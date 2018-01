Teurer iPhone-Akku, DSL-Datenvolumen-Blindflug bei o2, Sparen mit CallYa

Liebe Leserinnen und Leser,

Apple tauscht schwächelnde iPhone-Akkus derzeit zum Sonderpreis von 29 Euro aus. Das gilt allerdings nicht für den Fall, dass Apple weitere Mängel am Smartphone feststellt. Diese will der Hersteller dann nämlich mitreparieren. Wie sich das auf die Reparaturkosten für die Kunden auswirkt, lesen Sie im Smartphone-Teil dieses Newsletters.

o2-DSL-Kunden kämpfen mit dem Problem, dass ihnen im Online-Kundencenter ihr Datenverbrauch nicht angezeigt wird. Wer einen Tarif mit Fair-use-Regelung nutzt, ist auf diese Angaben allerdings zwingend angewiesen, um sein Nutzungsverhalten im Zweifel anzupassen. Wir haben beim Netzbetreiber nachgefragt und berichten im Internet-Teil über den aktuellen Stand.

Voice over LTE und WiFi Calling gibt es mittlerweile in allen deutschen Mobilfunknetzen. Die beiden Standards bringen durchaus einige Vorteile mit sich, sind aber nach wie vor nicht allen Interessenten zugänglich. Im Mobilfunk-Teil beschäftigen wir uns mit den beiden neuen Telefonie-Betriebsarten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



iPhone-Akku-Tausch kann teuer werden

Apple bietet den Austausch des im iPhone integrierten Akkus derzeit für 29 Euro an. Damit begegnet der Hersteller der Kritik an der Praxis, die Performance eines Smartphones zu drosseln, wenn der Akku nicht mehr die volle Kapazität liefert. In unserer Meldung zum iPhone-Akkutausch erfahren Sie, warum Apple von verschiedenen Kunden plötzlich deutlich mehr Geld verlangen wollte.

Erste Staaten ermitteln mittlerweile gegen Apple wegen der Praxis, die Leistungsfähigkeit von Smartphones bewusst zu beschränken. Dem Thema "geplante Obsoleszenz", das auch andere elektrische Geräte betrifft, haben wir in dieser Woche auch unser Editorial gewidmet.

Zum Inhaltsverzeichnis



Android Oreo für Samsung Galaxy S8

Samsung hat vor wenigen Tagen eine neue Version von Android 8 (Oreo) für Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus veröffentlicht. Damit wurden bisherige Fehler behoben. In unserer Meldung zum bevorstehenden Oreo-Update für die Samsung-Smartphones lesen Sie, welche weiteren Vorbereitungen der Hersteller bereits für den offiziellen Umstieg auf die neue Betriebssystem-Version getroffen hat.

Zudem werfen die beiden neuen Flaggschiff-Modelle von Samsung, das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus ihre Schatten voraus. Wie bisher die meisten Geräte der Galaxy-S-Serie soll auch das S9 (Plus) auf dem Mobile World Congress vorgestellt werden. Die Vorbestellung des S9 soll dann bereits in fünf Wochen möglich sein. In unserem Bericht zum Samsung Galaxy S9 (Plus) stehen die genauen Termine und die bereits geleakten Details zu den neuen Modellen.

Zum Inhaltsverzeichnis



WhatsRemoved im Google Play Store verfügbar

WhatsRemoved nennt sich eine im Google Play Store verfügbare App, die das Wiederherstellen gelöschter WhatsApp-Nachrichten verspricht. So sollen versehentlich selber gelöschte Mitteilungen wieder sichtbar werden. Aber auch Chat-Botschaften, die Gesprächspartner widerrufen haben, sollen auf diesem Weg wieder angezeigt werden können.

Welche Inhalte die von einem Drittanbieter entwickelte App bei ihrer automatischen Datensicherung berücksichtigt, kann der Nutzer selbst festlegen. Wir stellen die Funktionen von WhatsRemoved vor, zeigen aber auch auf, welche Schritte WhatsApp gegen die unautorisierte Nutzung solcher Apps unternehmen könnte.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp Beta liefert erste Einblicke auf Sticker-Funktion

Messaging soll bunter und vielfältiger werden mehr..

Windows 10: Redstone4-Update bringt mehr Kontrolle

Microsoft baut Datenschutz-Funtkionen weiter aus mehr..

Mysteriöse Nachricht von Huawei: Nutzerkonten ziehen um

Aspiegel ab 23. Februar für Konten zuständig mehr..

iPhone X könnte im Spätsommer vom Markt verschwinden

Drei Nachfolger in Planung mehr..

Aldi: LTE-Tablet mit viel Speicher im Schnäppchen-Check

Medion Lifetab X10607 mit guter Ausstattung mehr..

Nokia 2 in Kürze in Deutschland erhältlich

4100 mAh und Oreo-Garantie mehr..

Android 9.0 P: Mehr Project Treble und Restriktionen

Geschlossener, modularer und Update-sicherer mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mobile Betriebssysteme für Smartphones: Informationen zu allen aktuellen mobilen Systemen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zu Betriebssystemen.

Internet



Probleme bei o2 DSL

o2 stattet seine DSL-Tarife standardmäßig mit einem begrenzten Surfvolumen und einer Fair-Use-Regelung aus, bei der der Nutzer, wenn er dreimal hintereinander die monatliche Volumengrenze überschreitet, in den Folgemonaten bei erneuter Volumen-Überschreitung auf 2 MBit/s gedrosselt wird. Kunden, die diese Tarife nutzen, sind naturgemäß darauf angewiesen, jederzeit den aktuellen Volumenverbrauch überprüfen zu können. Doch genau dabei kommt es zu Problemen.

Die Abfragemöglichkeit für den aktuellen Verbrauch ist zudem kein guter Wille des Netzbetreibers, sondern wird in der Tk-Transparenzverordnung sogar gefordert. Im o2-Kunden-Forum beschweren sich zahlreiche Nutzer über die fehlende Verbrauchsanzeige. Kommt es darüber hinaus auch zu einem Abrechnungsfehler? Wir haben bei der o2-Pressestelle nachgefragt und berichten in der Meldung zur Panne im DSL-Kundencenter der Telefónica-Marke darüber, wie der Netzbetreiber selbst zum Problem steht und wie sich die Störung für die Kunden auswirkt.

Zum Inhaltsverzeichnis



MyFRITZ! mit neuen Funktionen

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat seinen MyFRITZ!Dienst aktualisiert. Dabei handelt es sich um ein kostenfreies Angebot, mit dem FRITZ!Box-Besitzer von unterwegs via Internet Zugriff auf ihren Router haben. Auch eine kostenlose MyFRITZ!App für Android und iOS ist erhältlich.

Ausgeweitet hat AVM beispielsweise die Anzeige der im Heimnetz eingebundenen Geräte. Zudem will der Hersteller für mehr Sicherheit sorgen. In unserer News zum großen Update für den MyFRITZ!Dienst von AVM lesen Sie, welche weiteren Informationen Kunden angezeigt bekommen und welchen zusätzlichen Nutzern der Internet-Zugriff auf die heimische FRITZ!Box bietet.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom forscht an smarter Tischdecke

Smarte Technik ist immer weiter auf dem Vormarsch und macht auch vor Textilien nicht Halt. Aber eine Tischdecke, die das WLAN ausschaltet, um Familienmitglieder zu bewegen, sich beim Essen zu unterhalten, statt ständig dem Smartphone die Aufmerksamkeit zu widmen?

Zumindest forscht die Deutsche Telekom an intelligenten Gewebefasern, die genau das leisten. Dabei gibt es neben der Tischdecke, die den WLAN-Zugang abschaltet, noch andere Anwendungsbeispiele. In unserer Meldung zur smarten Tischdecke lesen Sie unter anderem, welchen Mehrwert eine intelligente Fußmatte oder ein smartes Gästehandtuch mit sich bringen könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Strato: HiDrive-Apps ab sofort mit Scan-Funktion

Neue Funktion basiert auf Scanbot-Software mehr..

T-Mobile NL bringt LTE-Flatrate für zuhause für 35 Euro

In Deutschland weiter nur Volumentarife mehr..

Vodafone gewinnt Prozess um Kündigung bei Umzug

Nach Umzug muss drei Monate weiter gezahlt werden mehr..

Telekom-Chef: "Wir brauchen mehr Frequenz-Spektrum"

Europa habe Wettstreit bei Online-Plattformen verloren mehr..

congstar: Homespot-Tarife mit bis zu 100 Euro Startguthaben

Aktion für Laufzeitverträge geht bis 28. Februar mehr..

Günstige Echo-Alternative: Auna-Lautsprecher hört auf Alexa

Preisgünstige Multiroom-Box mit Sprachsteuerung mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mobiles Internet mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop: Alles über Technologien, Kosten, Dienste und die richtigen Einstellungen erfahren Sie in unserem Ratgeber mobiles Internet.

Mobilfunk



Übersicht zu VoLTE und WLAN Call

Mittlerweile steht die Telefonie über LTE (VoLTE) und WLAN (WiFi Calling) in allen deutschen Mobilfunknetzen zur Verfügung. Dennoch gibt es Unterschiede bei der Umsetzung der beiden neuen Betriebsarten für die Handy-Telefonie.

Wer kann in welchem Netz mit welchem Tarif VoLTE und WLAN Call nutzen? Welchen Vorteil bietet die neue Technik und welche Kostenfalle kann speziell die WLAN-Telefonie mit sich bringen? In unserer Übersicht zu VoLTE und WLAN Call in Deutschland sind wir diesen Fragen nachgegangen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tarif-Aktion im Telekom-Netz

Die Deutsche Telekom schneidet bei Netztests regelmäßig sehr gut ab. Vor allem der LTE-Ausbau auch in ländlichen Regionen wird gelobt, sodass Datentarife im Telekom-Netz besonders beliebt sind. Immer wieder bieten verschiedene Händler und Provider spezielle Aktionstarife an.

Derzeit gibt es Aktionen bei zwei Online-Händlern, die mit vergleichsweise günstigen Konditionen für eine Daten-Flatrate im Telekom-Netz werben, die monatlich 10 GB ungedrosseltes Übertragungsvolumen bietet. In unserer Meldung zur 10-GB-Flatrate im Telekom-Netz erfahren Sie nicht nur die genauen Konditionen des Angebots, sondern auch, welche noch preiswertere Alternative es - ebenfalls im Telekom-Netz gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis



TV-Vorteil bei MagentaEINS beendet

Bereits zum Jahreswechsel hat die Deutsche Telekom den TV-Vorteil für Bestandskunden im Kombitarif MagentaEINS eingestellt. Neukunden mussten bereits seit September vergangenen Jahres auf den Zugang zu EntertainTV mobil verzichten.

Grundsätzlich ist das mobile IPTV-Angebot der Deutschen Telekom weiterhin erhältlich. Mit StreamOn kann es auch ohne Berechnung des Datenvolumens für das Streaming genutzt werden. Unser Beitrag zu den weggefallenen Inklusivleistungen bei MagentaEINS zeigt auf, zu welchen Konditionen Interessenten EntertainTV mobil weiter nutzen können und welche Alternativen es gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue CallYa-Tarife im Vergleich

Wem die Laufzeittarife von Vodafone zu teuer sind, für den sind die CallYa-Prepaid-Tarife des Netzbetreibers eine kostengünstige Alternative. Insbesondere kann mit CallYa - anders als mit vielen anderen Discounter-SIM-Karten im Vodafone-Netz - auch LTE genutzt werden. Ende vergangener Woche wurden die Konditionen verbessert. Seitdem gibt es beispielsweise für 9,99 Euro alle vier Wochen bereits 1,5 GB Datenvolumen mit LTE-Max und zusätzlich 200 Gesprächsminuten oder SMS. Wegen ihrer Attraktivität haben wir die aktuellen CallYa-Angebote von Vodafone mit den Prepaidtarifen von Telekom und o2 verglichen.

Wer CallYa als Alternative zum Laufzeitvertrag nutzen möchte, sollte aber auch bedenken, dass bestimmte Dienste wie VoLTE und WiFi Calling oder auch der Vodafone Pass bei CallYa nicht zur Verfügung stehen. In unserer Meldung zu Vodafone Prepaid vs. Laufzeitvertrag haben wir die beiden Modelle gegenübergestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

WLAN Call statt Mobilfunk bei der Telekom: Das kann helfen

Netzseitig keine Änderungen mehr..

o2: Wenn das Heimatnetz als Roaming erkannt wird

Probleme treten aber nur selten auf mehr..

eSIM könnte in 3-5 Jahren Roaming überflüssig machen

Netzbetreiber befürchten aber Umsatz-Einbußen mehr..

Telekom MultiSIM: Künftig mehr Kon­figurations­möglichkeiten

Planung deutet sich bereits an mehr..

Vodafone: Sechs Monate lang halbe Grundgebühr

Angebot startet am 1. Februar mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Broadcast



Mehr DAB+-Programme in Sachsen

Kommende Woche gehen in Sachsen zwei weitere DAB+-Multiplexe auf Sendung. Damit werden Hörer in Leipzig und Freiburg die Möglichkeit haben, zahlreiche zusätzliche Hörfunkprogramme über das terrestrische Digitalradio zu empfangen.

Erstmals tritt damit dann Divicon Media auch als DAB+-Netzbetreiber auf. Die Sächsische Landesmedienanstalt unterstützt die neuen lokalen Programmangebote finanziell. In unserem Bericht zu den neuen digitalen Radioprogrammen in Sachsen lesen Sie, wann die Sender aufgeschaltet werden und welche Angebote in welcher Stadt auf Sendung gehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tests für Rundfunk über 5G

Noch in diesem Jahr soll in Deutschland der Testbetrieb von Rundfunk über 5G starten. Die Vorbereitungen für das Pilotprojekt werden derzeit vom Institut für Rundfunktechnik zusammen mit Partnern wie Telefónica und dem Bayerischen Rundfunk getroffen.

Mit der Einführung von 5G könnte ein weltweiter Markt mit Millionen von Smartphones und Tablet-PCs als potentiellen TV-Empfängern entstehen. Haben aktuelle Standards wie DVB-T2 HD schon bald wieder ausgedient? In unserem Bericht zum Testbetrieb für Rundfunk über 5G erfahren Sie, wann und wo auf welchen Frequenzen der Pilotversuch starten, aber auch, wann ein Regelbetrieb oder gar eine flächendeckende Versorgung möglich wäre.

Zum Inhaltsverzeichnis

Verbraucherzentrale Südtirol warnt Politik vor Umstieg auf DAB+

Auch in Norwegen mehren sich kritische Stimmen mehr..

Diese Unternehmen erwerben UKW-Antennen von Media Broadcast

Radio- und Finanzunternehmen schlugen zu mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.01.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis Ende März 2018. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis Ende März 2018 kostet ein Gespräch maximal 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 30. April 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sparen bei einem alternativen Festnetz-Anschluss: Auch ohne Call by Call können Sie günstiger ins Ausland und zu Mobilfunkanschlüssen telefonieren. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin