Windows-10-Update kostet, Vodafone UltraCard geändert, iPhone X kommt

Vodafone stellt die UltraCard für Privatkunden ein, lediglich Geschäftskunden dürfen die Multi-SIM-Lösung behalten. Ob die von Vodafone für private Nutzer angebotene Alternative diesen Namen wirklich verdient, verraten wir im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Nutzer von Windows 7 und Windows 8 konnten mit einem Trick bislang auch nach Ablauf der einjährigen Frist noch gratis auf Windows 10 wechseln. Damit könnte es zum Jahresende vorbei sein. Über ein mögliches letztes Schlupfloch für den kostenlosen Umstieg berichten wir im Abschnitt Hardware.

Am Freitag kommt das iPhone X als neues Spitzenmodell von Apple nach Deutschland, zum Start zeigen wir Ihnen auf teltarif.de erste Bilder des neuen Top-Smartphones. Mit etwas Glück können Sie es noch bis zum 6. November in unserer Verlosung gewinnen. Warum übrigens erste iPhone-8-Käufer ihr Gerät schon nach wenigen Wochen wieder loswerden wollen, erläutern wir ebenfalls im Hardware-Teil unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Neue Vodafone-Tarife

Vodafone hat nun offiziell bestätigt, die UltraCard in aktuellen Privatkunden-Tarifen nicht mehr anzubieten. Für Geschäftskunden soll die Mehrkarten-Lösung dagegen sogar neue Funktionen bekommen. Vodafone bietet Privatkunden zwar eine Alternative, doch wir stellen klar, warum diese derzeit den Mitbewerber-Produkten technisch hinterherhinkt.

Mittlerweile sind auch die neuen Red- und Young-Tarife von Vodafone erhältlich. Die alten Verträge bleiben noch für einige Wochen buchbar. Schon im Frühjahr hatte Vodafone neue Red-Verträge eingeführt, bei denen die monatlichen Grundgebühren gegenüber den zuvor angebotenen Preismodellen gestiegen sind, im Gegenzug aber auch die Inklusivleistungen verbessert wurden. Bestandskunden können jederzeit ins neue Portfolio wechseln.

Zum Inhaltsverzeichnis



LTE-Speed in deutschen Netzen

Die LTE-Netze sorgen heutzutage dafür, dass der mobile Internet-Zugang oft höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bietet als der heimische DSL-Anschluss. Dabei gilt es zu beachten, dass die Netzbetreiber meist mit theoretischen Maximalwerten werben, die in der Praxis eigentlich nicht erreichbar sind. Wir haben die möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten in den Mobilfunknetzen von Telekom, Vodafone und Telefónica untersucht und berichten darüber, wie schnell Sie in welchem Netz surfen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue o2-Prepaid-Smart-Tarife

Kunden-Bevormundung, sinnvolles Feature oder pure Zusatzeinnahmen für Provider? Die Datenautomatik in Mobilfunk-Tarifen ist seit ihrer Einführung umstritten. Auch vor Gericht ist sie bereits mehrfach gelandet. Das Landgericht München musste schon 2016 über die Praxis bei o2 urteilen - nun hat der Bundesgerichtshof in der Sache endgültig entschieden und kommt in seinem Urteil zur Datenautomatik zu einer interessanten Einschätzung.

o2 hat darüber hinaus sein Prepaid-Tarif-Portfolio überarbeitet. Ab dem 7. November lassen sich der Smart 300 (als Nachfolger des alten Smart-Tarifs) sowie der Smart 600 buchen. Beide Tarife erlauben das Surfen im Internet mit bis zu 225 MBit/s. Auch der 9-Cent-Tarif steht weiterhin zur Verfügung. Wir erläutern, ob die neuen o2-Prepaid-Smart-Tarife mit oder ohne Datenautomatik kommen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Schnelleres LTE bei der Telekom

Die Deutsche Telekom hat Verbesserungen für die Internet-Performance in ihrem LTE-Mobilfunknetz vorgenommen. Dadurch sind schnellere Datenübertragungen im Upstream möglich. Die Ursache: Die Telekom setzt neue Modulationsverfahren im LTE-Netz ein. Mit einem iPhone 8 wurden zum Teil mehr als 65 MBit/s im Upstream gemessen, bislang lag die Grenze bei 50 MBit/s. Doch auch für den Downstream hat die Telekom das Modulationsverfahren verbessert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alle Meldungen von teltarif.de

Die günstigsten mobilen Surf-Tarife mit LTE finden Sie in unserem Tarifvergleich für LTE-Datentarife.

Hardware



iPhone X kommt nach Deutschland

Am Freitag ist es soweit: Das iPhone X kommt nach Deutschland und pünktlich zum Start werden wir Ihnen erste Fotos vom neuen Spitzenmodell auf teltarif.de zeigen. Außerdem können Sie bei uns noch bis zum 6. November am Gewinnspiel teilnehmen und ein iPhone X gewinnen. Wer allerdings erst jetzt ein iPhone X vorbestellt, erhält das gewünschte Gerät möglicherweise erst kurz vor Weihnachten. Denn die Bestände sind knapp.

Seltsame Blüten treibt der Start des iPhone X zudem auf Handelsplattformen für gebrauchte Smartphones. Denn dort tauchen momentan vermehrt Verkaufs-Angebote mit Wertverlust für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus auf, obwohl diese Modelle ja erst wenige Wochen alt sind. Was es damit auf sich hat, erläutern wir in unserem Hintergrundbericht zum vermeintlich alten iPhone 8.

Zum Inhaltsverzeichnis



Fragmentierung bei Windows 10

Das Fall Creators Update für Windows 10 ist nun schon seit einigen Tagen verfügbar und die Installations-Statistiken scheinen vielversprechend zu sein. Allerdings zeigen sich erste Probleme mit Microsofts neuer Update-Strategie. Zwar existiert nur ein Windows 10, aber jedes einzelne Feature-Update wird als eigene Version mit eigenen Support-Zeiträumen betrachtet. Insgesamt sind damit aktuell sechs Varianten unterwegs - denn nicht alle Nutzer wechseln zeitnah auf die neueste Version.

Mit einem Trick war es möglich, auch nach dem ersten Jahr des Erscheinens weiterhin kostenlos von Windows 7 und Windows 8/8.1 auf Windows 10 upzugraden. Doch diese Möglichkeit läuft nun wohl endgültig Ende Dezember ab. Möglicherweise lässt Microsoft für Wechselwillige aber noch ein allerletztes Schlupfloch.

Zum Inhaltsverzeichnis

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele teils sicherere Alternativen, die wir miteinander vergleichen

Internet



Debatte um Amazon Key

Amazon will Pakete künftig direkt in die Wohnung zustellen, auch dann, wenn der Kunde nicht zu Hause ist. Der Paketbote öffnet die Wohnungstür mit einem "smarten" Schließzylinder per App, legt das Paket ab, und geht dann wieder. Doch bisher hat man noch in so gut wie jedem vernetzten System eine gravierende Sicherheitslücke gefunden, was Dieben im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor öffnen würde. In unserem Editorial erörtern wir die Frage, warum Amazon dennoch das Risiko eingeht.

Zum Inhaltsverzeichnis



WhatsApp-Nachrichten nachträglich löschen

Schon länger hoffen Nutzer auf ein Feature für WhatsApp, womit sich Nachrichten wieder löschen lassen. Nun arbeitet das zu Facebook gehörende Unternehmen genau daran und gibt erstmals Einblick in die Funktion und ihren kleinen Nachteil. Denn lässt man sich mehr als sieben Minuten Zeit mit der Entscheidung, bleibt die Nachricht bestehen. Wir verraten, wie der Lösch-Mechanismus korrekt bedient wird. Inzwischen gibt es erste Rückmeldungen von Nutzern, bei denen das nachträgliche Löschen von WhatsApp-Nachrichten bereits funktioniert.

Zum Inhaltsverzeichnis



Sicherheitslücke in Windows

Dass Microsoft nicht ewig alte Windows-Versionen mit Aktualisierungen unterstützen kann, ist zu erwarten, aber bei bestimmten Sicherheitslücken sollte ein Patch bereitgestellt werden. Denn ein Sicherheitsforscher hat entdeckt, dass sich die Anmeldedaten von Windows-Betriebssystemen mit wenig Aufwand über die Funktion "Geteilte Ordner" erschleichen lassen. Und der Fehler wurde in der Ordnerfreigabe von Windows 10 erst nach fast 150 Tagen behoben, für Windows 7 und Windows 8.1 aber noch gar nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Broadcast



Overspill beim Digitalradio

UKW-Hörer kennen den nicht gerade unerwünschten Overspill-Effekt: Weil von einer Sendestation ausgestrahlte Radiosignale nicht bei den Versorgungsgrenzen Halt machen, lässt sich beispielsweise der SWR in Frankfurt oder in der Region Köln/Bonn empfangen, obwohl für diese Gegenden eigentlich andere Sender zuständig sind. DAB+ hat hingegen deutlich weniger Reichweite außerhalb des definierten Sendegebiets. Warum das keine Zensur ist, erläutern wir in unserem Bericht zum fehlenden Overspill bei DAB+.

Zum Inhaltsverzeichnis

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz



Sieger im Hotline-Test

Wenn es Probleme mit dem Vertrag gibt, der Festnetzanschluss gestört ist oder eine Rechnung zu hoch ausfällt, ist die Hotline des Anbieters gefragt. Hier kann 1&1 im aktuellen Hotline-Test der CHIP sogar mehrfach überzeugen. Nach über 1560 Telefonaten schneidet die Kunden-Hotline von 1&1 insgesamt betrachtet am besten ab. Getestet wurde, wie schnell ein Sachbearbeiter den Anruf entgegen nimmt, wie gut das Anliegen geklärt wird und wie gut die Hotline erreichbar ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.11.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende des Jahres wird ein Maximalpreis von 3,9 Cent pro Minute garantiert. Aktuell liegt der Preis für einen Anruf zu einer deutschen Handynummer bei 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis zum Jahresende liegt der Maximalpreis bei 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Januar 2018. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif.de auf dem Smartphone: Aktuelle Meldungen und Ratgeber sowie das 0180-Telefonbuch bieten unsere Smartphone-Apps. Gleich herunterladen und installieren.

