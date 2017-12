Ausreden für teure Tarife, Analog-Abschaltung bei Vodafone

Liebe Leserinnen und Leser,



o2 landet nicht nur bei allen Netztests konsequent auf dem letzten Platz, auch der Umgang mit Bestandskunden ist manchmal beschämend: Der Netzbetreiber hat zwar den Basis-Tarifen mehr Leistung spendiert, treue Kunden beklagen sich aber über wenig attraktive Angebote. Überhaupt stehen die Tarife der deutschen Netzbetreiber in der Kritik, im EU-Vergleich viel zu teuer zu sein - nun ringen Telekom, Vodafone und o2 um Antworten. Dass diese aber oft nur Ausreden sind, erläutern wir im Mobilfunk-Teil dieses Newsletters.

Das analoge Radio hat bald ausgedient - noch vor der terrestrischen UKW-Abschaltung läutet in den TV-Kabelnetzen die Abschiedsglocke. Ab 2018 schaltet Vodafone das analoge Radio in seinem Kabelnetz ab - was das für die Kunden bedeutet, verraten wir im Abschnitt Broadcast.

Noch bis Heiligabend haben Sie die Möglichkeit, im Adventskalender von teltarif.de tolle Preise zu gewinnen. Neben Smartphones von Sony und LG warten beispielsweise eine Smartwatch von Samsung sowie Netzwerk-Hardware von AVM und Phicomm auf begeisterte Gewinner. Öffnen Sie dazu jeden Tag ein Türchen und beantworten Sie eine einfache Preisfrage.

Mobilfunk



o2 und die Bestandskunden

Telefónica landete mit seinem o2-Netz bei allen Netztests in den vergangenen Wochen nur auf dem dritten Platz, sieht sich aber dennoch bestätigt. Obwohl Vorstands-Vorsitzender Markus Haas mit dem dritten Platz nicht zufrieden ist, möchte er für die Kunden das größte und modernste Netz Deutschlands bauen, der reale Kundennutzen stehe im Vordergrund.

Doch auch abseits der Netzqualität steht o2 in der Kritik: Im Vergleich zu den Vorjahren bietet der Netzbetreiber seinen treuen Bestandskunden nur noch wenig attraktive Vertragsverlängerungsangebote. Obwohl die regulären Tarife deutlich verbessert wurden, könnten bisherige Inklusivleistungen für manche Kunden wegfallen.

Discounter und die UMTS-Abschaltung

Das Gespenst der UMTS-Abschaltung geht weiter um: Die Telekom behält sich vor, den 3G-Standard ab Ende 2020 einzustellen, und Vodafone nutzt einen Teil des UMTS-Frequenzspektrums an ausgewählten Standorten testweise für LTE. Doch was bedeutet das für die Kunden von Mobilfunk-Discountern wie congstar oder otelo, die mit "D-Netz-Qualität" geworben wurden, aber immer noch kein LTE bekommen? Wir führen aus, wie groß der Nachteil wirklich ist.

Prepaid-Tarife im Laden kaufen

Im Netz gibt es eine gefühlt endlose Menge an Prepaid-Anbietern, aber manchmal will man ein Starter-Paket gleich mitnehmen und möglichst schnell nutzen. Wir haben für Sie einen Blick auf den Prepaid-Markt geworfen und zeigen Ihnen, welche Discounter-eigenen Marken Sie direkt im Geschäft kaufen können. Dabei gibt es nicht nur Unterschiede bei der Umsetzung der Registrierungspflicht, sondern nach wie vor auch bei den Preisen und Prepaid-Optionen.

Ausreden für teure Tarife

In zehn EU-Ländern bekommt man für 30 Euro schon eine echte Flatrate, bei der Telekom sind zum gleichen Preis nur 2 GB inklusive. Aber auch bei Vodafone und o2 sind die Tarife teurer als bei vielen Anbietern im Ausland - neben den hohen Kosten frustriert die Kunden in Deutschland oft das vergleichsweise geringe Inklusiv-Datenvolumen. Woran liegt das? Wir erläutern, warum attraktivere Konditionen momentan nicht in Sicht sind und welche Ausreden die Netzbetreiber vorbringen.

Hardware



Neue Labor-Version von AVM

AVM hat eine neue FRITZ!Labor-Version für die FRITZ!Box 7490 veröffentlicht. Diese bringt zahlreiche neue Funktionen wie eine höhere Performance für USB-Datenträger mit NTFS-Dateisystem mit sich, befindet sich aber noch im Beta-Stadium, sodass Probleme nicht auszuschließen sind. Wir fassen alle Details zur neuen Software zusammen, doch das Update ist nicht für alle Geräte geeignet.

Gefahren bei Tastatur-Apps

Separate Android-Tastatur-Apps können gefährlich sein. Unerwünschte Werbung, ausgespähte Passwörter oder Datenlecks: Regelmäßig kommt es bei Drittanbieter-Tastaturen für Android-Geräte zu Sicherheitsproblemen. Bei Ai.type waren kürzlich 600 GB Nutzerdaten aus Tastatureingaben öffentlich einsehbar, sogar E-Mail-Adressen mit Passwörtern. Wir geben Tipps und verraten, welche Tastatur-Apps sicherer sind.

Gerücht: Neue Sony-Smartphones

Sony tritt beim Smartphone-Design seit einiger Zeit auf der Stelle, viele Fans wünschen sich ein neues Erscheinungsbild für die Mobiltelefone. Nächstes Jahr könnte es bei Sony eine neue Marschrichtung bei der Gestaltung der Geräte geben: Weniger Rand, Premium-Materialien und Dual-Kamera stehen auf der Agenda. Doch auch unter der Haube sollen die neuen Smartphones zur Konkurrenz aufschließen, von denen nun vorab erste Bilder aufgetaucht sind.

Internet



Angriff auf Huawei-Router

Gut ein Jahr nachdem eine Cyberattacke über eine Million ihrer Router lahmlegte, hat die Deutsche Telekom einen ähnlichen Angriff auf Netzwerktechnik des chinesischen Anbieters Huawei entdeckt. Offenbar wollten Hacker aus Russland über die Lücke ein weltweites Botnetz aufbauen. In der Spitze sind während der Attacke bis zu 200 000 Datenpakete pro Stunde registriert worden. Wir berichten darüber, welches Router-Modell von Huawei konkret betroffen ist und wie Nutzer das Gerät absichern.

Broadcast



Analog-Aus bei Vodafone Kabel

Vodafone als Betreiber des größten Kabelnetzes in Deutschland stellt ab Anfang 2018 den analogen Fernseh-Empfang ab. Die Umstellung beginnt im Januar mit einem Pilotprojekt in Landshut und Dingolfing, danach folgen weitere Orte. Allerdings erfordert die Umstellung auf 1 GBit/s mittels DOCSIS 3.1 eine Anpassung der Senderplätze.

Zum Inhaltsverzeichnis



Digitalradios zu Weihnachten

Digitalradios mit DAB+ sind längst im Massenmarkt angekommen, und es gibt sie inzwischen sehr preiswert. Schon für unter 40 Euro erhält der Käufer einfache Empfänger, die sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eigen - alle können sowohl DAB+ als auch UKW empfangen. In unserer Übersicht präsentieren wir sechs Modelle von TechniSat, Dual, Imperial und anderen Herstellern.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tipps zu Spotify

Spotify war auch in diesem Jahr wieder mit großem Abstand der beliebteste Musik-Streaming-Service - über 140 Millionen Kunden nutzen den Dienst aktiv. Doch eine Vielzahl der Funktionen in der App bleibt den Nutzern verborgen - nur wenige kennen das Release Radar, die Optionen zur Soundqualität, den Konzert-Kalender oder die Private Sessions. In unserer Übersicht verraten wir wenig bekannte Tipps & Tricks zu Spotify.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 14.12.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Diese Garantie gilt bis Ende des Jahres. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis Ende Dezember kostet ein Gespräch maximal 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

