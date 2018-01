Internetanschluss teilen, weitere DVB-T-Abschaltung, CES-Neuheiten

Liebe Leserinnen und Leser,



teltarif.de-Newsletter

nicht nur in Deutschland kämpfen o2-Nutzer mit einem gebietsweise schlechten Netz, auch im o2-Netz von Großbritannien tröpfeln die Daten manchmal recht langsam. Entsprechende Reiseberichte von Lesern haben wir nun in London überprüft. In Deutschland hingegen hat o2 einen Treuerabatt eingeführt, der diejenigen Kunden bestraft, die ihren Vertrag kündigen - mehr dazu lesen Sie im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

DVB-T wird in immer mehr Regionen abgeschaltet und durch den Nachfolger DVB-T2 ersetzt. Wir informieren Sie darüber, in welchen Regionen Deutschlands als nächstens umgeschaltet wird. Im Broadcast-Teil müssen wir aber auch konstatieren, dass es in Zukunft Gebietet ganz ohne terrestrisches Antennenfernsehen geben wird.

Die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre in Millionen Prozessoren haben der Welt wieder einmal die Verwundbarkeit technischer Systeme offenbart. Natürlich haben sich Branchengrößen wie Intel, Apple oder Microsoft um schnelle Updates bemüht. Dass diese aber auch mit einem Bluescreen enden können, erläutern wir im Abschnitt Hardware.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Roaming-Test bei o2 UK

Roaming ist für Mobilfunkkunden heutzutage eine Selbst­verständ­lich­keit. Innerhalb der Europäischen Union sieht die Regulierung die Möglichkeit vor, den heimischen Tarif ohne zusätzliche Kosten zu verwenden. Doch laut Leserberichten ist Daten-Roaming im britischen Telefónica-Netz teilweise kaum möglich. Wir haben auf unserer Reise zur CES die Performance des mobilen Internet-Zugangs im britischen o2-Netz getestet - und dabei wenig erfreuliche Ergebnisse erzielt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Mobiles Datenvolumen sparen

Noch vor Monatsende ist das wertvolle Highspeed-Volumen aufgebraucht - Webseiten und Apps werden nur noch im Schneckentempo geladen. Diese Situation kennen viele Smartphone-Nutzer. Doch mit geringem Aufwand können Anwender die Drosselung hinauszögern und so mögliche Traffic-Nachbuchungen verhindern - egal ob manuell oder durch die Datenautomatik. In unserer Übersicht verraten wir einfache Tricks, mit denen Sie mobiles Datenvolumen einsparen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Treuerabatt bis zur Kündigung

Seit Dezember räumt der Netzbetreiber o2 all denjenigen Bestandskunden einen Treuerabatt ein, die sich dazu entschließen, ihren Vertrag bei o2 um weitere zwei Jahre zu verlängern. Soweit erscheint das Prozedere normal, doch dieser Treuerabatt ist an weitere Bedingungen geknüpft. Während so ein Bonus in der Regel über einen zuvor festgelegten Zeitraum oder über die gesamte Vertragslaufzeit gilt, knüpft o2 diesen jetzt an ein langfristiges Vertragsverhältnis zwischen Provider und Kunden. Was Sie daher beachten sollten, wenn Sie ein entsprechendes Angebot von o2 erhalten und annehmen, lesen Sie in unserem Bericht zum Treuerabatt von o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 MultiCard für Bestandskunden: Pressestelle sorgt für Aufklärung

Das sind die aktuellen Konditionen mehr..

Ende von teuren Handytelefonaten ins Ausland gefordert

vzbv fordert Ende der "Geldschneiderei" mehr..

Editorial: Belastungsprobe bestanden

o2-Netz bessert sich mehr..

Telekom: Massive Bauarbeiten nach Sturmschäden

Erste Sofortmaßnahmen nach Sturmtief Burglind mehr..

Netz-Belastungstest Silvester 2017: Deutlich mehr Daten

Telefónica und Vodafone insgesamt zufrieden mehr..

o2-Kundenbetreuung ab sofort kostenlos erreichbar

Telefónica-Marke arbeitet weiter am Kundenservice mehr..

Bayern: Mobilfunkmasten zum Mieten für besseren Handy-Empfang

EU-Genehmigung steht noch aus mehr..

Das war 2017 bei Netzen, Tarifen und Smartphones

Rückblick und Ausblick mehr..

smartmobil: Datenautomatik lässt sich nun deaktivieren

Abstellung schriftlich, telefonisch oder online mehr..

teltarif hilft: Fonic-Rufnummer aus Dornröschenschlaf geholt

Bei Aktivierung einer vergessenen Karte geholfen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die günstigsten Handy-Tarife im Telekom-Netz finden Sie in unserem Tarifvergleich für Telekom-Tarife.

Hardware



Meltdown und Spectre zeigten Verwundbarkeit

Die Sicherheitslücken mit den Namen Meltdown und Spectre halten die IT-Branche weiter in Atem: Eine Lücke in Prozessoren könnte dazu führen, dass Angreifer umfangreiche Rechte für allerlei Schabernack erhalten. Zumindest können Intel und Cloud-Betreiber erste Erfolge bei der Verteilung der zwingend nötigen Patches vermelden. Allerdings gibt es etliche Berichte, nach denen PCs und auch Notebooks mit einem Prozessor von AMD nach Installation des Windows-10-Updates nicht mehr starten. Fast immer ist von einem Bluescreen die Rede, weswegen Microsoft die AMD-Updates erst einmal ausgesetzt hat.

Zum Inhaltsverzeichnis



Weitere Probleme nach Android-Update

Die neue Firmware-Version Android 8.0 hat dem Huawei Mate 9 seit Ende Dezember auch Funktionen gebracht, die bei diesem Modell bislang nicht zur Verfügung standen. Beispiele sind die Unterstützung von Voice over LTE (VoLTE) und WiFi Calling in allen deutschen Netzen. Doch auch nach dem Update bestehen beim Mate 9 Software-Probleme. Wir haben Benachrichtigungen, Android Auto und Bluetooth-Audio getestet und berichten über Aussetzer bei der Musik-Wiedergabe sowie einen zum Teil stark verspätet gemeldeten Nachrichteneingang.

Zum Inhaltsverzeichnis



Analyse-Tool für iPhone-Akku

Apple hatte kürzlich die Nutzer älterer iPhones dadurch verärgert, dass bei den Geräten ohne Vorwarnung die Performance gedrosselt wird, wenn der Akku schwächelt. Immerhin hat Apple nun auch in Deutschland ein Austausch-Programm gestartet, bei dem der iPhone-Akku für 29 Euro gewechselt wird. Mit iMazing gibt es darüber hinaus ein kostenloses Analyse-Tool, mit dem iPhone-Nutzer den Zustand ihres Akkus überprüfen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 11.2.2: Update gegen Spectre-Sicherheitslücke

Patch auch für macOS mehr..

Editorial: Kernschmelze im Prozessor

Meltdown und Spectre hebeln bisher bekannte Sicherheitsprinzipien aus mehr..

1&1 reduziert Smartphone-Preise: Bis zu 150 Euro sparen

Voraussetzung ist die Buchung teils teurer Tarife mehr..

Kreise: iPhone X Plus kommt mit 6,5-Zoll-Display von LG

Ferner iPhone SE 2 und verbesserte Face ID mehr..

Diverse Funkkopfhörer verboten: Abhören von Polizeifunk möglich

460 000 verbotene Produkte wurden 2017 ermittelt mehr..

Apple Watch Series 3 mag die Intensivstation nicht

Unverträglichkeit mit Krankenhäusern festgestellt mehr..

Nokia 6 (2018) offiziell vorgestellt

Neues Design mit farblich schicken Akzenten mehr..

Android: App-Rechte mit spezieller Software verwalten

Permission Friendly Apps analysiert installierte Apps mehr..

Zu wenig Interesse: Trekstor baut kein Windows-10-Smartphone

Finanzierungs-Kampagne blieb weitgehend unbeachtet mehr..

Galaxy S9 Premiere für MWC bestätigt

Neues Flaggschiff wird in Barcelona vorgestellt mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones, die länger durchhalten: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Geräte mit hoher Ausdauer finden Sie in unserer Übersicht der Smartphones mit der längsten Akkulaufzeit.

