USB-3-Falle, Call-by-Call-Alternativen, Streit um StreamOn & Vodafone Pass

Sie kaufen eine FRITZ!Box und installieren diese am selben Platz wie den alten Router - doch die WLAN-Reichweite ist viel schlechter als zuvor. Darf so etwas bei einem nagelneuen Router passieren? Bei der FRITZ!Box 7590 ist das zum Teil der Fall. Wir sind auf Spurensuche gegangen und erläutern im Internet-Teil dieses Newsletters, wie sich das ungewöhnliche Problem beheben lässt.

Die für Musik- und Filmliebhaber sinnvollen Tarife Telekom StreamOn und Vodafone Pass verstoßen gegen die Netzneutralität und gehören verboten: Das fordern Verbraucherschützer und Verfechter einer strengen Netzneutralität. Dass die Argumente für ein Verbot der Zero-Rating-Optionen aber nicht immer durchdacht sind, erfahren Sie aus unseren Berichten im Abschnitt Mobilfunk.

Ein großer Teil der Festnetz-Nutzer hat der Telekom längst den Rücken gekehrt und ist zu einem Konkurrenz-Anbieter gewechselt. Damit fällt die Möglichkeit weg, günstige Call-by-Call-Vorwahlen zu nutzen. Es gibt aber mehrere interessante Alternativen zu Call by Call, die sogar mit dem Handy nutzbar sind, und diese präsentieren wir im Festnetz-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



GigaBoost-Aktion bei Vodafone

Ab heute legt Vodafone seine aus dem vergangenen Jahr bekannte GigaBoost-Aktion erneut auf. Kunden bekommen einmalig 100 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang. Dazu gehören Neu- und Bestandskunden genauso wie Besitzer einer CallYa-Karte und Inhaber eines Festnetz-Anschlusses von Vodafone. Eine Besonderheit gilt aber für Kunden eines Vodafone GigaCube. Und Besitzer einer CallYa-Karte müssen eine Bedingung erfüllen, um an die zusätzlichen 100 GB zu kommen.

Argumente gegen WiFi-Calling

Mittlerweile bieten alle deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber ihren Kunden WiFi Calling an. Telefonate können mit der Handynummer damit auch über eine WLAN-Internetverbindung anstelle des klassischen Mobilfunknetzes geführt werden. In manchen Fällen kann die WLAN-Telefonie aber zu Problemen führen, beispielsweise in Gebäuden oder beim Übergang vom WLAN ins Mobilfunknetz. Wir zeigen Fälle, in denen es sinnvoll sein kann, WiFi Calling nur bei Bedarf einzuschalten.

Vodafone Pass und Telekom StreamOn verbieten?

Für viele Kunden sind die Zero-Rating-Tarife von Vodafone und der Telekom interessant: Bei Telekom StreamOn und Vodafone Pass wird der Datenverbrauch zahlreicher Streaming-Dienste nicht auf das monatliche Datenvolumen angerechnet. Die Angebote sind nach der Auffassung vieler Kritiker aber keineswegs mit den Regeln der Netzneutralität vereinbar. Der Verbraucherzentrale Bundesverband geht nun sogar so weit, dass er von der Bundesnetzagentur ein komplettes Verbot von Vodafone Pass fordert.

Doch nicht jedes Gegenargument der Kritiker ist wirklich stichhaltig. Der Telekommunikations-Experte Torsten J. Gerpott geht seinerseits mit den Verfechtern der Netzneutralität ins Gericht und zerpflückt die aus seiner Sicht nicht nachvollziehbaren Gründe für ein Verbot der Streaming-Optionen. Obwohl Gerpott dafür plädiert, erst einmal die Kunden und den Markt entscheiden zu lassen, gibt er der Telekom trotzdem Verbesserungsvorschläge für StreamOn mit auf den Weg.

EDEKA smart: Neue Mobilfunkmarke im Telekom-Netz mit LTE

Vermarktung von EDEKA mobil wird eingestellt mehr..

CallYa Flex: Umleitungen zur Mailbox kostenpflichtig

Versteckte Kostenfalle beim flexiblen Prepaid-Tarif mehr..

Aktion: Mehr Prepaid-Datenvolumen mit LTE

Ay-Yildiz-Aktion läuft bis Ende April mehr..

Vodafone: Gigabit-LTE jetzt in vier Städten verfügbar

4G-Netz soll auch in die Fläche weiterwachsen mehr..

5G-Frequenzauktion: Beirat der BNetzA gibt Startschuss

Technische Vorgaben und politisches Kalkül mehr..

BILDmobil erhöht Datenvolumen deutlich

1,25 GB statt 300 MB pro Monat mehr..

Drillisch stellt eigene EU-Roaming-Option ein

Regulierter Tarif wird zum Standard mehr..

WinSIM wegen irreführender Kündigung abgemahnt

Irreführende Online-Kündigung ist nicht rechtens mehr..

Google Pay in Deutschland im Test

Mit virtueller Kreditkarte auf dem Handy zahlen mehr..

Die günstigsten mobilen Surf-Tarife mit LTE finden Sie in unserem Tarifvergleich für LTE-Datentarife.

