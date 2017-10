Smartphones optimieren, AVM-Updates, Recht auf Handynetz-Empfang

Liebe Leserinnen und Leser,

Smartphones werden im Alltag immer häufiger genutzt. Dabei sammelt sich im Laufe der Zeit aber auch viel Datenmüll auf den Geräten. Die Folge ist, dass die Handys immer langsamer laufen. Im Smartphone-Teil unseres Newsletters geben wir Ihnen Tipps und Hinweise, wie Sie ihr Gerät wieder beschleunigen können.

Nachdem eine gravierende Sicherheitslücke in WPA2 gefunden wurde, reagieren erste Hersteller mit Firmware-Updates. In unserem Internet-Teil lesen Sie, für welche Geräte erste Aktualisierungen angekündigt sind.

Auch heute gibt es noch Funklöcher in den deutschen Mobilfunknetzen. Diese sind für die Nutzer vornehmlich in ländlichen Regionen ärgerlich. Jetzt schaltet sich auch die Politik ein. Im Mobilfunk-Teil erfahren Sie, wer welche Forderungen im Interesse der Handy-Nutzer erhebt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



Pixel 2 unter der Lupe

Google hat vor einigen Wochen seine neuen Pixel-Smartphones vorgestellt. Das Pixel 2 wird von HTC hergestellt, allerdings komplett nach den Vorgaben von Google. Wir hatten die Möglichkeit, das kleinere unter den beiden neuen Vorzeige-Android-Smartphones einem ausführlichen Test zu unterziehen.

Wie ist das Google Pixel 2 verarbeitet? Wie groß ist das Display und wie gut ist die Darstellung von Fotos, Videos und Apps? Welchen Eindruck haben Kamera und Software hinterlassen? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserem Testbericht zum Pixel-2-Smartphone von Google.

Zum Inhaltsverzeichnis



Android-Smartphones beschleunigen

Smartphones sind aus dem Alltag ihrer Nutzer nicht mehr wegzudenken. Oft werden die Hochleistungscomputer im Kleinformat häufiger als jeder andere Rechner im Haushalt verwendet.

Wie beim PC sammelt sich im Laufe der Zeit aber auch Datenmüll an, der dafür sorgt, dass die Geräte immer langsamer laufen. Allerdings gibt es einfache Möglichkeiten, um die Datenreste zu entfernen. Im Ratgeber zur Optimierung der Smartphone-Performance geben wir Ihnen Tipps, wie Sie ihr Android-Handy wieder flott bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis



iPhone X gewinnen

Morgen startet Apple mit den Vorbestellungen für das iPhone X. Allerdings sind die Bestände laut Branchenberichten sehr begrenzt. Wir geben Ihnen Tipps und Hinweise dazu, wie Sie das iPhone X bestellen können, so dass das Gerät möglichst früh geliefert wird.

Neben dem Hersteller werden ab morgen auch die Mobilfunk-Netzbetreiber Vorbestellungen für das iPhone X annehmen. In unserem Bericht zum Smartphone-Flaggschiff von Apple bei der Telekom erfahren Sie, wie hoch die Zuzahlung für das Handy in Verbindung mit den MagentaMobil-Tarifen ist.

Mit etwas Glück können Sie das iPhone X aber auch völlig kostenlos bekommen. Wir verlosen das Smartphone in Spacegrau mit 256 GB Speicherplatz. Auf unserer Gewinnspielseite lesen Sie, wie Sie sich am Preisausschreiben beteiligen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Fingerabdrucksensor bei Samsung künftig wieder vorne

Die Entscheidung von Samsung, den Fingerabdrucksensor bei den aktuellen Smartphone-Modellen wie S8 und Note 8 auf der Geräte-Rückseite neben der Kamera zu platzieren, kam bei vielen Nutzern schlecht an. Zumindest für die nächsten Handys ist Besserung in Sicht. Der Fingerabdrucksensor wird im Galaxy S9 wohl wieder nach vorne wandern. Anscheinend muss Samsung allerdings dafür einen optisch etwas unschönen Kompromiss eingehen. In unserer Meldung zum Fingerabdrucksensor beim nächsten Smartphone-Flaggschiff von Samsung lesen Sie, wie dieser aussehen könnte und worauf sich die Gerüchte zu dieser Lösung stützen.

Zum Inhaltsverzeichnis

App-Berechtigungen: Was bedeuten sie?

Was sollte erlaubt werden - und was lieber nicht mehr..

Smartphone-Verkäufe: hohe Preise, gesunkene Nachfrage

Westeuropa gesättigt, Anstieg in Lateinamerika mehr..

Nokia kündigt Beta-Programm für Android 8.0 Oreo an

Nokia 8 macht den Anfang für die Test-Firmware mehr..

Samsung spezifiziert Zeitrahmen für das Android-8-Update

Oreo-Firmware kommt deutlich später als erwartet mehr..

iOS 11: iPhone-Taschenrechner zu langsam für schnelle Nutzer

Animation "überschreibt" Eingabe mehr..

OnePlus 5T Leak: Das neue Kompakte aus China?

Neue Variante wird länger und irgendwie anders mehr..

Katastrophen-App: "Smarter" funktio­niert auch ohne Handynetz

Tests mit Android-Smartphones laufen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mobile Betriebssysteme für Smartphones: Informationen zu allen aktuellen mobilen Systemen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zu Betriebssystemen.

Internet



AVM liefert Krack-Updates

Nach der Entdeckung schwerwiegender Sicherheitslücken im WLAN-Standard WPA2 sind sich Experten noch nicht einig, welche Gefahren in der Praxis überhaupt bestehen. Auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass Nutzer nicht in Hysterie verfallen müssen, liefern immer mehr Hersteller von Soft- und Hardware Updates aus.

Zu den Anbietern, die Firmware-Aktualisierungen angekündigt haben, gehört beispielsweise AVM. In unserem Bericht zu den anstehenden Firmware-Updates, die die Sicherheitslücke schließen sollen, erfahren Sie, welche AVM-Geräte zuerst mit neuer Firmware versorgt werden und inwieweit auch bei der Telekom Bugfix-Updates geplant sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom-Erfahrungsbericht: Verkauf eines Galaxy S7 über Teqcycle

Von den Fragen bis zur Betrags-Auszahlung mehr..

Betreiber von Facebook-Fanpages sind (mit)verantwortlich

Streit um Datenschutz bei Fanseiten auf Facebook mehr..

Tipp: Darum gehören Powerline-Adapter nicht in die Mehrfachsteckdose

Störquellen gehören nicht in die Nähe von Adaptern mehr..

AVM stellt neue FRITZ!Box 5491 vor

Router speziell für Glasfaseranschlüsse mehr..

Swisscom und Huawei erreichen bis zu 5 GBit/s über Kupferkabel

Multiline NG.fast mit Rekord-Bandbreite im Labor mehr..

Editorial: Updates für alle!?

Die Krack-Lücke betrifft alle WLAN-Clients mehr..

FRK: Netflix, Amazon und Co. sollen für Breitbandnetzausbau zahlen

Angemessene Form der Beteiligung gefordert mehr..

Nach der WLAN-Lücke: Update-Zombies und Kommunikationsfrust

Bis jetzt noch keine Angriffs-Software aufgetaucht mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Mobilfunk



MagentaMobil günstiger

Über Einkaufsgemeinschaften sind Mobilfunkverträge oft zu deutlich günstigeren Konditionen zu bekommen. So sparen Interessenten, die einen MagentaMobil-Vertrag bei der Deutschen Telekom über bUnited abschließen, mindestens 20 Prozent der sonst üblichen Grundgebühr.

Wer von dem Preisvorteil profitieren will, muss allerdings Mitglied der Einkaufsgemeinschaft werden. In unserem Beitrag zu Telekom-Verträgen zu vergünstigten Konditionen lesen Sie, welche weiteren Vergünstigungen über bUnited möglich sind, wer von den Vorteilen profitieren kann und welche Rahmenbedingungen unbedingt beachtet werden sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Funklöcher in ländlichen Regionen

Wer kennt das Problem nicht: In den Ballungsgebieten sind die Mobilfunknetze gut ausgebaut, doch sobald man sich in ländlichen Regionen bewegt, müssen Kunden auch heute noch mit Versorgungslücken leben.

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat die Landesregierung nun aufgefordert, gemeinsam mit den Netzbetreibern für eine flächendeckende Mobilfunk-Versorgung zu sorgen, zumal Brandenburg von den Funklöchern ganz besonders betroffen ist. In unserer Meldung zu den Netzlücken in Brandenburg lesen Sie, wo es ganz konkret Probleme gibt und welche Forderungen die CDU konkret erhebt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Homespot-Tarife später

Auf der IFA hatte congstar neue Tarife für den Homespot angekündigt, die zusammen mit einem neuen Mobile-Hotspot-Modell Anfang Oktober verfügbar sein sollten. Gebucht werden können diese Tarife bislang aber nicht.

Wir haben exklusiv vom Discounter ein Statement zu den Verzögerungen erhalten. In unserer News zu den neuen Homespot-Angeboten bei congstar lesen Sie, welchen Tarif interessierte Neukunden vorübergehend buchen können, um später in eines der neuen Preismodelle zu wechseln.

Zum Inhaltsverzeichnis



LTE für die Berliner U-Bahn

Das Mobilfunknetz in der Berliner U-Bahn wird ausgebaut. Nachdem die Deutsche Telekom und Vodafone schon im September erste Tests für UMTS und LTE auf einigen Streckenabschnitten gestartet haben, sollen die mobilen Breitbandnetze künftig im gesamten U-Bahn-Netz verfügbar sein.

Bislang versorgt nur Telefónica die Berliner U-Bahn mit 3G und 4G. Der Münchner Netzbetreiber ist auch federführend für den gemeinsamen Ausbau aller Betreiber verantwortlich. Wie die Aufrüstung technisch vonstatten geht und wann der Umbau abgeschlossen sein soll, verrät unsere Meldung zum LTE-Ausbau in der Berliner U-Bahn.

Zum Inhaltsverzeichnis



Höhere Bußgelder

Seit wenigen Tagen gilt der neue Bußgeldkatalog bei Verkehrsdelikten. Wer das Handy am Steuer oder beim Radfahren benutzt, muss nicht nur eine höhere Strafe zahlen, sondern bekommt auch Punkte in Flensburg.

Allerdings sind nicht nur Handy am Steuer tabu. Vielmehr dient das Mobiltelefon als Oberbegriff für viele Geräte. Unsere News zum neuen Bußgeldkatalog gibt Aufschluss darüber, welche weiteren Handhelds nicht genutzt werden dürfen und inwieweit selbst beim Blick auf fest montierte Geräte Strafen drohen.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2-LTE-Kunden verbrauchen monatlich durchschnittlich 2,4 GB

Zugewinn bei Vertragskunden, Prepaid schrumpft mehr..

sim.de: Neue LTE-Allnet-Flats ab 5,99 Euro im Monat

Angebote haben eine Laufzeit von 24 Monaten mehr..

Vodafone Pass: Sky Go & Apple Music ohne Datenverbrauch

Vodafone Pass startet mit weiteren Diensten mehr..

ChatSIM: Roaming-SIM jetzt auch in exotischen Ländern nutzbar

Bosnien, Nepal, Mongolei, Jordanien und andere mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sie sind mit dem Handy im Ausland unterwegs? Sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU müssen Sie einiges beachten, denn es drohen Kostenfallen. Mehr dazu in unserem aktuellen Roaming-Ratgeber.

Broadcast



Telekom hält an StreamOn fest

Die Bundesnetzagentur hat das StreamOn-Angebot der Deutschen Telekom zwar generell als rechtens erklärt, aber einige Nachbesserungen verlangt. Die der Telekom hierfür eingeräumte Frist wäre eigentlich bereits verstrichen, wurde aber verlängert.

Die Telekom bestätigte auf Anfrage von teltarif.de Gespräche und will StreamOn bis auf weiteres unverändert anbieten. In unserem Beitrag zu den StreamOn-Optionen der Telekom erfahren Sie, welche Forderungen der Regulierer erhebt und welche Möglichkeiten die Telekom in dieser Situation bleiben.

Zum Inhaltsverzeichnis

DVB-T2: Überarbeitetes Lokal-TV-Portal bringt über 60 Sender

Nötig ist allerdings eine Internetanbindung mehr..

Private vs. Öffentlich-Rechliche: Streit um den Rundfunk­beitrag

Beitragsgelder würden Wettbewerb verzerren mehr..

Grünes Licht: Schweiz steigt aus UKW aus

Ab 2020 werden analoge Frequenzen abgeschaltet mehr..

500-Euro-Smart-TV bei Aldi: Medion X18112

55-Zoll-Display und Triple-Tuner mehr..

Deutschland auf Platz 2 der meistverkauften DAB+-Radios

Weltweit wurden fast 60 Millionen Geräte verkauft mehr..

Klassik Radio steigt aus UKW aus und ins Musikstreaming ein

Privatsender setzt fast komplett auf digitales Geschäft mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 26.10.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis Ende des Jahres garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Zurzeit kostet ein Anruf zu deutschen Handynummern 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der garantierte Maximalpreis bis zum Jahresende liegt bei 1,9 Cent pro Minute.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Die günstigsten Call-by-Call-Vorwahlen für Telefonate in deutsche Mobilfunknetze finden Sie in unserer Tarifabfrage für Tarife in deutsche Handy-Netze.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin