Nutzer anbieten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



Zwei Monate Android statt iPhone

Gegeben ist ein iPhone-Nutzer der ersten Stunde, der im Laufe der vergangenen gut zehn Jahre auch andere Apple-Geräte angeschafft und genutzt hat, während Android-Smartphones immer nur nebenbei eingesetzt wurden. Nun wechselte besagter Nutzer ins Android-Lager. Wie gut kommt der langjährige iPhone-Besitzer mit Android-Smartphones zurecht? Welche Vorteile bringt die Umstellung mit sich und welche Nachteile ergeben sich im laufenden Betrieb? Diesen Fragen sind wir in unserem Feature zum iPhone-Nutzer, der zwei Monate lang ausschließlich mit Android-Handys unterwegs war, nachgegangen.

Samsung veröffentlicht Oreo-Update

Samsung hat begonnen, Android Oreo für das Galaxy S8 und das Galaxy S8+ zu verteilen. Damit bekommen die Smartphones auch eine neue Benutzeroberfläche. In unserer Bilderstrecke zum Oreo-Update bei Samsung zeigen wir Ihnen alle wichtigen Neuerungen.

Wir haben das neue Betriebssystem bereits auf einem Samsung Galaxy S8+ Duos installiert und erste Erfahrungen mit dem Oreo-Update gesammelt. In unserem Erfahrungsbericht zur neuen Firmware auf dem Dual-SIM-Smartphone von Samsung lesen Sie, welche Funktionen schon in den ersten Stunden nach der Aktualisierung aufgefallen sind und welchen Eindruck wir von Android 8.0 auf dem Samsung Galaxy S8+ Duos gewonnen haben.

Ausblick auf MWC-Highlights

In etwas mehr als einer Woche öffnet der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona seine Pforten. Auf dem wichtigsten Branchentreff des Jahres sind zahlreiche Produkt-Neuheiten zu erwarten. In einer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen schon jetzt einen Ausblick auf die Messe-Highlights.

Einer der Höhepunkte auf dem MWC ist ohne Zweifel die offizielle Vorstellung des Samsung Galaxy S9. Das neue Smartphone-Flaggschiff von Samsung wird voraussichtlich ab Mitte März im Handel erhältlich sein. Wie Sie das Samsung Galaxy S9+ mit etwas Glück sogar kostenlos bekommen können, erfahren Sie auf unserer Gewinnspielseite.

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone oder Handy? Unsere Smartphone- und Handy-Suche hilft Ihnen bei der Wahl aus mehr als 1500 Modellen in unserer Handy- und Smartphone-Datenbank.

Mobilfunk



Freischaltungen für VoLTE und WLAN Call

Erst vor wenigen Tagen hatte Telefónica angekündigt, bis Ende März allen Kunden im Mobilfunknetz die Telefonie über LTE und WLAN zu ermöglichen. Jetzt wurden erste Kunden für die beiden neuen Telefonie-Betriebsarten für das Smartphone freigeschaltet. Wir haben den Test mit SIM-Karten von Base und Blau gemacht. In unserem Beitrag zur Freischaltung von VoLTE und WiFi Calling bei Telefónica lesen Sie, welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben und woran es liegen kann, wenn die Dienste bei Ihnen noch nicht funktionieren.

Telefónica will außerdem die Sprachqualität bei Handytelefonaten deutlich verbessern. Zu diesem Zweck wurde der HD-Voice-Standard jetzt für weitere Verbindungen freigeschaltet. Welche Anrufe können bei Telefónica in HD Voice geführt werden und in welchen Fällen müssen die Nutzer noch mit der Standard-Sprachqualität vorliebnehmen? Diesen Fragen sind wir in der Meldung zu HD Voice im Telefónica-Netz nachgegangen.

Bald National Roaming in ländlichen Regionen?

Auch im Jahr 2018 gibt es noch ländliche Regionen, die ohne oder mit nur schlechtem Mobilfunkempfang auskommen müssen. Zudem kommt es vor, dass im Ort A das Telekom-Netz verfügbar ist, während Ort B von Vodafone besser versorgt und Ort C von Telefónica am besten abgedeckt wird.

Aus Kostengründen wird der weitere Ausbau der Mobilfunknetze oft zurückgestellt. Die designierte Große Koalition will nun das Kartellrecht dahingehend ändern, dass den Netzbetreibern auf dem platten Land auch National Roaming gestattet wird. Die Bundesnetzagentur zeigt sich für ein solches Modell ebenfalls offen. In unserem Bericht zum möglichen National Roaming lesen Sie, warum der Regulier aber auch Einwände hat.

Mehr Datenvolumen bei Aldi Talk

Aldi Talk hat seine Tarife für Neu- und Bestandskunden angepasst. In den meisten Fällen steht nun deutlich mehr Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung als bisher. Die Preise ändern sich dadurch wiederum nicht. In unserer Meldung zu bis zu 66 Prozent mehr Datenvolumen bei Aldi Talk lesen Sie, welche Änderungen sich in welchen Tarifen ergeben.

Neue Konditionen gelten nun auch für den Daten-Reset, der bei einigen Aldi-Talk-Optionen gebucht werden kann, wenn das im Tarif enthaltene Datenvolumen verbraucht ist. Wir berichten darüber, was der Volumen-Reset nun in welchen Tarifen kostet und wie viel Datenvolumen jeweils enthalten ist.

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Festnetz



Mobile Alternativen zum Festnetz-Anschluss

Der klassische Festnetzanschluss wird von immer mehr Kunden nur noch für den Internet-Zugang genutzt. Telefoniert wird in der Regel mit dem Handy. Das hat man immer dabei, hier sind alle relevanten Rufnummern abgespeichert und selbst die mobile Allnet-Flat ist fast zum Standard geworden.

Die Erreichbarkeit unter einer Festnetznummer hat aber dennoch in vielen Fällen eine gewisse Relevanz. Wer hat nicht auch schon Kommentare wie "ich rufe keine Handynummern an" gehört? In unserem Ratgeber zu mobilen Festnetz-Ersatzlösungen zeigen wir auf, wie Sie schon zu Preisen von weniger als 5 Euro im Monat "festnetzgünstig" auf dem Handy zu erreichen sind.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 15.02.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende März kostet ein Telefonat maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Der Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis Ende März.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sparen beim Telefonieren durch Call-by-Call: Mit Sparvorwahlen telefoniert man vom Telekom-Anschluss aus unschlagbar günstig. Wir verraten Ihnen, wie.

Internet



Vodafone ändert GigaBoost-Konditionen

Vodafone bietet seinen für den GigaCube-Router gedachten Tarif derzeit zu Sonderkonditionen an, die jedoch nur für die ersten sechs der 24 Monate Mindestlaufzeit gelten. So sind 50 GB LTE-Volumen schon ab 12,50 Euro im Monat zu bekommen. Doch wer profitiert von diesem Preis, was zahlen andere Interessenten und welche Konditionen gelten nach dem ersten halben Jahr? Details dazu lesen Sie in unserer Meldung zur GigaCube-Tarifaktion von Vodafone.

Das GigaBoost-Angebot von Vodafone läuft seit Monatsbeginn. Fast alle Kunden können sich einmalig 100 GB Extra-Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang sichern. Einige Kunden hat der Netzbetreiber nachträglich vom Gratis-Angebot ausgeschlossen. Wir berichten darüber, welche Nutzer betroffen sind und zu welchen Konditionen diese die 100 GB Datenvolumen bekommen können.

Dank Glasfaser-Anbindung bald Satelliten-Gateways auf St. Helena?

Die Internet-Anbindung von Sankt Helena ist derzeit sehr dürftig. Die gesamte Insel ist derzeit mit nur 50 MBit/s mit der "Außenwelt" verbunden. Dementsprechend langsam und trotzdem teuer sind die Internet-Anschlüsse auf der "Napoleon-Insel".

Ein Deutscher hat nun eine Initiative gegründet, um Sankt Helena mittels Glasfaser mit dem Rest der Welt zu verbinden. In unserem Bericht zu 2000 Kilometern Glasfaser für eine Insel erfahren Sie, welche Synergieeffekte sich durch die bessere Breitband-Versorgung von Sankt Helena ergeben könnten.

Neues FRITZ!Labor verfügbar

AVM hat vor wenigen Tagen ein neues FRITZ!Labor für die FRITZ!Boxen 7490 und 7590 zum Download freigegeben. Dazu ist ein offizielles Update für die FRITZ!Box 6490 Cable verfügbar. Welche Neuigkeiten die Aktualisierungen bieten und was im Zusammenhang mit den FRITZ!Labor-Versionen unbedingt zu beachten ist, erfahren Sie in unserer News zu den Updates von AVM.

Der Berliner Router-Hersteller hat außerdem Updates für die MyFRITZ!App 2 und für die FRITZ!App WLAN veröffentlicht. MyFRITZ! hat zahlreiche Neuerungen erhalten. Unsere Meldung zu den aktualisierten AVM-Apps zeigt auf, wie Sie die Programme bekommen können und welche Neuerungen die Anwendungen bieten.

Netzbetreiber starten Mobile Connect

Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica haben mit Mobile Connect einen neuen Dienst an den Start gebracht, mit dem die Mobilfunk-Netzbetreiber die Nutzung von Online-Diensten vereinfachen und sicherer machen wollen.

Die Kunden sollen sich mit ihrer Handynummer anstelle von Benutzernamen und Passwörtern einloggen können. Wie das funktioniert, welche Zusatzdienste geplant sind und wem die deutschen Unternehmen so Konkurrenz machen wollen, lesen Sie in unserer Meldung zum Start von Mobile Connect.

Interessante Angebote im Internet und Dienste für ihr Mobiltelefon präsentieren wir Ihnen in unserem aktuellen Themenmonat Surf-Tipps und Handy-Features.

Broadcast



Streaming-Inhalte beim IPTV

Die Fernsehlandschaft hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt. Neu sind beispielsweise IP-basierte Angebote über den (V)DSL-Anschluss. Zudem ist der HD-Standard, der eine wesentlich bessere Übertragungsqualität mit sich bringt. zur Norm geworden.

Die Programme der privaten Veranstalter sind in HD-Qualität allerdings oft nur in kostenpflichtigen Zusatzpaketen zu finden. Doch warum ist das so und warum kostet RTL gegenüber dem Empfang der Programme von ARD und ZDF extra? In unserem Themen-Special zu TV-Sendern und Streaming-Inhalten bei IPTV-Angeboten haben wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

