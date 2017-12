Günstigere Tarife im Ausland, Betrug bei Vodafone, TV-Streaming-Boxen

Liebe Leserinnen und Leser,



Deutschland gehört zu den Ländern, in denen Verbraucher mit am meisten für mobiles Internet bezahlen müssen - das bestätigt eine aktuelle Studie. Handy-Kunden in Deutschland erblassen beispielsweise vor Neid, wenn sie über die Grenze nach Österreich schauen. In diesem Newsletter stellen wir einen Tarif vor, der eine unlimitierte LTE-Flat ohne Drosselung für 25 Euro bietet. Dabei erläutern wir, unter welchen Bedingungen der Tarif auch in Deutschland verwendbar ist.

Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters erzählen wir Ihnen darüber hinaus von einem weiteren Auswuchs auf dem deutschen Mobilfunkmarkt: Vodafone-Kunden erhielten im Shop nicht das bereits bestellte und bezahlte Smartphone, anderen wurde vom Shop-Personal einfach ungefragt der Handy-Vertrag verlängert, um bei Vodafone Provisionen zu kassieren. Lesen Sie weiter unten selbst, wie die Geschichte ausgegangen ist.

Mobilfunk



Echte LTE-Flat außerhalb Deutschlands

Mobiles Internet ist in Deutschland sehr teuer, beweist eine Studie mit einem Vergleich der 41 EU- und OECD-Mitgliedsstaaten. Bei einem Tarif aus unserem Nachbarland beispielsweise dürften deutsche Nutzer vor Neid erblassen: Der österreichische Mobilfunk-Discounter yesss! bietet für monatlich 24,99 Euro eine echte LTE-Daten-Flatrate ohne Datendrossel an. Mit Einschränkungen steht der Tarif allerdings auch im EU-Roaming zur Verfügung.

Betrug in Vodafone-Partnershops

Nachdem die Goldgräber-Stimmung früherer Jahre schon lange vorbei ist, versuchen es Schwarze Schafe unter den Mobilfunk-Shop-Betreibern zum Teil auch mit unlauteren Methoden, sich über Wasser zu halten. Zwei Vodafone-Partnershops in Friedrichshafen und Kempten wurden wegen Betrugs an mehr als 100 Kunden geschlossen. Mit gefälschten Kundenverträgen wurden Provisionen kassiert und bestellte Geräte anderweitig verkauft. Wir berichten darüber, was in den Shops genau vorgefallen ist.

Netztests sind unvollständig

In den vergangenen Tagen sind gleich zwei renommierte Mobilfunk-Netztests veröffentlicht worden, deren Ergebnisse recht ähnlich sind. Sowohl bei Chip als auch bei connect ist die Deutsche Telekom Testsieger. Doch wie aussagekräftig sind die Netztests wirklich? Wir nennen zwei wichtige Nutzungsszenarien, die für viele Kunden von Bedeutung sind, aber bei den Tests keine Rolle spielten.

Tarife fürs Notfall-Handy

In vielen Haushalten gibt es ein Notfall-Handy in der Schublade, das nur zu gewissen Gelegenheiten eingeschaltet und genutzt wird. Wer ein derartiges Notfall-Handy mit Prepaidkarte in die Schublade legt, muss aber damit rechnen, dass die SIM trotz Guthaben und regelmäßiger Prepaid-Aufladung irgendwann abgeschaltet wird. Im Tarifcheck präsentieren wir zwei Tarif-Alternativen ohne Grundgebühr, mit denen man mindestens zwei Jahre Ruhe hat.

Gewinnspiel

Dank zahlreicher Sponsoren verlosen wir im teltarif.de-Adventskalender Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro. Darunter sind beispielsweise Top-Smartphones von Samsung, HTC, Huawei, Sony, LG und weiteren Herstellern, wertvolle Festnetz-Hardware wie Router, IP-Telefone oder Smart-Home-Geräte von AVM, easybell und Phicomm. Außerdem verlosen wir 15 hochwertige DAB-Plus-Radios. Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen und gewinnen Sie!

Hardware



Übersicht Streaming-Boxen

In deutschen Haushalten stehen immer noch ältere, nicht internetfähige Fernseher. Doch auch die Systeme von Smart-TVs werden mitunter nach ein paar Jahren von den Herstellern nicht mehr aktualisiert - neuere Dienste sind dann nicht auf dem Fernseher nutzbar. Doch mit Fire TV, Chromecast oder sogar Windows-basierten Sticks wird der Fernseher kostengünstig zu einem topmodernen Smart-TV. In einer Übersicht stellen wir die wichtigsten Streaming-Boxen für Musik und Video vor.

Xiaomi bei Amazon Deutschland

Der offizielle Deutschland-Start des chinesischen Smartphone-Produzenten Xiaomi ist nach wie vor nicht absehbar, auch wenn die Geräte in anderen europäischen Ländern wie Tschechien und Spanien mittlerweile regulär erhältlich sind. Immer mehr Händler importieren die Handys von Xiaomi aber mittlerweile aus dem EU-Ausland und bieten sie auf dem deutschen Markt an. Nach Conrad verkauft nun auch der deutsche Amazon-Shop Smartphones von Xiaomi.

Ein Monat mit dem iPhone X

Vor einem Monat hat Apple den Verkauf des iPhone X gestartet. In den ersten Wochen nach dem Vermarktungsbeginn war das Smartphone-Flaggschiff von Apple nur schwer zu bekommen, doch teltarif.de konnte ein iPhone X direkt am Erstverkaufstag erwerben und einrichten. Wir waren nun vier Wochen lang mit dem iPhone X unterwegs, haben das Apple-Smartphone ausgiebig getestet und berichten über unsere dabei gemachten Erfahrungen.

Smartphones mit starkem Akku

teltarif.de testet stets die neuesten Smartphones der bekannten Hersteller. Dabei nehmen wir nicht nur Ausstattung und Leistung, sondern auch die Akkulaufzeit unter die Lupe. Heute zeigen wir einmal aktuelle Smartphones, die in unserem Handy-Test mit einer besonders langen Akku-Laufzeit punkten konnten. Ein Gerät hielt im Dauerbetrieb sogar knappe 12 Stunden durch und wurde somit zum absoluten Spitzenreiter.

Internet



100-MBit/s-Ausbau der Telekom

Breitbandanschlüsse sind nicht nur für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung, auch Privatkunden wollen und brauchen schnellere Internetzugänge - oder erstmalig einen Breitbandzugang. Dem kommt die Telekom mit ihrer 100-MBit/s-Offensive nach und bereitet sich auf die nächste Ausbaustufe vor. Wir haben erfahren, ab wann und in welchen Städten mit der weiteren Freischaltung der Anschlüsse zu rechnen ist.

Broadcast



Neue Partner bei StreamOn

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats hat die Deutsche Telekom zum 1. Dezember wieder neue Dienste bei ihren StreamOn-Optionen aufgenommen. Im Weihnachtsmonat ist die Liste der Neuzugänge besonders lang. Allerdings kommen vor allem im Audiobereich immer mehr Smartphone-Apps einzelner Programmveranstalter dazu, während der Radioplayer.de noch immer einziger bei StreamOn verfügbarer Aggregator ist. Lesen Sie, welche Audio- und Videodienste neu bei StreamOn verfügbar sind.

Zum Inhaltsverzeichnis



UKW-Abschaltung im Kabel

2018 endet in einigen Regionen Deutschlands die analoge UKW-Verbreitung im Kabel, beispielsweise im Netz von Vodafone in Sachsen und Bayern. sunshine live als bundesweiter Privatsender für elektronische Musik schafft schon heute Fakten: Der Sender schaltet analoges Radio im Kabel ab und rät zur Anschaffung eines DAB+ Radios.

Zum Inhaltsverzeichnis



Internet-Radios als Weihnachtsgeschenk

Reggae aus Jamaika? Rock aus Australien? WLAN-Internetradios holen die ganze Welt ins Radio - und sie müssen dabei gar nicht teuer sein. In unserer Bilderserie stellen wir sechs aktuelle Modelle für unter 90 Euro vor, die sich auch ideal als Weihnachtsgeschenk für Musikfans eignen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 07.12.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende Dezember liegt der garantierte Maximalpreis bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis zum Ende des Jahres wird ein Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute garantiert.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

