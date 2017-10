Telefónicas Traum-Netz, Attacke auf WPA2, UKW-Aus bei Vodafone

Liebe Leserinnen und Leser,



aus der Sicht vieler Nutzer ist das Telefónica-Netz ein Flickenteppich aus gut und schlecht versorgten Gebieten sowie Funklöchern. Dass der Konzern ein tadelloses Netz bauen kann, stellt er in Potsdam nun eindrücklich unter Beweis. Welche umfangreichen Arbeiten noch zu erledigen sind, bevor der Netzumbau bundesweit abgeschlossen ist, erläutern wir im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Die bislang als sicher geltende WPA2-Verschlüsselung für WLAN-Netzwerke wurde geknackt, die Lücke wird von ihrem Entdecker als schwer eingestuft. Erste Hersteller haben bereits mit Updates reagiert - aber ist ein Angriff bei privaten WLAN-Nutzern wahrscheinlich? Die wichtigsten Fragen zur Krack-Attacke beantworten wir im Abschnitt Hardware.

Nachdem erste europäische Staaten die terrestrische UKW-Übertragung abschalten, geistert dieses Gespenst auch in Deutschland herum. Während hierzulande noch kein Termin für die terrestrische Abschaltung festgelegt wurde, beginnt Vodafone in seinem Kabelnetz bald mit der Abschaltung. Was das für die Kunden bedeutet, verraten wir im Broadcast-Teil unseres Newsletters.

Dieses Jahr sind zahlreiche neue Smartphones erschienen, viele davon auch mit interessanten neuen Eigenschaften, beispielsweise (fast) Gigabit-Geschwindigkeiten im Downstream oder wirklich ausfüllende Displays. Im Hardware-Teil finden Sie unseren Überblick dazu.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



o2-Netz in Potsdam

Durchschnittlich 50 MBit/s und nie unter 24 MBit/s im Downstream, bis zu 30 MBit/s Upstream, und das im Inneren eines Reisebusses: Telefónica zeigte in Potsdam, was das Mobilfunknetz künftig bundesweit leisten soll. Doch für zahlreiche Kunden ist das momentan ein Wunschtraum, denn derzeit sind noch in vielen deutschen Regionen faktisch drei Netze gleichzeitig in Betrieb. In unserem Hintergrundbericht erläutern wir, wie zukünftig die wichtigsten Telefónica-Netz-Standorte mit einem Viergespann an Frequenzen und Diensten betrieben werden.

In einem weiteren Artikel erläutern wir die Herausforderungen des Netzumbaus im Detail. Lesen Sie insbesondere, welche Vorteile es bringt, die Server der Basisstation "quasi unter freiem Himmel" aufzubauen.

Allnet-Flat mit 10 GB

PremiumSIM hat ein neues Angebot in sein Tarif-Portfolio aufgenommen. Ab sofort bietet die zu Drillisch gehörende Marke eine Allnet-Flat mit einem Datenvolumen von 10 GB an. Der LTE 10 000 ist neben dem LTE 2000 und dem LTE 3000 somit der dritte Tarif des Anbieters. Pro Monat berechnet PremiumSIM 19,99 Euro für seinen neuen Tarif. In unserer Vorstellung des Tarifs erläutern wir, welche Folgekosten durch die Datenautomatik drohen und wie es PremiumSIM mit dem EU-Roaming hält.

1 GBit/s im Vodafone-Netz

Vodafone wird erste LTE-Mobilfunkstationen mit Gigabit-Geschwindigkeiten ins Netz bringen. Zunächst soll die Technik in den vier Städten Berlin, Hamburg, Hannover und Düsseldorf implementiert werden. Erst vor einigen Monaten wurde die Geschwindigkeit auf bis zu 500 MBit/s im Downstream gesteigert - diese Stufe ist derzeit in 20 Städten verfügbar. Die ersten Handys, die tatsächlich einen Downstream von 1 GBit/s unterstützen, sind bereits erschienen. Lesen Sie im Artikel, welche Städte als nächstes folgen werden.

Forderungen zur Frequenzvergabe

Beim Aufbau des LTE-Nachfolgers 5G wird es mehr Antennen und Standorte als bisher geben müssen. "Small Cells" haben eine Reichweite von etwa 400 Meter und werden jetzt schon im regulären Telekom-Mobilfunknetz, teilweise auch auf 3,7 GHz erprobt. Die Telekom hofft, dass die Politik nach früheren Frequenzvergaben dazugelernt hat. Denn Geld, das in Auktionen "verbraten" wurde, könne nicht mehr für den Netzausbau verwendet werden.

Hardware



Aktuelle Smartphone-Flaggschiffe

Neben neuen Apple iPhones und Samsung-Galaxy-Modellen kamen in diesem Jahr weitere High-End-Smartphones auf den Markt. Smartphones mit Dual-Kamera, randlosen Full-View-Displays und die Integration der künstlichen Intelligenz stehen bei den Nutzern und bei den Unternehmen im Fokus. Doch wie unterscheiden sich die in diesem Jahr vorgestellten Topmodelle voneinander? In unserem Überblick präsentieren wir Ihnen die Top-Smartphones 2017 mit allen technischen Daten und aktuellen Testergebnissen.

Krack-Attacke auf WPA2

Die WPA2-Verschlüsselung für WLAN-Netze galt als sicher und unknackbar. Doch seit dieser Woche ist das Vertrauen erschüttert: Forscher haben gezeigt, dass die Verschlüsselung geknackt werden kann. Dies hat bei besorgten WLAN-Nutzern zahlreiche Fragen aufgeworfen, die wir in einem Hintergrundbericht zur Krack-Attacke beantworten. Zahlreiche Hersteller haben schon damit begonnen, Software-Updates auszuliefern, doch einige Router und Smartphones werden vielleicht nie ein Update erhalten.

Cashback-Aktion bei Samsung

Samsung hat eine neue Cashback-Aktion gestartet, durch die Käufer eines Galaxy-Tablets bis zu 200 Euro des Kaufpreises zurück bekommen. Teilnehmen können Käufer der Modelle Galaxy Book 12 und 10.6 sowie Tab S3 und S2. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Oktober. Im Online-Shop von Samsung werden die Rabatte direkt abgezogen - doch dort sind die Preise meist höher als im freien Handel. Wer sein Tablet bei einem anderen Händler kauft, muss für den Rabatt den Kaufbeleg vorlegen - wie das funktioniert, erläutern wir in unserer News zur Samsung-Cashback-Aktion.

Altes Smartphone weiter nutzen

Die Leistung der heutigen Smartphones macht es eigentlich möglich, das Gerät über viele Jahre zu verwenden. Dennoch ersetzen zahlreiche Nutzer ihr Mobiltelefon bereits nach zwei Jahren durch ein neueres Modell. Das alte Smartphone muss damit nicht zwangsläufig zum Elektroschrott, ganz im Gegenteil: In den Smartphones steckt die Technik kleiner Computer, die auch nach Jahren noch hilfreiche Dienste leisten kann. In einer großen Übersicht verraten wir Ihnen zehn Dinge, die das alte Smartphone noch kann.

Internet



Einfuhr-Kontrolle beim Zoll

Der Zoll hat wegen des Booms im Online-Shopping viel zu tun. Die Beamten kontrollieren im Postzentrum Niederaula Sendungen aus aller Herren Länder. Säckeweise türmen sich die Postsendungen in großen Rollbehältern vor den Förderbändern. Nicht selten finden die Zollbeamten Waffen, Produktfälschungen und fragwürdige Medikamente. Das zahlenmäßig größte Problem sind Verstöße gegen die Produktsicherheit. Wir zeigen, welche zum Teil kuriosen Funde der Zoll macht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Internet für Hostel im Harz

Im Mai geriet der Wirt eines Hostels im Harz in die Schlagzeilen. Timo Zacher betreibt seit Anfang 2017 das Hostel "The Cabin" in Oderbrück im Westharz. Dort gibt es kein Breitband-Internet, der Wirt musste Tagungs-Anfragen regelmäßig ablehen. Als er sich bei der Telekom um einen Anschluss bemühte, veranschlagte diese 1 Million Euro für einen Glasfaseranschluss - der Fall ging durch die Medien. Nun hat das Hostel einen deutlich günstigeren Internet-Anschluss ganz ohne Baggerarbeiten erhalten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast



Projektbüro beendet Arbeit

Das Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland hat seine Arbeit eingestellt. Die weiteren regionalen Umstellungen von DVB-T auf DVB-T2 HD werden künftig von den beteiligten Programmveranstaltern und dem Plattformbetreiber Media Broadcast sowie deren kommerzieller Tochter freenet TV kommunikativ begleitet. Wir erläutern, wo Zuschauer ab jetzt einen Empfangscheck, eine Kaufhilfe für Empfangsgeräte oder Informationen zum HbbTV-Angebot finden.

Zum Inhaltsverzeichnis



UKW-Abschaltung bei Vodafone

Während es bei der Terrestrik noch lange kein Ausstiegsdatum geben wird, steht die UKW-Abschaltung im Kabel bevor: Vodafone Kabel hat das Ende von UKW im Kabelnetz angekündigt. Los gehen soll es mit der Umstellung im Herbst 2018, und zwar in Bayern und Sachsen. Doch wie können die Vodafone-Kunden zukünftig Radio empfangen und wird dafür die Anschaffung eines neuen Geräts notwendig? Wir verraten, über welche UKW-Alternativen Vodafone sich Gedanken macht.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 19.10.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Der bis Ende des Jahres garantierte Maximalpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf zu deutschen Handynummern 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der Anbieter garantiert außerdem einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum Jahresende.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

