Unsichere Zukunft für StreamOn, 1&1 bringt eigene TV-Box

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Monaten gibt es Diskussionen um die StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom. Befürworter freuen sich darüber, Streaming-Dienste ohne Belastung des Datenvolumens nutzen zu können, Kritiker sehen das Gebot der Netzneutralität verletzt. Nun hat die Bundesnetzagentur die Telekom aufgefordert, nachzubessern. Der Netzbetreiber will StreamOn unverändert fortführen. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters erfahren Sie mehr zum aktuellen Stand rund um die Zero-Rating-Optionen.

1&1 kommt mit einer eigenen Fernseh-Set-Top-Box auf den Markt. Diese soll voraussichtlich noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden. Viele Informationen zu Hardware, Preisen und Programmangebot sind aber schon im Vorfeld durchgesickert. Details lesen Sie in unserem Broadcast-Teil.

Dank zahlreicher Sponsoren ist der teltarif.de-Adventskalender in diesem Jahr gut gefüllt mit allerlei Smartphones und anderen Geräten, die Sie mit etwas Glück gewinnen können. Noch bis zum 24. Dezember können Sie am bislang größten Gewinnspiel von teltarif.de teilnehmen.

Aber nun wünschen wir Ihnen erstmal ein schönes Weihnachtsfest und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Grundgebühr bei o2 vorschlagen

Bei o2 läuft derzeit eine Aktion, bei der Kunden selbst festlegen können, wie viel Grundgebühr ihnen der Vertrag bei der Telefónica-Marke wert ist. Die "100 besten und realistischsten Preisvorschläge" pro Tag will o2 akzeptieren.

Wer vom Tarif mit selbstgewählter Grundgebühr profitieren will, muss sich allerdings beeilen. Die Aktion endet am heutigen Donnerstag. In unserem Beitrag zum o2-Tarif mit selbstgewählter Grundgebühr lesen Sie, welche Verträge zur Auswahl stehen, welche Angaben Interessenten machen müssen und wie die weiteren Bedingungen aussehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Unsichere Zukunft für StreamOn

Die Bundesnetzagentur hat die StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom in Teilen für rechtswidrig erklärt und den Netzbetreiber aufgefordert, entsprechend nachzubessern. In unserer Meldung zur StreamOn-Entscheidung des Regulierers lesen Sie, welche Kritikpunkte es gibt und bis zu welchem Zeitpunkt die Telekom die Forderungen umsetzen soll.

Die Deutsche Telekom hat die Kritik durch die Bundesnetzagentur zurückgewiesen und erklärt, der Regulierer stelle sich gegen die Interessen der Kunden. Die Auflagen stellten die wirtschaftliche Grundlage für das kostenlose StreamOn-Angebot in Frage. In unserer News zur Zukunft von StreamOn erfahren Sie, wie die Telefongesellschaft der BNetzA nun kontern will.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom CarConnect im Test

Die Deutsche Telekom bietet mit CarConnect seit einigen Wochen einen WLAN-Hotspot zur Nutzung im Auto an. Dieser kommt zusammen mit einem 10-GB-Datentarif. Zudem soll der Adapter, der den Hotspot bereitstellt, auch Fahrzeugdaten auslesen.

Wir hatten die Möglichkeit, Telekom CarConnect einem ausführlichen Test zu unterziehen. In unserem Testbericht zum Auto-Hotspot mit 10-GB-LTE-Tarif erfahren Sie, wie das Gerät eingerichtet wird, welche Daten die App preisgibt und wie sich der WLAN-Zugang im Fahrzeug macht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Vodafone Pass für EU-Roaming schon vorbereitet

Vodafone Pass ist derzeit - wie die vergleichbaren StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom - nur innerhalb Deutschlands nutzbar. Das Kleingedruckte zu den Zero-Rating-Optionen bereitet aber eine mögliche künftige Nutzung im Ausland bereits vor.

Unbegrenzt soll Vodafone Pass aber auch künftig im EU-Ausland nicht verfügbar sein. In unserem Bericht zur möglichen künftigen Nutzung der Zero-Rating-Optionen von Vodafone im Roaming erfahren Sie, welche Regelung der Netzbetreiber bereits vorbereitet hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

"StreamOn" in Österreich rechtens

Lediglich kleine Anpassung bei A1 FreeStream mehr..

BNetzA geht gegen Handy-Abzocke durch Drittanbieter vor

Zuletzt seien vermehrt Beschwerden eingegangen mehr..

discoTEL: Prepaid-Anbieter erhöht LTE-Geschwindigkeit deutlich

Ab sofort bis zu 50 MBit/s im Downstream möglich mehr..

Telefónica-Discounter ändern Tarife für Auslandstelefonate

Neue Verbindungspreise in Länder der Zone Europa 2 mehr..

Vodafone schaltet in 2 Jahren UMTS ab - in den Niederlanden

Ab Januar 2020 nur noch GSM und LTE mehr..

Netztests: So schneidet die Telekom im Ausland ab

Untersuchung in verschiedenen Ländern mehr..

Ericsson modernisiert das Telekom-Netz für 5G-Mobilfunk

Zweiter Versuchsstandort wird kräftig aufgerüstet mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die Mailbox - der automatische Handy-Anrufbeantworter: Wir zeigen in unserem Ratgeber, wie Sie die Mailbox konfigurieren und welche Kostenfalle es im Ausland noch gibt.

Broadcast



Neue Streaming-Box noch diese Woche?

1&1 wird noch vor Weihnachten seine neue TV-Box auf den Markt bringen. Von Lesern haben wir bereits Details zum Produkt erhalten. So sind mittlerweile Größe und Formfaktor der Set-Top-Box bekannt.

Doch welche Programme werden die Zuschauer zu sehen bekommen? Wie viele Sender können die Kunden in HD-Qualität sehen? Welche Kosten fallen für die Nutzung des IPTV-Angebots an? Details zur 1&1 TV-Box haben wir in einer Meldung zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Netcologne schaltet 2019 analoges Fernsehen ab

Die meisten Kabelkunden schauen bereits digital mehr..

Sport bei RTL: Formel 1 bleibt, UEFA Europa League kommt

Medienkonzern sichert sich wichtige Sportrechte mehr..

WLAN-Radios und Smart-TV: So fin­den Sie das passende Gerät

Interessenten haben die Qual der Wahl mehr..

Zwei neue WLAN-Internetradios von auna

Kompaktes Modell und Tischradio mit Stereo mehr..

Media Broadcast hat alle UKW-Sendeanlagen verkauft

Forbestand von analogem Verbreitungsweg gesichert mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Internet



Nutzer teilen Zugangsdaten

Während für das Hacken eines Pay-TV-Signals, das beispielsweise über Satellit ausgestrahlt wird, einiges technisches Fachwissen erforderlich ist, lassen sich die Zugangsdaten für Streaming-Portale ganz einfach weitergeben.

Sky Go unterbindet den Mehrfach-Login mit den gleichen Benutzerdaten, bei Netflix, DAZN und anderen Streamingdiensten sieht das derzeit noch anders aus. Wie viele Anwender einer Studie zufolge schon fremde Zugangsdaten genutzt haben und wie groß der Schaden für die Anbieter dadurch ist, erfahren Sie in unserem Bericht zum Passwort-Austausch bei Netflix & Co..

Zum Inhaltsverzeichnis



Last-Minute-Bestellungen noch möglich

Jedes Jahr ist es das gleiche Problem: Weihnachten rückt näher und es wurden noch nicht alle Geschenke besorgt. Für Online-Bestellungen kann es wenige Tage vor dem Fest schon zu knapp werden, da die Ware ja noch verschickt werden und beim Kunden ankommen muss.

Noch schaffen es einige Onlinehändler, die Geschenke rechtzeitig zu liefern, doch zeitlich wird es allmählich knapp. Wir zeigen, bei welchen Anbietern Sie bis wann bestellt haben müssen, damit Smartphone, Laptop und Parfüm noch rechtzeitig unterm Baum liegen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zu günstig um wahr zu sein? Hoch­saison bei Fake-Shops

Verbraucherschutz warnt: Vermehrte Betrugsversuche mehr..

Ab Februar: Google-Chrome sperrt "Failing"-Werbung aus

Eingebauter Ad-Blocker gegen unseriöse Werbung mehr..

5 Fälle: Wenn die Telekom das Internet kündigen muss

Festnetz-Anbieterwechsel kostet Zeit und Nerven mehr..

Breitbandausbau: Telekom baut parallel mit Kupfer

Glasfaser-only ist nicht die Realität wie versprochen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Internet-Anbindung ohne Kabel dank WLAN! Allerdings sollten Sie einige Sicherheitsaspekte beachten - welche, erfahren Sie auf unserer speziellen Seite zur WLAN-Sicherheit.

Smartphone



iOS 11.2.1 verfügbar

Bereits vor einigen Wochen sickerten Informationen durch, nach denen ein schwacher Akku für schlechte Performance beim iPhone sorgen kann. Das Geekbench-Team hat den Effekt nun näher untersucht. Wie Apple ältere iPhones langsam macht, lesen Sie in unserer Meldung zu diesem Thema.

Bereits vor einigen Tagen hat Apple gleich zwei neue iOS-Versionen veröffentlicht. Neue Software gibt es auch für Apple Watch und Apple TV. Dazu kommt ein Update für ein Gerät, das noch gar nicht auf dem Markt ist. In einer Meldung zu den Firmware-Updates für iPhone, iPad und weitere Apple-Geräte lesen Sie, was sich für die Nutzer ändert.

Zum Inhaltsverzeichnis



Moto X4 getestet

Mit dem Moto X4 ist die frühere Top-Serie von Motorola wieder da. Allerdings ist das neue Modell nur in der Mittelklasse angesiedelt. Auf den ersten Blick wirkt das Moto X4 zudem wie eine etwas kleinere Kopie der aktuellen Flaggschiffmodelle aus der Generation Moto Z2.

Wir hatten die Möglichkeit, das neue Android-Smartphone der Lenovo-Marke einem Test zu unterziehen. Kann sich das Gerät mit Dual-Kamera und ohne Moto Mods gegen die Konkurrenz behaupten? In unserem Testbericht zum Moto X4 sind wir dieser Frage nachgegangen und berichten darüber, welchen Eindruck der Bolide hinterlassen hat.

Zum Inhaltsverzeichnis



Probleme mit VoLTE und WLAN Call

Bereits vor einigen Monaten haben wir über Probleme bei der Telefonie über LTE (VoLTE) und WLAN (WiFi Calling) mit dem Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge speziell im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom berichtet. Der gleiche Fehler tritt nun auch mit neueren Geräten wie dem Samsung Galaxy S8 auf.

Im Telekom-hilft-Forum beklagen zahlreiche Kunden das Problem. Wir haben bei der Pressestelle der Deutschen Telekom angefragt, wie betroffene Nutzer den Fehler beheben können. In unserer News zum VoLTE- und WLAN-Call-Problem bei Samsung-Smartphones lesen Sie, welche Lösungsansätze der Netzbetreiber den Kunden mit auf den Weg gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Smartphone-Highlights 2017

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Auch in den vergangenen zwölf Monaten wurden zahlreiche Smartphones veröffentlicht. Besonders bei ihren Top-Modellen haben die Hersteller neue Trends ausprobiert und beliebte Feature weiterentwickelt. Smartphones mit Dual-Kamera, randlosen Full-View-Displays und die Integration der künstlichen Intelligenz stehen bei den Nutzern und bei den Unternehmen hoch im Kurs.

All diese Entwicklungen machen neugierig auf das, was uns im kommenden Jahr 2018 erwartet. Noch ist es aber nicht soweit - zunächst wollen wir Revue passieren lassen. In einer Bilderstrecke stellen wir Ihnen die Smartphone-Highlights 2017 vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Snapchat: Tipps & Tricks für die Instant-Messaging-App

Wir stellen Ihnen hilfreiche Tricks zur sozialen Plattform vor. mehr..

Google will schnellere Updates

Project Treble soll OEMs bei Updates unterstützen mehr..

Honor View 10: Günstiges High-End-Smartphone kommt eher

Künstliche Intelligenz und viel Speicher mehr..

Schnäppchen? Huawei Nova 2 bei Aldi - es geht noch günstiger

Hier gibt es das Smartphone pünktlich zum Fest mehr..

Leagoo S9: Das iPhone X aus dem Reich der Mitte

Design gut abgekupfert, Mittelklasse-Hardware mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

So finden Sie Ihr neues Smartphone! Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Handy-Suche!

Festnetz



Kunde kann Herausgabe eines Telefon-Mitschnitts verlangen

Telefonisch abgeschlossene Verträge sind zwar bequem, können aber auch ein Risiko darstellen. Das gilt für den Fall, dass beispielsweise eigentlich zugesagte Konditionen nun doch nicht eingeräumt werden. Nachteilig für den Kunden wirkt sich dann der Umstand aus, dass die tatsächlichen Konditionen oft erst Wochen später, nach der ersten Rechnungsstellung, auffallen. Die 14-tägige Widerrufsfrist ist dann oft schon verstrichen.

Wir haben beim Rechtsanwalt Christian Solmecke nachgefragt, inwieweit ein Händler oder Provider dazu gezwungen werden kann, die Aufzeichnung eines telefonischen Verkaufsgesprächs auf Anforderung herauszugeben, sodass der Nachweis über die tatsächlich vereinbarten Leistungen erbracht werden kann. Welche Rechte der Kunde aus Sicht des Anwalts hat, erfahren Sie in unserem Beitrag zu Mitschnitten bei telefonisch abgeschlossen Verträgen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.12.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis zum 31. März 2018. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis Ende März kostet ein Gespräch maximal 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

DECT ULE soll smartes Zuhause flexibel machen

Allianz für herstellerübergreifende Heimvernetzung mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin