Tarif-Schnäppchen finden, iPhone X getestet, Telefónica-Netzanzeige

seit wenigen Tagen wird das Apple iPhone X verkauft und am Tag des Marktstarts haben wir in Frankfurt/Main nachgeschaut, ob auch dieses iPhone lange Schlangen vor den Geschäften hervorruft. Tatsächlich gibt es auch erste Kunden, die das Gerät wieder zurückgeben, weil ihnen die neue Bedienung zu revolutionär ist. Auch wir haben im ausführlichen Test die Gestensteuerung und Face ID unter die Lupe genommen - den Test finden Sie im Hardware-Teil dieses Newsletters.

Netzbetreiber-Tarife sind oft teuer, Discounter verzichten auf LTE und Online-Shops werben bei Mobilfunktarifen mit einer sagenhaft niedrigen Grundgebühr: Nicht immer ist es leicht, den Überblick bei nur kurzzeitig verfügbaren Sonderangeboten zu behalten. Wie Sie Tarif-Schnäppchen selbst aufspüren und Kostenfallen vermeiden, erläutern wir im Abschnitt Mobilfunk.

Die Netzanzeige "o2-de+" wird für immer mit dem National Roaming zwischen o2- und E-Plus-Netz verbunden bleiben, doch nun verschwindet sie, weil die Zusammenlegung der Netze in die finale Phase geht. Welche Nebenwirkungen dies haben kann, verraten wir ebenfalls im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Tarif-Schnäppchen finden

Im Internet lauern viele günstige Handy-Tarif-Angebote - doch oft sind sie nur kurzzeitig buchbar, haben hohe Folgekosten oder sind schwer zu finden. Auch die Kopplung von Tarif und Smartphone ist nicht immer sinnvoll, weil Kunden damit vielleicht zu viel für das Gerät bezahlen. In unserem Ratgeber nennen wir ausgewählte Shops und geben Tipps, worauf Schnäppchenjäger achten sollten. Auch Gratis-Angebote sind dabei.

Netzkennung im o2-Netz

Wenige Monate nach der Übernahme der E-Plus Gruppe durch Telefónica führte der Netzbetreiber National Roaming ein. Anstelle von "E-Plus" wurde auf den meisten aktuellen Smartphones der Betreibername "o2-de+" angezeigt. Mit den neuen Netzbetreiber-Einstellungen für iPhone und iPad hat o2 nun die Netzkennung für frühere E-Plus-Kunden erneut geändert. In anderen Fällen sorgt die geänderte Provider-Anzeige auch für Verwirrung.

Neue StreamOn-Partner

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats hat die Telekom weitere Partner für ihr StreamOn-Angebot bekanntgegeben. Mobilfunkkunden haben damit die Möglichkeit, die Angebote dieser Partner zu nutzen, ohne dass das Datenvolumen für Audio- bzw. Videostreaming die Inklusivleistung des Tarifs belastet. Der Eurosport Player gehört zu den neuen StreamOn-Partnern der Telekom, deren Dienste ab sofort genutzt werden können. Auch eine ARD-Landesrundfunkanstalt beteiligt sich an StreamOn.

Was bringt der November im Mobil­funkmarkt?

Prepaid-Aktion bei der Telekom, neue o2-Tarife mehr..

Telekom: Mehr Datenvolumen bei MagentaMobil

Aktion mündet in reguläre neue Tarife mehr..

1&1 All-Net-Flat: Neuer Name, neue Preise und mehr Leistungen

Mehr Datenvolumen bei gleichem Preis im D-Netz mehr..

o2 streicht die Allnet-Flat für Prepaidkunden

Neue Smart-Tarife jetzt verfügbar mehr..

Telekom: 10 GB oder 15 GB Daten-Bonus in einigen Tarifen

Aktion läuft vom 6. November bis zum 31. Dezember mehr..

Fonic: Einmalig 10 GB Datenvolumen kostenlos

So bekommen Sie den Bonus mehr..

Vodafone vernetzt Taschen, Haustiere und Autos mit V-SIM

Tarife ab 7 Euro monatlich sind EU-weit nutzbar mehr..

yourfone: 4-GB-Tarif mit Napster Music-Flat und EU-Roaming

Regulär 50 MBit/s, aber auch 225 MBit/s gegen Aufpreis mehr..

Fusion mit Sprint geplatzt: US-Tochter der Telekom bleibt solo

T-Mobile US und Sprint finden nicht zueinander mehr..

discoTEL: Neue Optionen für 6-Cent-Prepaid-Tarif

Smartphone-Optionen, eine Allnet-Flat und Datenflats mehr..

Hardware

Apple iPhone X Display 5,8 Zoll OLED Auflösung 1125 x 2436 Speicher 64 / 256 GB Downstream

Upstream 450 MBit/s

100 MBit/s Hauptkamera 12 Megapixel

Dual-Kamera Frontkamera 7 Megapixel Stand: 09. November 2017.

Seit dem 3. November ist das iPhone X im Handel erhältlich. Wir haben das erste Apple-Smartphone mit fast randlosem Display getestet und berichten darüber, welchen Eindruck wir von Hard- und Software gewonnen haben. Dabei wollten wir beispielsweise wissen, wie sich der neue Formfaktor, das große Display und Face ID in der Praxis machen. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen. wie ein iPhone-Nutzer seit der ersten Generation mit Gestensteuerung statt Home-Button zurechtkommt.

Marktstart des iPhone X

Am ersten Tag des offiziellen Verkaufs haben wir den Marktstart des iPhone X bei Apple, Telekom, Vodafone und o2 in Frankfurt am Main beobachtet. Vor dem Apple Store in der Großen Bockenheimer Straße gab es lange Warteschlangen. Nicht jeder Interessent konnte auch sein Wunschmodell bekommen. So imposant wie in früheren Jahren war der Ansturm indes nicht - vor allem nicht bei den Netzbetreiber-Shops.

Mit dem iPhone X hat Apple die vielleicht umfangreichste Veränderung der gesamten iPhone-Geschichte vorgenommen, vieles funktioniert ganz anders. Genau das scheint manchen Käufern dann doch zu radikal zu sein. Den Wegfall des Touch-ID-Buttons mit Hometasten-Funktion können einige Anwender nicht akzeptieren. Darum geben erste Kunden das iPhone X bereits wieder zurück.

Tipps zur FRITZ!Box

Die FRITZ!Boxen von AVM gehören neben den Geräten der Telekom zu Deutschlands bekanntesten Routern. Viele Internet-Provider bieten eine FRITZ!Box als Kauf- oder Miet-Version zu ihren Tarifen an. Was viele Anwender nicht wissen: Ältere FRITZ!Boxen lassen sich als Repeater verwenden, der Nutzer kann sich einen Notzugang einrichten oder gar den Stromverbrauch von Geräten überwachen. Wir verraten 10 nützliche Tipps, die zeigen, was eine FRITZ!Box alles kann.

Ratenkauf bei Amazon

Amazon hat über die Jahre einige interessante Produkte auf den Markt gebracht, die sich aber nicht jeder sofort leisten kann oder will. Ausgewählte Kunden bekommen nun allerdings ein Angebot unterbreitet, das verlockend sein kann. Amazon bietet ab sofort in Deutschland die 0-Prozent-Finanzierung per Ratenkauf für die eigenen Produkte an. Wir erläutern, an welcher Stelle beim Kaufvorgang die Finanzierungs-Option auftaucht.

18:9-Smartphones im Überblick

Das populäre 18:9-Displayformat hält bei immer mehr Smartphones Einzug. Dass man für ein derartiges Gerät nicht zwangsweise Unsummen ausgeben muss, zeigt unsere Übersicht von Breitbild-Smartphones von 80 bis 1149 Euro. Zu sehen sind sowohl Modelle der Einsteigerklasse als auch Exemplare der Mittel- und Oberklasse. Das günstigste 18:9-Smartphone kostet sogar nur 80 Euro.

Moto X4 im Unboxing: Premium-Mittelklasse mit Dual-Kamera

Spartanisches Zubehör für flinkes Smartphone mehr..

Sony erklärt: So kommt Android von Google aufs Handy

Zehn Schritte bis zum Update mehr..

iPhone X ist das zerbrechlichste Smartphone aller Zeiten

Video eines Versicherers offenbart fragiles Sensibelchen mehr..

WhatsApp-Fake-App: Malware für eine Million Anwender

Google Play mit neuer Sicherheitspanne mehr..

Mit Apple Pay zahlen? Bei Apple nicht möglich!

Erfahrungen beim iPhone-X-Kauf mehr..

HTC U11 life ausprobiert: Drei Jahre Software-Updates garantiert

Erstes Android-One-Handy in Deutschland mehr..

Editorial: Nein, das iPhone X bleibt nicht ewig jung!

Das Dauerthema der Haltbarkeit von Smartphones mehr..

WhatsApp-Nachrichten nach mehr als sieben Minuten löschen

Feature noch nicht ganz ausgereift mehr..

Geboren aus dem iPhone-Schock: 10 Jahre Android-Allianz

Vor 10 Jahren entstand die Android-Allianz mehr..

iOS 11.2: Neue Funktionen für iPhone und iPad

App-Abos, Taschenrechner und mehr mehr..

Internet



Fehler nach Windows-Upgrade

Man möchte meinen, dass Windows 10 mit jedem größeren Feature-Update stabiler wird, aber dem ist nicht so. Stattdessen kommen mitunter neue Probleme zum Vorschein. Nutzer berichten über fehlgeschlagene Anmelde-Versuche, den Abschluss von Pseudo-Installationen neuer Hardware, langsame Systemstarts und das Einfrieren von Taskleiste und Startmenü-Button. Doch all dies lässt sich mit einer kleinen und fast versteckten Option beheben.

Netzausbau der Telekom

Für rund 3,5 Millionen Haushalte in knapp 50 Städten bietet die Telekom ab sofort schnellere Internet-Anschlüsse an. Der weitere Ausbau ist schon geplant. Ziel seien mindestens 50 MBit/s für 80 Prozent der Haushalte. Bis Februar kommenden Jahres will die Telekom weiteren 2,5 Millionen Haushalten Highspeed--Anschlüsse anbieten. Wir listen auf, in welchen Städten Kunden ab sofort vom Ausbau profitieren.

Unitymedia 2play-Tarife: Schneller Surfen zum gleichen Preis

Horizon TV wird übersichtlicher mehr..

Außerplanmäßige Updates für ältere Windows-10-Versionen

Microsoft schließt Lücken noch vor dem Patchday mehr..

PYUR, Primacom & Tele Columbus: Kundendatenbank wurde gehackt

Das müssen Kunden jetzt wissen mehr..

Tele Columbus und Telekom: Mehr Glasfaser auf dem Land

Calauer Privathaushalte und Gewerbe im Blick mehr..

Google Drive löscht lokale Dateien

Berichten zufolge ist ein Bug schuld an der Misere mehr..

So versorgt die Telekom die UN-Klimakonferenz in Bonn

25 000 Teilnehmer benötigen Internet und Mobilfunk mehr..

13-jährige Teenager überflügeln Online-Kompetenz der Eltern

FSM-Studie über Kompetenzen und Gefahren im Netz mehr..

Trojaner auf digitalem Beutezug nach Bitcoins

Sogar Rechenzeit wird schon gestohlen mehr..

Broadcast



Zattoo mit Aufnahme-Funktion

Der Internet-TV-Anbieter Zattoo baut seine Features auf dem deutschen Markt weiter aus. Wie das Unternehmen bekanntgab, ist ab sofort auch ein Online-TV-Recorder verfügbar. In der Schweiz bot Zattoo bisher schon eine Aufnahmefunktion an. Jetzt erreichen die Komfort-Funktionen sukzessive auch den deutschen Markt. Vergleichbar mit dem Angebot in der Eidgenossenschaft sind die hierzulande verfügbaren Features allerdings noch lange nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Weitere Regionen mit DVB-T2-HD

Seit dieser Woche wird in weiteren Regionen Deutschlands das digital-terrestrische Antennenfernsehen vom alten DVB-T-Modus auf den modernen Standard DVB-T2 HD umgestellt. In Koblenz, Freiburg, Kassel und Dresden sind erstmals die Privatsender über die Dachantenne zu sehen. Um das neue Programmangebot nutzen zu können, müssen die Zuschauer einen Sendersuchlauf durchführen. Wir erläutern, in welchen Regionen DVB-T2 HD beziehungsweise freenet TV aufgeschaltet wurde.

1byone präsentiert DAB+-Reiseradio mit Bluetooth-Funktion

Neues Modell verfügt über aufladbaren Akku mehr..

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.11.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende des Jahres wird ein Maximalpreis von 3,9 Cent pro Minute garantiert. Aktuell liegt der Preis für einen Anruf zu einer deutschen Handynummer bei 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis zum Jahresende liegt der Maximalpreis bei 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Dieser Preis wird bis zum 31. Januar 2018 garantiert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

BNetzA schaltet über 15 800 weitere Ortsnetzrufnummern ab

Aktion gegen Betrug mit Schlüsseldienstnummern mehr..

