Wichtige Apps, Rückkauf-Portale im Check, WLAN-Radios ohne Empfang

AVM hat kurz vor Weihnachten noch zwei Software-Updates veröffentlicht, die neue Features und Fehlerbereinigungen mit sich bringen. Zum einen handelt es sich um eine Smartphone-App, zum anderen um ein neues FRITZ!Labor. Im Internet-Teil unseres Newsletters erfahren Sie, welche Neuheiten der Hersteller zum Download bereitgestellt hat und wie Sie diese bekommen.

WLAN- bzw. Internet-Radios ermöglichen den Empfang von Hörfunkprogrammen aus aller Welt. Das klappt allerdings bei manchen Geräten plötzlich nicht mehr. Im Broadcast-Teil berichten wir über entsprechende Nutzer-Erfahrungen und darüber, was betroffene Kunden unternehmen können bzw. welche weiteren Möglichkeiten es für den weltweiten Radioempfang über das Internet gibt.

Amazon Alexa soll eigentlich nur dann "zuhören", wenn das Sprachsystem des smarten Lautsprechers durch entsprechende Schlüsselwörter angesprochen wird. Das funktioniert allerdings nicht immer so, wie es die Besitzer eines Amazon Echo erwarten. Im Internet-Teil berichten wir darüber, was Verbraucherschützer über Alexa herausgefunden haben.

Internet



Neues FRITZ!Labor verfügbar

AVM hat pünktlich zu Weihnachten zwei neue Software-Versionen veröffentlicht, die sich an FRITZ!Box-Besitzer richten. So hat der Hersteller im Google Play Store die MyFRITZ!App in einer neuen Variante zum Download bereitgestellt. In unserer Meldung zur neuen Android-App von AVM lesen Sie, welche Features das Update mit sich bringt und welche Funktionen MyFRITZ! für iOS unterstützt.

Für zwei FRITZ!Box-Modelle steht zudem ein neues FRITZ!Labor zum Download bereit. Dieses bringt sowohl Fehlerbereinigungen als auch neue Funktionen mit sich. In unserem Beitrag zum neuen FRITZ!Labor von AVM erfahren Sie, für welche Router die neue Firmware bereitsteht und welche neuen Leistungsmerkmale die Installation mit sich bringt.

Reichweite mehrerer Amazon-Echo-Lautsprecher in einer Wohnung

Eigentlich soll der Amazon Echo nur dann aktiv werden und "zuhören", wenn ein bestimmtes Kommando genannt wird. Wird der smarte Lautsprecher gerade nicht aktiv angesprochen, dann bekommt er auch von möglicherweise dennoch laufenden Konversationen im Raum nichts mit. Soweit die Theorie.

Verbraucherschützer haben nun herausgefunden, dass "Alexa" viel häufiger mithört als die Besitzer des Amazon Echo denken. In unserer News zu Amazon Alexa berichten wir darüber, wie dies herausgefunden wurde, worauf der smarte Lautsprecher reagiert und welche Gefahr dadurch für die Anwender besteht.

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Mobilfunk



Telekom veröffentlicht Connect-App

Die Deutsche Telekom hat eine neue App für Android-Smartphones veröffentlicht, die Nutzern verspricht, immer die jeweils beste Internet-Verbindung zu bieten. Dabei wird zwischen Mobilfunk und WLAN-Hotspots umgeschaltet - auf Wunsch auch nach vom Nutzer festgelegten Regeln automatisch.

Auch das Thema Sicherheit hat die Telekom berücksichtigt. Das ist insbesondere beim Internet-Zugang über öffentliche Hotspots wichtig. In unserem Bericht zur Telekom Connect App erfahren Sie, welche Funktionen das Programm bietet und ab wann auch iPhone-Besitzer von dem Angebot profitieren können.

o2 MultiCard bleibt auch nach Vertragsverlängerung erhalten

Kunden haben von o2 zum Teil widersprüchliche Informationen zu den Konditionen für die MultiCard nach einer Vertragsverlängerung erhalten. Einige Interessenten sollten für die zusätzlichen SIM-Karten plötzlich extra zahlen oder auf die Extra-SIMs verzichten.

Ein mit der Sache vertrauter Kundenbetreuer erklärte nun, die Hotline gebe zum Teil falsche Informationen heraus. In unserer News zur o2 MultiCard für Bestandskunden lesen Sie, wie die korrekte Regelung aussieht, worauf Interessenten achten sollten und wie die Situation bei Telekom und Vodafone aussieht.

Tarife im Vodafone-Netz bei Tarifhaus

In den vergangenen Monaten war es recht ruhig um neue Angebote von Tarifhaus. Jetzt meldet sich der Anbieter mit neuen Tarifen zurück, die im Mobilfunknetz von Vodafone realisiert werden und sich durch eine vergleichsweise kurze Mindestvertragslaufzeit auszeichnen.

Zu beachten ist, dass nicht jeder Vertrag auch eine Allnet-Flat bietet. Dafür gibt es Einsteigerpakete schon ab 6,99 Euro monatlicher Grundgebühr. Im Bericht zu den Tarifhaus-Angeboten im Vodafone-Netz lesen Sie, welche Inklusivleistungen Sie zu welchen Preisen bekommen, über welchen Provider die Verträge geschaltet werden und wann International Roaming zur Verfügung steht.

Broadcast



Der Empfänger bleibt nach Anwahl der Radiostation stumm

Ein WLAN-Radio ist eine feine Sache. Auf Knopfdruck kann sich der Hörer Hörfunkstationen aus aller Welt ins Wohnzimmer holen. Allerdings funktioniert das nur, solange die Datenbank, von der das Radio die Sender-Liste abruft, iim Internet verfügbar ist. Geht die Datenbank offline, oder erfährt sie ein zu den bestehenden WLAN-Radios inkompatibles Update, kommt es zu Problemen.

Jetzt haben Nutzer in Internetforen erneut einen solchen Ausfall gemeldet: Bereits seit einiger Zeit kann das Portal von Frontier Silicon mit einigen Internetradios nicht mehr genutzt werden. In unserer Meldung über Internetradios ohne Internetradio-Empfang lesen Sie, welche Geräte betroffen sind, welche Maßnahmen Hörer ergreifen können und welche Alternativen es für den heimischen Webradio-Empfang gibt.

UKW-Radios müssen in Norwegen noch nicht entsorgt werden

In Norwegen wurde der klassische Hörfunk auf UKW-Frequenzen eingestellt. Stattdessen setzt das skandinavische Land nun auf den digitalen Standard DAB+. Ausnahmen stellen lediglich verschiedene Lokalsender dar, für die noch eine längere Übergangszeit gilt.

Über die Lokalsender hinaus sind aber zahlreiche weitere Radiostationen im norwegischen FM-Äther zu hören. Dazu gehören auch vertraute Programme. In unserer Meldung über die Radio-Anarchie nach der offiziellen UKW-Abschaltung in Norwegen erfahren Sie, welche Programmanbieter mit welcher Begründung vorerst nicht abschalten wollen und wie man die freiwerdenden Frequenzen sinnvoll weiter nutzen könnte.

Silvercrest SIRD 14 C3

Erneut hat Lidl kurz vor Weihnachten ein neues WLAN-Internetradio in den Handel gebracht. Das Gerät hat die Bezeichnung Silvercrest SIRD 14 C3. Es handelt sich um den direkten Nachfolger des SIRD 14 C2, das beim Lebensmitteldiscounter im vergangenen Jahr angeboten wurde.

Mehr als 25 000 Internetradio-Programme und Podcasts aus aller Welt sollen mit dem Gerät zu empfangen sein. In unserem Beitrag zum neuen WLAN-Radio von Lidl erfahren Sie, über welche weiteren Empfangsmöglichkeiten der Empfänger verfügt, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt und welchen Geldbetrag Interessenten für das Radio investieren müssen.

Neue Set-Top-Box verzögert sich

Eigentlich sollte die 1&1 TV-Box noch vor Weihnachten offiziell vorgestellt werden, wie der teltarif.de-Redaktion vorliegende Unterlagen zweifelsfrei zeigen. Passiert ist bislang allerdings nichts und eine offizielle Stellungnahme seitens des Anbieters gibt es nicht.

Bislang gibt es auch noch keinen konkreten neuen Termin für die Markteinführung der TV-Streaming-Box. Ein Leser konnte von 1&1 telefonisch aber schon mehr erfahren. In unserer Meldung zur Verzögerung bei der 1&1 TV-Box lesen Sie, wann das Gerät nun voraussichtlich auf den Markt kommt.

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Smartphone



Einige Apps gehören zur Grundausstattung

Bei vielen unserer Leser lag sicher auch in diesem Jahr wieder ein neues Smartphone unter dem Weihnachtsbaum. Handys wie das Apple iPhone X und das Samsung Galaxy Note 8 dürften zu den Favoriten gehören, doch auch das Huawei Mate 10 Pro gehört zu den Flaggschiffen in diesem Herbst.

Unabhängig davon, welches Smartphone auf dem Gabentisch lag: Apps auf dem Gerät sind das A und O, da ohne diese Zusatzprogramme nur ein Bruchteil des Potenzials des Handys genutzt werden kann. In einem Ratgeber haben wir die unserer Meinung nach wichtigsten Apps zusammengestellt. Deckt sich unsere Liste mit Ihren Favoriten? Klicken Sie auf die Meldung, um es herauszufinden.

Apple-Statement zur iPhone-Drosselung

In den vergangenen Wochen machten Berichte die Runde, nach denen Apple die Performance von iPhones mit schwachem Akku absichtlich begrenzt. Eine Benchmark-Analyse untermauerte die Vermutungen durch handfeste Messergebnisse.

Einige Kunden werfen Apple schon lange vor, ältere iPhones bewusst langsamer zu machen, sodass betroffene Nutzer animiert werden, ein neues Gerät zu erwerben. Doch was steckt wirklich hinter der Performance-Drossel? In unserem Bericht zur Stellungnahme von Apple zu erlahmten iPhones lesen Sie, warum der Hersteller die Maßnahme sogar als Feature bezeichnet.

Verkaufs- und Rückkauf-Portale im Check

Wer beispielsweise zu Weihnachten ein neues Smartphone bekommen hat, möchte sein altes Gerät möglicherweise verkaufen, da es nicht mehr benötigt wird. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Beispielsweise lassen sich die Handys über eBay oder Amazon veräußern, wenn sie nicht ohnehin innerhalb der Familie weitergegeben werden.

Eine weitere Alternative zum Smartphone-Verkauf sind so genannte Rückkauf-Portale. Diese bieten gegenüber eBay und Amazon einige Vorteile. In unserem Ratgeber zu Verkaufs- und Rückkauf-Portalen berichten wir darüber, welche Anbieter es gibt, was man für sein Gebrauchtgerät noch bekommt und welche Vorteile die Anbieter auszeichnen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.12.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis zum 31. März 2018 garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet mit der 01085 ein Anruf zu einer deutschen Handynummer sogar nur 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 aktuell für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis Ende März kostet ein Gespräch maximal 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Baukran auf Telekom-Verteilerkasten: So lange dauert die Reparatur

