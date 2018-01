Mehr Datenvolumen für CallYa-Kunden, Telekom treibt Breitband-Ausbau voran

Liebe Leserinnen und Leser,

AVM baut den Funktionsumfang seiner Geräte für die Heimvernetzung sukzessive aus. So hat der Hersteller ein neues FRITZ!Labor für zwei der meistgenutzten FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht, das vor allem die Telefonie-Funktionen umfangreich erweitert. Kunden können beispielsweise nach der Installation des Updates Rufumleitungen zeitgesteuert programmieren. Im Internet-Teil unseres Newsletters erfahren Sie, für welche Router die neue Firmware verfügbar ist und welche weiteren Funktionen diese mit sich bringt.

Pünktlich zum neuen Jahr "überrascht" Unitymedia viele seiner Bestandskunden mit einer Preiserhöhung um 2,98 Euro monatlich - genauso viel, wie bereits im letzten Jahr. Ebenfalls im Internet-Teil dieses Newsletters beschäftigen wir uns mit der Frage, was Kunden dagegen tun können.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) gab es dieses Jahr einige spannende Neuheiten, die wir im Smartphone-Teil für Sie zusammengefasst haben. Doch nach der Messe ist vor der Messe, und bereits in gut fünf Wochen beginnt in Barcelona der Mobile World Congress (MWC), auf dem insbesondere Samsung die erfolgreiche Galaxy-S-Serie fortsetzen will. Die CeBIT wird hingegen dieses Jahr mit neuem Konzept und erst im Juni stattfinden. In unserem Mobilfunk-Teil berichten wir darüber, dass zumindest einer der bislang wichtigsten Aussteller der CeBIT wegen der neuen Ausrichtung abhanden kommt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Internet



Neues FRITZ!Labor verfügbar

AVM hat abermals neue Beta-Software für zwei seiner FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht. Für die FRITZ!Box 7490 ist das FRITZ!Labor mit der Versionsnummer 6.98-49494 verfügbar, Besitzer einer FRITZ!Box 7590 können das FRITZ!Labor 6.98-49475 auf ihrem Router installieren.

Die neue Software bringt auch erweiterte Features mit sich, darunter die Möglichkeit, bis zu fünf eigene Klingeltöne pro FRITZ!-Telefon anzeigen zu lassen und aus diesen ihre Wunsch-Melodie auszuwählen. In unserer Meldung zum neuen FRITZ!Labor von AVM erfahren Sie, welche weiteren Neuerungen das Update mit sich bringt.

Alle Jahre wieder - erhöht Unitymedia die Preise für Bestandskunden. Dieses Jahr sollen sie - wie letztes Jahr auch - 2,98 Euro monatlich mehr bezahlen. Begründet wird die Preiserhöhung mit den steigenden Investitionen in den Netzausbau, dabei bekommen Bestandskunden auch nach der Preiserhöhung jeweils dieselbe Leistung wie vor der Preiserhöhung, profitieren also gar nicht von dem Netzausbau, mit dem vor allem die Maximalgeschwindigkeit für Neukunden immer weiter angehoben wird. Lesen Sie in unserem Artikel unsere Einschätzung zu dieser Preisanpassung, und warum einzelne Kunden über diese besonders verärgert sind.

Telekom setzt beim Breitbandausbau weiter auf VDSL Vectoring

Die Deutsche Telekom baut ihr Breitbandnetz sukzessive aus, um weitere Kunden mit schnellen Internet-Zugängen zu versorgen. Dabei setzt der Bonner Telekommunikationskonzern allerdings nach wie vor in den meisten Fällen nicht auf echte Glasfaseranschlüsse, sondern auf VDSL Vectoring. Ausnahmen wie in Merkleeberg mit 1 GBit/s FTTH von der Telekom bestätigen die Regel.

VDSL Vectoring ist nicht unumstritten, denn Gigabit-Geschwindigkeiten sind auf diesem Weg nicht erreichbar. In unserer News zum Breitband-Ausbau für mehr als 350 000 weitere Kunden erfahren Sie, in welchen Regionen nun bis zu 100 MBit/s zur Verfügung stehen und für welchen Termin die Telekom die nächste Ausbaustufe angekündigt hat.

BNetzA: Internet immer noch oft langsamer als vereinbart

Echo Spot: Amazon startet Vorbestell­phase in Deutschland

Netgear Nighthawk M1: Weltweit schnellster mobiler Hotspot

We.Stream: Mobiler Hotspot mit Da­tentarif für mehr als 100 Länder

Mobilfunk



Prepaidkarten im stationären Handel

Über das Internet ist mittlerweile eine große Anzahl verschiedener Prepaidkarten in allen deutschen Mobilfunknetzen erhältlich. Es gibt aber auch heute noch Pakete, die Sie im stationären Handel erwerben können - etwa um die SIM-Karte zeitnah und ohne Warten auf den Versand in Betrieb nehmen zu können.

Unter anderem bekommen Sie die Prepaid-Tarife von Telekom, Vodafone und o2 in den Handy-Shops. Aber auch Supermärkte und andere Geschäfte verkaufen eigene Tarife. Dazu gibt es Angebote speziell für Handy-Telefonate ins Ausland. In unserem Ratgeber zu Prepaid-Tarifen im Offline-Handel lesen Sie, welche Anbieter und Tarife es gibt, welche Besonderheiten diese aufweisen und in welchen Netzen die Kunden jeweils telefonieren.

Vodafone erhöht Datenvolumen für CallYa-Kunden

Ab heute erhalten Prepaidkunden von Vodafone mehr monatliches Datenvolumen zum gleichen Preis wie bisher. So erhöht sich das Internet-Volumen im Tarif CallYa Smartphone Special für 9,99 Euro in vier Wochen von 1,25 auf 1,5 GB. In unserer Meldung zu den Verbesserungen bei Vodafone CallYa erfahren Sie unter anderem auch, wie viel Datenvolumen jetzt in den Internet-Optionen des Netzbetreibers für Prepaidkunden enthalten ist.

Wie Vodafone weiter mitteilte, wird das Datenvolumen nicht nur in den CallYa-Smartphone-Tarifen, sondern auch bei CallYa Flex erhöht - allerdings nur bei zwei der drei Datenoptionen. In unserem Bericht zu CallYa Flex lesen Sie, in welchen Optionen sich das Volumen erhöht, wo sich nichts ändert und ab wann die Neuerungen für Bestandskunden gelten.

Telekom will nicht zur CeBIT

Die CeBIT war früher die Leitmesse im Computer- und nicht zuletzt auch im Telekommunikationsbereich. Dort feierte vor mehr als 20 Jahren das Astra Digital Radio Premiere, Nokia stellte regelmäßig neue Handys vor und die Mobilfunk-Netzbetreiber veröffentlichten auf der Messe ihre neuen Tarife.

Mittlerweile hat sich das Konzept der Leitmesse für die gesamte ITK überholt. Spezialmessen für einzelne ITK-Segmente, insbesondere der Mobile World Congress für Smartphones und Mobilfunknetze, haben der CeBIT den Rang abgelaufen. In den vergangenen Jahren hat die Messe in Hannover mehrfach versucht, mit neuen Konzepten wieder Schwung in die CeBIT zu bringen. An alte Erfolge konnte die CeBIT aber bislang nicht mehr anknüpfen.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung erst Mitte Juni, ein Vierteljahr später als bislang gewohnt, statt. Einen ersten Rückschlag für das abermals runderneuerte Konzept muss die CeBIT allerdings schon jetzt hinnehmen. So will die Deutsche Telekom der Messe erstmals fernbleiben. In unserer Meldung zur Telekom-Absage an die CeBIT lesen Sie, auf welcher Veranstaltung der Konzern stattdessen seine Produkte vorstellen will und mit welchem Slogan die CeBIT 2018 antritt, um doch noch mehr Aussteller und Besucher anzulocken.

Neue Details zu Roaming-Problemen bei o2 UK

Vergangene Woche haben wir über schlechte Erfahrungen beim International Roaming im Netz von o2 UK berichtet. Auch im Test von teltarif.de am Flughafen London-Heathrow hinterließ der Internet-Zugang im britischen Telefónica-Netz kein gutes Bild. Selbst über LTE hatten wir zum Teil nur sehr bescheidene Datenübertragungsraten gemessen.

Nun hat sich der Netzbetreiber selbst gegenüber teltarif.de zum Problem geäußert. Telefónica investiere weiterhin erhebliche Summen in den Netzausbau. In unserer Folgenews zu den Einschränkungen beim Roaming im britischen o2-Netz lesen Sie, wie Sie das Problem in vielen Fällen beheben und wieder in akzeptabler Geschwindigkeit im Internet surfen können.

Nach Zusammenschluss: Aus Drillisch wird "1&1 Drillisch"

Chilenische SIM-Karte in Chile nicht mit deutschem Handy nutzbar

Drimsim: Internationale Roaming-SIM im Test

So gehts: SIM-Karten zurecht­schneiden

Ericsson: Kunden schenken Provider jährlich 31 GB Daten

Aus Turkcell wird Lifecell: Breitere Kundengruppe gesucht

Vodafone Young: Mehr Datenvolumen zum selben Preis

Smartphone



Apple kauft AMOLED-Displaymarkt leer

Das iPhone X ist nicht nur das erste Smartphone von Apple mit AMOLED-Display. Der Bolide ist mit Verkaufspreisen ab 1149 Euro auch extrem teuer. Dennoch verkauft sich das Handy nach Hersteller-Angaben sehr gut - unter anderem auch aufgrund des von Samsung gefertigten Displays.

Die Koreaner sind führend bei der Produktion AMOLED-Displays. So produziert Samsung die Komponenten auch für andere Hersteller. Erste Anbieter gehen jetzt auf die Suche nach alternativen Lieferanten. Grund ist die Befürchtung, dass Apple als Großkunde mit Abnahmemengen in zweistelliger Millionenhöhe bevorzugt von Samsung Display behandelt wird und kleinere Hersteller nicht mehr zum Zuge kommen. In unserem Beitrag zu Apple und AMOLED-Displays lesen Sie, welche Hersteller betroffen sind und mit welchen alternativen Technologien diese sich auseinandersetzen.

Rückblick auf die CES 2018

Die Consumer Electronics Show (CES) 2018 liegt hinter uns. Damit ist das erste Branchen-Highlight des neuen Jahres schon wieder Geschichte. Im aktuellen Podcast von teltarif.de berichten wir direkt aus Las Vegas über einige spannende Neuheiten der Messe.

Auf der CES haben wir beispielsweise ein Smartphone mit zwei Displays gesehen, zudem bringt Blackberry ein Tastatur-Handy mit Dual-SIM-Funktion auf den Markt. Diese und weitere CES-Highlights sowie Kuriositäten von der Messe haben wir in einer eigenen Übersichts-Meldung zusammengefasst.

Android Auto künftig auch ohne Kabelverbindung

Android Auto bringt Google Maps, die Telefon-App, Messenger und Multimedia-Angebote vom Android-Smartphone auf das Auto-Display. Bislang war das System an eine Kabelverbindung zwischen Handy und Car-HiFi-System gebunden, während Apple CarPlay, das Konkurrenz-System für das iPhone, auch drahtlos funktioniert.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas waren nun erste Autoradios zu sehen, die Android Auto Wireless unterstützen. Unsere Meldung zur drahtlosen Nutzung von Android Auto zeigt auf, welche Hersteller mitmachen und welche Anbieter das System bislang ablehnen, was Interessenten für ein passendes Autoradio derzeit investieren müssen und welchen Nachteil die kabellose Verbindung mit sich bringen kann.

Riva Audio zeigt WLAN-Lautsprecher

Riva Audio hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ein Multiroom-WLAN-Lautsprecher-System vorgestellt. Das Angebot erinnert an Sonos, doch es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Diensten der beiden Hersteller.

Sind Sonos-Besitzer weitgehend auf diejenigen Audio-Angebote festgelegt, die von Sonos integriert werden, so handelt es sich bei Riva Audio um ein offenes System. In unserer Meldung zu den WLAN-Lautsprechern von Riva Audio lesen Sie, welche Verbindungsmöglichkeiten die Lautsprecher bieten und wie diese auch klanglich gegenüber Sonos im Vorteil sind.

Vivo X20 Plus UD: Erstes Handy mit Fingersensor im Display

Spezifikationen und Fotos durchgesickert mehr..

Link kommt über Twitter & Co. mehr..

Leaks kommender Geräte mit randlosem Design mehr..

Terrestrisches Radio zumindest in Nordamerika mehr..

Heimliches Mitlesen und Mitlauschen auf Android mehr..

"Hands-Off" auf der CES in Las Vegas mehr..

Mittelfeld der Laufzeitsieger ordnet sich neu mehr..

Vergleich: Welches Smartphone ist das Schnellste? mehr..

Broadcast



DAB+-Empfänger für Montage am Rückspiegel

Das Interesse am terrestrischen Digitalradio DAB+ ist ungebrochen groß, doch viele Autofahrer sind heutzutage an das ab Werk im Fahrzeug eingebaute Radio gebunden. Oft ist das Gerät direkt mit dem Bordcomputer verknüpft und lässt sich nicht oder nur mit erheblichem Aufwand gegen ein neues, DAB+-taugliches Modell austauschen.

Die Alternative zum Austausch des bestehenden Autoradios sind zusätzliche Empfänger für das digitale Hörfunksystem. Ein recht ungewöhnliches Gerät hat nun Alan Electronics vorgestellt. Der Empfänger wird in den Rückspiegel integriert. In unserer Meldung zum Rückspiegel-Aufsatz mit DAB+ lesen Sie, wie das Digitalradio mit dem eigentlichen Autoradio verbunden wird, welche Features das Gerät bietet und welche Antenne für DAB+ zum Einsatz kommt.

Umstieg auf DAB+ in Norwegen ein Erfolg - oder doch nicht?

Auna Soundchef: Internetradio mit Tablet-Halterung für die Küche

Festnetz



Telefonbuch auf Papier bleibt erhalten

In den Niederlanden wird das gedruckte Telefonbuch abgeschafft. Stattdessen sollen die dortigen Kunden nun auf Online-Dienste und die Auskunft zurückgreifen. Doch wie sieht die Situation hierzulande aus, wo es Das Örtliche, die Gelben Seiten und das Telefonbuch nach wie vor gibt.

Wir haben bei der Deutschen Tele Medien GmbH nachgefragt, welche Relevanz das gedruckte Telefonbuch hierzulande heute noch hat. In unserem Bericht über das Telefonbuch zum Anfassen lesen Sie, warum das gedruckte Buch weiterhin beliebt ist und aus welchen weiteren Gründen sich das Rufnummernverzeichnis auf Papier in Deutschland nicht einfach abschaffen lässt.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 18.01.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis Ende März 2018. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der bis zum 31. März 2018 garantierte Maximalpreis für ein Gespräch liegt bei 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Betrüger drohen per Mail mit Telefon-Sperre