Hardware



Probleme mit Sprachqualität

Telekom-Mobilfunkkunden, die sich das seit November erhältliche iPhone X zugelegt haben, beklagten über Wochen eine schlechte Sprachqualität speziell bei Anrufen ins Mobilfunknetz von Telefónica. Betroffene Kunden berichteten von "Roboterstimmen" oder einer "abgehackten" Übermittlung der Sprache. Ein Tausch von SIM-Karte und Smartphone führte zu keiner Verbesserung. Mittlerweile teilen die Netzbetreiber mit, das Problem sei gelöst, doch am Telekom-Netz lag es offenbar nicht.

Neues FRITZ!Labor

AVM hat neue Labor-Versionen für die FRITZ!Box-Modelle 7490 und 7590 veröffentlicht. Dieses Mal bringen die Updates vor allem Fehlerbereinigungen und Stabilitätsverbesserungen. Neu ist aber die Unterstützung für den SIP-Trunk der Deutschen Telekom, mit dem die Telekom neben privaten Anwendern auch Geschäftskunden den Umstieg von ISDN auf einen All-IP-Anschluss ermöglicht. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Rufnummern aus der Anrufliste heraus zu Rufsperren oder Telefonbüchern hinzuzufügen. Was bei Labor-Versionen unbedingt zu beachten ist, erläutern wir in unserer Meldung zu den Updates bei AVM.

Haben Sie eigentlich schon einmal gesehen, wie eine FRITZ!Box von innen aussieht? In einem separaten Artikel werfen wir einen Blick in die allererste FRITZ!Box von AVM.

Wechselbarer Akku gefordert

Seit einigen Jahren sind Smartphone-Hersteller dazu übergegangen, Akkus fest in ihren Geräten zu verbauen. Nach der jüngsten Aufregung rund um gedrosselte iPhones erwägt der US-Bundestaat Washington nun drastische Schritte. Per Software-Update hatte Apple ältere iPhone-Modelle einfach ausgebremst. Der Bundesstaat fordert nun ein Gesetz, das es Smartphone-Herstellern vorschreibt, dass der Akku bei Bedarf einfach vom Nutzer selbst zu wechseln ist. Fest verklebte Akkus könnten dann möglicherweise der Vergangenheit angehören.

Erste Bilder vom Galaxy S9

Nun ist es offiziell: Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus kommen am 25. Februar. Im Rahmen eines Unpacked-Events werden sie auf dem Mobile World Congress erstmals gezeigt. Samsung hat verraten, dass die Geräte eine deutlich bessere Kamera bekommen werden. Erste Bilder von den Smartphones sind bereits aufgetaucht. Auf den ersten Blick gibt es keine Unterschiede zu den Vorgänger-Modellen, aber bei genauerem Hinschauen fällt dann doch eine kleine Besonderheit auf. Außerdem gibt es erste Hinweise darauf, dass auch das Samsung Galaxy S9 in Deutschland offiziell als Dual-SIM-Version erhältlich sein wird.

Apple kündigt iOS 11.3 an: iPhone-Drossel abschaltbar

Vorerst nur als Beta verfügbar mehr..

Zahlreiche Huawei-Smartphones für Update auf Android 8.0 bestätigt

Von Mate 8 bis P10 Lite mehr..

iPhone X: Das sind die neuesten De­tails zu den Nachfolgern

Nur ein neues Modell mit OLED-Display mehr..

Samsung: Bis zu 200 Euro Rabatt auf Smartphones

"Winterspiele" noch bis zum 12. Februar mehr..

"Keine Kapazität": iPhone SE 2 maxi­mal kleines Update

Auch iOS 12 soll wenig Neues bringen mehr..

Doro 8040 im Test: Genau richtig für Senioren

Funktional und leicht zu bedienen für ältere Nutzer mehr..

Microsoft gibt Windows 10 Mobile endgültig auf

Nur noch Sicherheitspatches zu erwarten mehr..

Aermoo: Smartphone überlebt Sturz aus 30 Meter Höhe

Neuer russischer Hersteller für stabile Smartphones mehr..

Huawei veröffentlicht EMUI-8.0-Update-Liste für Honor-Modelle

Honor 8 wird ebenfalls aufgeführt mehr..

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Gewinnspiel

Vom 26. Februar bis zum 1. März findet in Barcelona wieder der GSMA Mobile World Congress statt. Zu diesem Anlass haben wir uns wieder etwas Besonderes für Sie ausgedacht! Sie haben die Chance, ein nagelneues Samsung Galaxy S9 Plus zu gewinnen (beziehungsweise das neue Spitzengerät, das Samsung im Rahmen des MWC vorstellt). Das Gewinnspiel startet heute und läuft bis zum 19. März. Der Gewinner erhält das neue Top-Smartphone nach dem offiziellen Markstart. Machen Sie mit, beantworten Sie die Preisfrage und gewinnen Sie!

teltarif.de auf dem Smartphone: Aktuelle Meldungen und Ratgeber sowie das 0180-Telefonbuch bieten unsere Smartphone-Apps. Gleich herunterladen und installieren.

Internet



WLAN-Problem bei FRITZ!Box 7590

Nutzer der FRITZ!Box 7590 berichten von einer geringeren WLAN-Reichweite als bei Vorgängermodellen des AVM-Routers. In Teilen der Wohnung ist plötzlich kein WLAN-Empfang mehr möglich, wo mit früheren Routern noch problemlos ein Signal ankam, obwohl die FRITZ!Box 7590 genau an derselben Stelle angebracht wurde. Die Haupt-Ursache: USB 3.0 stört WLAN-Verbindungen. Was der Grund für das Signalproblem ist und wie man es löst, erläutern wir in unserem Hintergrund-Bericht zum USB-3.0-Problem bei der FRITZ!Box 7590.

Bericht: Staat kann mittlerweile WhatsApp ausspähen

Handy-Trojaner des BKA offenbar bereits im Einsatz mehr..

DuckDuckGo: Neue App blockiert nicht nur Tracking

Browser überprüft jetzt Datenschutzbestimmungen mehr..

Sygic GPS Navigation: Google-Maps-Konkurrent im Kurztest

Umfangreiche Features und zuverlässige Navigation mehr..

Ab Donnerstag europaweit Handy­verbot am Steuer

Schweden zieht als letztes Land nach mehr..

WhatsApp Business in Deutschland gestartet

Einfachere Kommunikation mit Firmenkunden mehr..

Microsoft Edge offiziell in Google Play und im AppStore verfügbar

Der Beta-Phase entwachsen mehr..

iPhone: So kann WhatsApp ab sofort im Auto genutzt werden

Erster Fremd-Messenger für Apple CarPlay mehr..

congstar Homespot: Router-Update sorgt für schnelleres Internet

Mehr als 40 MBit/s im Test mehr..

LightCam vereint Smart-Glühbirne und Überwachungskamera

Schnelle Installation, kein Zwangs-Abo mehr..

Glasfaser: Telekom plant 7600 neue Gewerbeanschlüsse

Netzausbau für Geschäftskunden kommt gut voran mehr..

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

Broadcast



Billig-TVs wenig empfehlenswert

Paletten mit gestapelten Fernsehern im Fachhandel und auch in größeren Supermärkten wecken den Jagdinstinkt vieler Käufer. Doch nicht alles, was auf diese Art und Weise günstig angeboten wird, ist auch wirklich ein Schnäppchen. Gerade bei Fernsehern lohnt es sich, etwas mehr zu bezahlen. Die Stiftung Warentest hat 17 nur kurzfristig erhältliche Angebote untersucht - und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Kein einziges Gerät erzielte die Test-Note "gut", selbst ein "befriedigend" gab es nur für zwei dieser Aktions-Fernseher.

Keine Formel 1 bei Sky mehr

Sky will ab sofort keine Formel-1-Rennen mehr im deutschen Fernsehen übertragen. Wie aus einer Mitteilung von Sky hervorgeht, hat der Ausstieg aus der kostspieligen Berichterstattung mit den fehlenden Exklusivitätsrechten zu tun. Diese waren nach einer Vertragsverlängerung des frei empfangbaren Konkurrenten RTL für die Formel-1-Saison 2018 nicht mehr zu bekommen. Für viele enttäuschte Kunden ist daher das Sport-Paket weniger wert oder gar wertlos - und sie stellen sich die Frage, ob sie darum nun ein Sonderkündigungsrecht haben.

Neues Internetradio im 43-cm-DIN-Format bei Pearl

VR Radio beherrscht auch DAB+ und Musikstreaming mehr..

Sieben-Tage-Regel bei Mediatheken wird abgeschafft

Presseähnliche Texte werden eingeschränkt mehr..

Fast 40 Prozent der Neuwagen in Deutschland mit DAB+ ausgestattet

Riesensprung für Digitalradio in Fahrzeugen mehr..

Rundfunkanstalt Südtirol verteidigt UKW-Abschaltung

DAB+ weit günstiger und wesentlich effektiver mehr..

Aukey Bass Station im Test: Portable Blue­tooth-Box mit Subwoofer

Trotz Zusatzmodul klanglich nur Mittelmaß mehr..

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz



Alternativen zu Call by Call

Viele Telefon-Kunden haben längst von der Telekom zu einem alternativen Festnetzanbieter gewechselt. Doch Call by Call ist bei DSL-Konkurrenten der Telekom sowie bei Kabel-Internet-Anschlüssen nicht nutzbar. Auch LTE-Zuhause- und Glasfaser-Kunden müssen auf Call by Call verzichten. Sogar bei der Telekom gibt es mittlerweile Anschlüsse, bei denen die Sparvorwahlen nicht mehr funktionieren. Aber auch Nicht-Telekom-Kunden können beim Telefonieren noch sparen - wir stellen Alternativen zu Call by Call vor.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.02.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis Ende März 2018. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 31. März 2018 kostet ein Gespräch maximal 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Call by Call: Neue Vorwahl 01065 ist gestartet

Betreiber sind bereits hinlänglich bekannt mehr..

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