CES



Google macht rund um die CES auf sich aufmerksam

Die Consumer Electronics Show als eine der wichtigsten Messen für Kommunikation und Unterhaltungselektronik hat ihre Pforten geöffnet und teltarif.de berichtet live aus Las Vegas von allen Präsentationen der wichtigsten Anbieter. Auf dem Messegelände und in der ganzen Stadt zeigt Google als Überraschungsgast eine fast schon allgegenwärtige Präsenz. Denn digitale Assistenten sind ein wichtiges Thema der Messe - auch die Deutsche Telekom will in diesem Bereich den Platzhirschen Amazon und Google bald Konkurrenz machen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Sony Xperia xa2 im HandsOn

Ein Hersteller, der drei neue Smartphones auf der CES der Öffentlichkeit präsentierte, ist Sony. Wir hatten die Möglichkeit, uns das Sony Xperia XA2 sowie das Sony Xperia XA2 Ultra am Messestand des Unternehmens einmal anzusehen. Während das Xperia XA2 mit einem 5,2 Zoll großen Full-HD-Touchscreen ausgestattet ist, verfügt das Xperia XA2 Ultra über einen 6-Zoll-Bildschirm. Wir schildern nicht nur erste Eindrücke von den Smartphones, sondern auch von den neuen Sony-Bluetooth-Headsets, die an Apples AirPods angelehnt sind.

Doch auf der CES geht es um viel mehr als nur um Smartphones. Wir berichten nicht nur über ein ZTE-Smartphone mit zwei Displays, sondern auch über eine smarte Dusche, den LTE-Nachfolger 5G als "Glasfaser für die Jackentasche", smarte Displays mit eingebautem Assistenten - und über abgesagte Pressekonferenzen ehemals namhafter Hersteller, die ums Überleben kämpfen. Lesen Sie alle Berichte auf unserer Übersichtsseite zur Consumer Electronics Show.

Zum Inhaltsverzeichnis

Blackberry: "Sicherste Android-Han­dys" seit Monaten ohne Updates

Pressekonferenz auf der CES ausgefallen mehr..

Telekom & Lufthansa: Tomatensaft per Smartphone bestellen

Intelligente Lösungen im Lufthansa-Airbus A380 mehr..

ZTE Axon M: Das Smartphone mit zwei Displays ausprobiert

Sind zwei Displays besser als eins? mehr..

Lenovo Smart Display: Google Assistant mit Display

Der erste Echo-Show-Konkurrent mit Google-System mehr..

Samsung: "5G bringt Glasfaser für die Jackentasche"

Außerdem Smart-TV mit dem Handy einrichten mehr..

Duschen mit Alexa: U by Moen Smart Shower

Amazons Sprachassistentin erobert auch das Bad mehr..

Asus ZenFone Max Plus (M1): 18:9-Display und starker Akku

Außerdem weitere CES-Neuheiten von Asus mehr..

Acer Swift 7: Dünnstes Notebook der Welt kommt mit LTE-Internet

Außerdem neues Gaming-Notebook und Chromebook mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mitdiskutieren im teltarif.de-Forum: Tauschen Sie sich über aktuelle Fach-Themen mit anderen Lesern aus – offen, kompetent und kritisch. Einfach anmelden und loslegen!

Internet



Internet mit Nachbarn teilen

Einen DSL-Zugang gibt es schon ab rund 20 Euro im Monat, bei Anschlüssen mit Datenraten jenseits der 100 MBit/s wird es aber schon teurer. In WGs ist es daher normal, den Internet-Zugang gemeinsam zu nutzen. Doch wäre das auch regulär innerhalb der Nachbarschaft oder im Mehrfamilienhaus denkbar? In unserem Hintergrund-Artikel beleuchten wir technische und rechtliche Aspekte, die beachtet werden müssen, wenn Anschluss-Inhaber das Internet mit den Nachbarn teilen möchten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Bezahlarten im Netz

Viele Onlinehändler versuchen, Käufern gewisse Zahlarten durch günstigere Preise oder Gratis-Versand schmackhaft zu machen. Doch wer sich auf bestimmte Bezahlpfade locken lässt, steht am Ende vielleicht mit leeren Händen da. Opfer von Warenbetrügern bezahlen meist per Vorkasse, erhalten die bestellten Produkte aber nie. In unserem Bericht schildern wir nicht nur Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bezahlarten, die es bei Internet-Shops gibt. Wir verraten auch, ob man einem Shop, den man kennt, ab der zweiten Bestellung bereits blind vertrauen kann.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone Kabel: 400 MBit/s für 14,99 Euro im ersten Jahr

Grundgebühr steigt ab dem 13. Vertragsmonat mehr..

Amazon Pantry: Keine versand­kosten­freie Lieferung mehr

Amazon erhöht zudem die Versandkosten mehr..

Google Pay gestartet: Einheitlicher Bezahldienst für Alles

Android Pay und Google Wallet zusammengefasst mehr..

Test: WLAN im Flugzeug von Malaga nach Frankfurt/Main

Lufthana FlyNet auf der Kurzstrecke mehr..

Amazon Echo: Werbung wird 2018 zur Normalität

Subtile Werbung statt Werbespots werden die Regel mehr..

Fotobuch mit eigenen Fotos: So holen Sie das Beste heraus

Anbieter finden und selbst gestalten mehr..

Freundliche Übernahme? Alexa erreicht Windows 10

Amazons Sprachsteuerung als Cortana-Alternative mehr..

WPA3 wird fester Bestandteil der WLAN-Zertifizierung

WiFi Alliance wappnet sich für die WLAN-Zukunft mehr..

WhatsApp künftig mit Instagram Stories und Gruppenanrufen

Neue Funktionen für Messenger in Arbeit mehr..

NetzDG: Anhaltende Kritik und erste Juristen-Einschätzung

Wirkung und Verantwortlichkeiten auf dem Prüfstand mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Broadcast



TV-Umstellung in weiteren Regionen

In den meisten deutschen Regionen ist das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD bereits auf Sendung. 2018 bringen ARD, ZDF und freenet TV weitere Regionen ans Netz. Dies bedeutet: Hier endet dann die Verbreitung des alten Standards DVB-T. Die nächste "Magic Night" mit der Umstellung steht für 24./25. April an. Wir nennen nicht nur die Gebiete, in denen 2018 und im Frühjahr 2019 umgestellt wird, sondern auch alle Regionen, in denen die Zuschauer zukünftig bedauerlicherweise ganz auf das Antennenfernsehen verzichten müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis



YouTube TV in den USA

Im vergangenen Jahr hat YouTube in den USA ein neues Streaming-Angebot etabliert. Google will interessierten Nutzern auch klassisches Fernsehen via Internet anbieten. Hält man sich als deutscher YouTube-Nutzer in den USA auf, so bekommt man YouTube TV automatisch angeboten. Nach einer Gratis-Woche kostet YouTube TV monatlich 35 Dollar. In Deutschland gibt es den Dienst bislang nicht. Wir zeigen, welche Zusatzpakete es zum Basispaket gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Abmahnbriefe zu illegalem Streaming sind gefälscht

Verbraucherschützer: Nicht reagieren und nicht zahlen! mehr..

2018: Nur marginale Lockerungen beim Geoblocking

Filme, Serien und Sport nicht EU-weit mehr..

DAB+: Weiße Flecken beim Digitalradio sollen 2018 gestopft werden

Bis zu 24 neue Sendeanlagen für ersten Bundesmux mehr..

Mobiles Satellitenradio Sirius XM prä­sen­tiert sich auf der CES

Mehr als 140 Programme für Nordamerika mehr..

Sport1 startet neue Video-Plattform

Online-Portal bietet zentralen Zugriff auf Videos und Video-on-Demand mehr..

Zattoo jetzt auch im Ausland nutzbar

Nur zahlende User profitieren von neuer EU-Portabilitätsverordnung mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.01.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis Ende März 2018. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende März garantierte Maximalpreis für ein Gespräch liegt bei 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ortsnähe vorgetäuscht: BNetzA schaltet 264 Rufnummern ab

Handwerker wollte wohl neue Kunden werben mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin