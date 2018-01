Drillisch verkauft Shops, Telefónica-Netzqualität, 20 Jahre Liberalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,



das Telefónica-Mobilfunknetz steht weiterhin massiv in der Kritik - mittlerweile sogar untermauert durch mehrere offizielle Netztests. Neben Regionen mit gutem Ausbaustand gibt es nach wie vor Gebiete, in denen das Netz nur schwer oder gar nicht nutzbar ist. Dies erläutern wir anhand weiterer konkreter Tests im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Drillisch hat mit den eigenen yourfone-Shops wohl wenig Glück gehabt: Während yourfone als Online-Marke bei Drillisch bleibt, hat der Provider allen Shop-Betreibern gekündigt und verkauft die Läden an ein Konsortium um den ehemaligen o2-Chef René Schuster. Auch hierzu lesen Sie mehr im Abschnitt Mobilfunk.

teltarif.de gibt es unter anderem deswegen, um seit dem Start des liberalisierten Telekommunikationsmarktes im Januar 1998 Licht in den Dschungel der Anbieter und Tarife zu bringen. Das ist nun 20 Jahre her und wir blicken im Festnetz-Teil unseres Newsletters zurück auf die Zeit, in der die BNetzA ihren Betrieb aufnahm und Call by Call sowie Preselection starteten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Die Qualität des Netzes

Viele o2-Kunden sind frustriert. Seit dem Beginn der Zusammenlegung der Mobilfunknetze von o2 und E-Plus brechen Gespräche unvermittelt ab, ist der mobile Internet-Zugang oft langsam und die Kundenbetreuung kaum erreichbar. Auch bei den in den vergangenen Monaten veröffentlichten Netztests landete Telefónica stets auf dem dritten Platz. Wir waren eineinhalb Monate lang mit zwei Smartphones im Mobilfunknetz von Telefónica unterwegs und berichten über die Erfahrungen bei Telefonaten und beim mobilen Internet-Zugang.

yourfone-Shops wurden verkauft

Bei der Übernahme von E-Plus durch Telefónica Deutschland erstand Drillisch seinerzeit die Marke yourfone und baute sie seitdem weiter aus. Seit dem 1. Januar 2018 tritt yourfone jedoch komplett neu auf: Die Vermarktung von Drillisch erfolgt nur noch über das Web. Für die Offline-Präsenz in Ladengeschäften wird eine Kooperation mit Aptus geschlossen, an dessen Spitze der ehemalige o2-Chef René Schuster steht. Aptus übernimmt dabei auch gleich die yourfone-Ladengeschäfte.

Probleme bei VoLTE und Rufumleitungen

Bereits vor gut zwei Jahren haben wir über Probleme bei der Steuerung von Rufumleitungen in Verbindung mit Voice over LTE berichtet. Im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ist das Fehlerbild bis heute unverändert: Die Steuerung der Anrufweiterschaltung ist nicht in allen Fällen möglich. Doch auch im Telefónica-Netz haben wir Probleme bei der Steuerung von Umleitungen beobachtet.

Teurer: Neue Smartphone-Tarife bei GMX und web.de

Was bringt der Januar im Mobilfunk­markt?

eCall: Automatischer Notruf wird ab April Pflicht

Narrowband IoT: Telekom- und Vodafone-Netz mit 250 kBit/s

Hardware



Android 8 auf dem Mate 9

Huawei hat kurz vor Weihnachten damit begonnen, für sein ehemaliges Smartphone-Flaggschiff, das Huawei Mate 9, ein umfangreiches Firmware-Update zu verteilen. Dieses bringt nicht nur Android 8.0 (Oreo) mit sich, sondern auch die neue Version 8.0 des Huawei-Launchers EMUI. Wir haben das Update durchgeführt und erste Erfahrungen mit der neuen Firmware gesammelt. So stehen auch neue Funktionen zur Verfügung, die der Hersteller gar nicht angekündigt hat.

Akku-Tausch beim iPhone

In den vergangenen Tagen gab es umfangreiche Diskussionen um die Performance-Drosselung für iPhones, deren Akkus altern und nicht mehr die volle Kapazität liefern. Apple hat eingeräumt, die Geschwindigkeit der betroffenen Smartphones bewusst zu reduzieren. In einem Support-Dokument, das Apple auf seiner Webseite veröffentlicht hat, informiert der Hersteller nun genau, inwieweit er bei Akku-Problemen softwareseitig Einfluss auf die Leistung des iPhone nimmt.

Besitzer betroffener Smartphones haben die Möglichkeit, den Akku austauschen zu lassen. Denn: Wird das Gerät mit einer aktuellen Batterie betrieben, so entfällt die Reduzierung der Leistung wieder. Apple hat dieses Akku-Austauschprogramm für iPhones nun früher als zunächst geplant gestartet. Normalerweise kostet der Austausch direkt bei Apple 89 Euro, für 29 Euro haben Besitzer eines iPhone 6 und neuer nun die Möglichkeit, einen Original-Akku direkt vom Hersteller zu bekommen.

Retro-Handy mit LTE

Als HMD Global vor fast einem Jahr die Handymarke Nokia wieder aufleben ließ, fand neben den Android-Smartphones auch die Neuauflage des Nokia 3310 Beachtung. Bei der chinesischen Zulassungsbehörde sind erste Details zu einer LTE-Version des Nokia 3310 aufgetaucht. Die Neuauflage des Retro-Handys soll zudem mit einem Android-Derivat ausgestattet sein.

Smartphone-Flops im Überblick

Auf manche Smartphones ist der Andrang bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart groß. Andere Modelle haben trotz hochfliegender Pläne der Hersteller kaum Abnehmer gefunden. Wir haben die größten Smartphone-Flops der vergangenen Jahre zusammengetragen. Diese stammen unter anderem auch von namhaften Herstellern wie Amazon, Microsoft, Nokia und sogar Apple und Samsung. Doch an was haperte es bei den erfolglosen Smartphones? In unserer Übersicht der Smartphone-Flops erfahren Sie es.

Asia-Shops: Günstige Preise und Versand aus der EU

AVM veröffentlicht FRITZ!OS-Update für FRITZ!Box und mehr

Verkaufs- & Rückkauf-Portale: So viel bekommen Sie fürs alte Smartphone

Galaxy S9 (Plus) auf angeblichen Live-Bild aufgetaucht

Windows 10 gegen Angriffe absichern

Galaxy S8 und Galaxy Note 8 mit Akkuproblemen

Honor View 10: Günstiges High-End-Smartphone erhältlich

Nokia 4 und Nokia 7 Plus aufgetaucht

Allview X4 Xtreme im Test: Der Multimedia-Gigant

Die größten Windows-Flops der vergangenen Jahre

CES



Die CES startet - wir berichten

Die CD kam 1981, der Amiga-Computer 1984, die DVD 1996, das Internetfernsehen 2005: Alle diese Technologien wurden auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Vom 9. bis 12. Januar ist es wieder soweit: Auf der CES werden neben neuen Smartphones auch Produkte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Fitness, Internet of Things und zum vernetzten Auto präsentiert. teltarif.de ist live vor Ort und wird von den Neuerungen berichten. Erste Vorab-Gerüchte und alle Messe-Neuheiten finden Sie auf unserer umfangreichen Übersichtsseite zur CES.

CES 2018: Diese Smartphones erwar­ten wir in Las Vegas

Internet



Neuer congstar Homespot

Auf der IFA in Berlin hatte congstar Anfang September neue LTE-Surftarife als DSL-Ersatz für den Einsatz an einem bestimmten Aufenthaltsort vorgestellt. Seit November sind die neuen Preismodelle verfügbar. Gleichzeitig hat der Mobilfunk-Discounter eine neue, kleinere Variante seines dazu passenden Routers auf den Markt gebracht. Wir zeigen Ihnen den neue Homespot-Router von congstar in Bildern. Welche Erfahrungen wir mit dem Router sammeln konnten, erfahren Sie hingegen im Test des LTE-Routers.

Zum Inhaltsverzeichnis



Apple CarPlay im Vergleich

Seit einiger Zeit ist es möglich, das Apple iPhone im Auto direkt über das dort installierte Car-HiFi-System oder ein nachgerüstetes und für diese Zwecke ausgestattetes Autoradio zu bedienen. Speziell für diesen Anwendungsfall hat Apple CarPlay eingeführt. Mit CarPlay lassen sich Inhalte vom iPhone auch auf das Display eines geeigneten Autos bringen.

Das Gegenstück Android Auto steht auf Smartphones mit dem Google-Betriebssystem zur Verfügung. Dabei lassen sich allerdings nicht alle auf dem Handy installierten Anwendungen nutzen, sondern nur diejenigen Anwendungen, die Google für geeignet hält. Wir haben die Auto-Integration für Android-Smartphones ausprobiert.

Brandenburg hat Breitbandausbau verschlafen

Breitbandförderung: Deutscher Nordosten ist groß dabei

Bitcoin mit neuen Schwankungen

Die Cyberattacken 2017: So verletzlich ist die vernetzte Welt

Broadcast



Abwrackprämie bei Blaupunkt

Blaupunkt will mit einer "Abwrackprämie" Autofahrern beim Umstieg von analogem auf digitalen Radioempfang helfen. Laut einer Mitteilung hat der Kunde die Möglichkeit, sein altes 1-DIN-Modell gegen das Blaupunkt "Dortmund 230 DAB" oder ein 2-DIN-Gerät gegen das Blaupunkt "Hannover 570 DAB" mit Navigationskarten für 44 Länder zu tauschen. Wir haben den Check gemacht, ob es sich bei der Aktion tatsächlich um ein Schnäppchen handelt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Weitere Details zum TV-Angebot

Wie berichtet hat 1&1 sein eigenes Digital-TV-Angebot gestartet. Herzstück des IPTV-Pakets, bei dem es sich offensichtlich um ein Resale-Produkt von Zattoo handelt, ist die 1&1 TV-Box. Wir haben uns die Preise für zusätzliche Streaming-Boxen sowie die Alternativen dazu einmal angesehen. Derzeit sind etwa 80 Programme im Basispaket enthalten. Für zusätzliche deutsch- und fremdsprachige Sender verlangt 1&1 Geld. Welche Sender die Zusatzpakete beinhalten und was diese kosten, haben wir in unserer Meldung zuj den Programmen zusammengestellt.

Telekom StreamOn: Diese Anbieter sind neu dabei

Wenn das WLAN-Radio streikt: Das können Sie tun

Das war 2017 bei DAB+ und DVB-T2 HD

Streaming-Trends: Geht Komaglotzen 2018 weiter?

Milliardenklage gegen Spotify wegen Autorenrechten

Festnetz



20 Jahre liberalisierter Markt

Die Deutsche Bundespost regierte über Jahrzehnte den deutschen Telekommunikations- und Postmarkt als Monopolist. Sie bestimmte nicht nur über die Nutzung der Netze, sondern setzte auch die Preise fest und gab Endgeräte aus. Vor 20 Jahren begann am 1. Januar 1998 dann ein spannendes Kapitel: Der vollständig liberalisierte Markt startete und die Bundesnetzagentur nahm ihren Betrieb auf.

Mit der vollständigen Liberalisierung starteten vor 20 Jahren auch Call by Call und Preselection. Telefon-Kunden konnten erstmals an der Telekom vorbei über günstigere Anbieter telefonieren - entweder fallweise über eine Sparvorwahl oder dauerhaft über eine feste Voreinstellung. Wir blicken auf die damals revolutionären Dienste Call by Call und Preselection zurück.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.01.2018

Auch in dieser Woche finden Sie an dieser Stelle wieder unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende März, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell kostet ein Gespräch sogar nur 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der bis 31. März garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 sowohl für Fern- als auch Ortsgespräche maximal 0,93 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt zunächst noch bis Ende Januar. Aufgrund mangelnder Anbieter mit einer Tarifgarantie für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Fax digital: So faxen Sie im Zeitalter von All-IP

Beschwerden über Telefonwerbung nehmen drastisch zu

