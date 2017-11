Xiaomi in Deutschland, UMTS-Aus, Sky mit Mobilfunk-Tarif

Liebe Leserinnen und Leser,



UMTS wird es nicht ewig geben, denn die Frequenzen werden für LTE gebraucht. Nach der Telekom hat nun auch Vodafone einen Zeitrahmen für die UMTS-Abschaltung genannt. Welche Nutzer das nach jetzigem Stand hart trifft, erläutern wir im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Xiaomi bietet günstige Smartphone, die technisch prinzipiell so gut sind wie die der Top-Hersteller. Nun nimmt ein deutscher Händler Xiaomi ins Sortiment. Welche Einschränkung bei Xiaomi-Smartphones zu beachten ist, verraten wir im Abschnitt Hardware.

Nach dem Erfolg von Telekom StreamOn und Vodafone Pass liebäugelt offenbar auch Sky mit einem derartigen Tarif - Sky müsste dazu aber Mobilfunk-Provider werden. Was die Tarife bieten könnten, erfahren Sie im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters.

In wenigen Tagen startet das größte teltarif.de-Gewinnspiel aller Zeiten: In unserem Adventskalender verlosen wir Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro, unter anderem ein iPhone mit Zweijahresvertrag. Machen Sie mit und registrieren Sie sich schon heute für den teltarif.de-Adentskalender.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Hardware



Xiaomi bei Conrad

Smartphones von Xiaomi sind weltweit sehr beliebt. Das chinesische Unternehmen liefert hochwertige Endgeräte zu Preisen, die oft deutlich unter denen von Apple, Samsung, LG oder HTC liegen. Nach wie vor fehlt vielen Xiaomi-Geräten aber das hierzulande wichtige LTE-Band 20 (800 MHz). Trotz allem gibt es die Smartphones mittlerweile offiziell in Griechenland, Spanien, Tschechien - und jetzt auch bei Conrad in Deutschland. Doch die Nachfrage übersteigt dort offenbar das Angebot.

Schnäppchen bei Saturn

In vielen Online-Shops ist angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts die Jagd nach Schnäppchen eröffnet. Und als Geschenk stehen Smartphones hoch im Kurs. Saturn bietet das Samsung Galaxy S8 im Zuge seiner Black Week beispielsweise zum Schnäppchen-Preis an. Das Angebot gilt online und in den Filialen. Im Online-Shop steht zunächst als Preis 599 Euro. In unserem Bericht lesen Sie, welcher Nachlass automatisch im Warenkorb abgezogen wird.

Top-Smartphones im Test

Angesichts der Flut an Modellen ist es nicht immer leicht, sich für ein neues Smartphone zu entscheiden. Doch manch ein Käufer weiß zumindest: Ich will ein Handy mit langer Akkulaufzeit, mit möglichst viel Leistung fürs Geld, einem hellen Display oder einer Kamera, die tolle Fotos macht. Diese und viele andere Komponenten nimmt teltarif.de bei den Smartphone-Tests unter die Lupe. Die Testsieger präsentieren wir auf unseren regelmäßig aktualisierten Top-10-Übersichten.

So testet teltarif.de Smartphones: Welchen Testparcours alle Geräte durchlaufen müssen, verraten wir in unserer ausführlichen Darstellung des Testverfahrens.

Mobilfunk



Allnet-Flats im Vergleich

Die mobile Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze ist längst zum Normalfall geworden. Viele Verbraucher wollen sich über Netze und Minutenpreise keine Gedanken mehr machen. Doch obwohl Allnet-Flats günstig sind, gibt es weiterhin Preisunterschiede - und vor allem stark abweichende Rabatte bei Händlern. Im Rahmen unseres Monatsthemas "Mobilfunk" zeigen wir Ihnen in einem ausführlichen Tarifvergleich nicht nur, was Allnet-Flats mit und ohne LTE kosten, sondern auch, welche Händler zum Teil rechnerisch sogar schon Allnet-Flats für weniger als 5 Euro bieten.

Sky mit Mobilfunk-Tarif

Tarife wie Telekom StreamOn und Vodafone Pass haben deswegen für Aufsehen gesorgt, weil das enthaltene Datenvolumen nicht auf diverse Musik- und Video-Streamingdienste angerechnet wird. Offenbar findet nun Sky dieses Geschäftsmodell interessant und erwägt die Einführung eines Mobilfunktarifs mit Zero Rating. Das über Sky Go verbrauchte Datenvolumen würde nicht angerechnet, auch andere Dienste könnten unbegrenzt genutzt werden. Wir erläutern, in welchem Netz die Sky-Tarife angesiedelt wären und was sie möglicherweise kosten würden.

Zukunft von UMTS

Seit einem Jahr gibt es Hinweise darauf, dass das UMTS-Netz mittelfristig aufgegeben wird. Die Telekom hat sich als erste in ihren AGB die UMTS-Abschaltung vorbehalten, nun hat Vodafone-CTO Johan Wibergh auf einer Konferenz von einem UMTS-Aus bis 2021 gesprochen. Die Frequenzen können auch für LTE genutzt werden. Allerdings ist so mancher Kunde noch auf 3G angewiesen.

eSIM in Deutschland

Die eSIM als fest im Smartphone, im Tablet oder der Smartwatch eingebaute Betreiberkarte soll mittelfristig die bisherigen SIM-Karten ablösen. Erste Angebote im Mobilfunkbereich wurden schon 2016 vorgestellt. Weitere Endgeräte mit eSIM könnten 2018 folgen. In einer Übersicht zeigen wir, welche Angebote es momentan für Privatkunden auf dem deutschen Markt gibt.

Bayern will Netzausbau

Im Flächenland Bayern gibt es nach wie vor Orte mit keinem oder schlechtem Mobilfunknetz. Die Netzlücken sollen nun geschlossen werden - und das sogar mit staatlicher Unterstützung. Alle drei Netzbetreiber wollen in unterschiedlichem Umfang mitmachen. Dabei sollen Mobilfunk-Standorte auch gemeinsam genutzt werden. Ein Netzbetreiber will sich auch um die Verkehrswege kümmern.

Prepaid-Abschaltung droht und die Zwangsaufladung nervt bei einem Notfall-Handy in der Schublade? Im Tarifvergleich finden Sie die günstigsten Handy-Tarife mit langer Laufzeit.

Gewinnspiel

teltarif.de veranstaltet sein bisher größtes Gewinnspiel überhaupt, bei dem vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag tolle Technik-Gewinne im Gesamtwert von über 11 000 Euro verlost werden. Welcher Tagesgewinn sich jeweils hinter dem Türchen versteckt, wird täglich im Adventskalender bekanntgegeben. Als Hauptpreis winkt ein iPhone 7 Plus in Schwarz mit 128 GB inklusive Tarif o2 free XL mit 25 GB monatlich für 24 Monate für null Euro. Um keinen Gewinn zu verpassen, sollten Sie sich schon heute für die Teilnahme registrieren.

Internet



Amazon Cyber Monday Woche

Momentan veranstaltet Amazon seine Cyber-Monday-Woche, in der der Online-Händler zahlreiche Schnäppchen anbietet. Auch die hauseigenen Geräte verkauft Amazon mit Preisnachlass. Mit dabei sind die Echo-Modelle, die Tablets sowie die E-Book-Reader des Händlers. Der intelligente Lautsprecher Echo Plus ist sogar 30 Euro günstiger als sonst. In unserem Bericht zur Aktionswoche erläutern wir, was Fire Tablet, Kindle und Echo kosten.

Zum Inhaltsverzeichnis



o2-Service in der Kritik

Seit Monaten steht die Telefónica-Marke o2 in der Kritik, da die Kundenbetreuung für viele Nutzer nicht oder nur nach sehr langen Wartezeiten erreichbar ist. An der Situation hat sich nach Meinung von Verbraucherschützern nichts maßgeblich verändert und auch die Bundesnetzagentur verzeichnete bis zum 31. Oktober hunderte Beschwerden. Besonders betroffen sind momentan Festnetzkunden.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom CarConnect

Interessenten bekommen bei der Telekom seit einigen Tagen den CarConnect-Adapter fürs Auto, der als WLAN-Hotspot fungiert und LTE-Internet ins Fahrzeug bringt. Für 9,95 Euro bringt CarConnect monatlich 10 GB ungedrosseltes Datenvolumen, der Adapter selbst kostet momentan aktionsweise nur 1 Euro. Wir verraten, wie Telekom CarConnect im Auto montiert wird.

Mitdiskutieren im teltarif.de-Forum: Tauschen Sie sich über aktuelle Fach-Themen mit anderen Lesern aus – offen, kompetent und kritisch. Einfach anmelden und loslegen!

Broadcast



TV-Empfang verbessert

Das neue digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD erreicht seine Zuschauer in den Großräumen Berlin und Köln jetzt besser. Wie der Netzbetreiber Media Broadcast mitteilt, wurden im November in Berlin und Köln zwei Maßnahmen abgeschlossen, die vor allem beim Inhaus-Empfang des Privat-TV-Pakets freenet TV weitere Verbesserungen bringen. Unser Bericht verrät, welche Sendeanlagen aufgerüstet wurden und wo 2018 der Ausbau weitergeht.

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.11.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis Jahresende garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis zum Jahresende wird ein Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute garantiert.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

