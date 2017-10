Spam-Anruf aus Afrika, iPhone 8 im Test und Pflichtchip für Digitalradios

Liebe Leserinnen und Leser,



das iPhone 8 hat den umfangreichen Testparcours bei teltarif.de durchlaufen - und viele Interessenten fragen: Ist es eine Revolution oder wieder nur Modellpflege? Gleichzeitig melden sich nun auch deutsche Käufer, bei denen ein aufgeblähter iPhone-8-Akku das Display aus dem Gehäuse drückt. Wir beschäftigen uns im Hardware-Teil dieses Newsletters außerdem mit der Frage, ob ein neues iOS-System ältere iPhones wirklich verlangsamt oder nicht.

Merkwürdige verpasste Anrufe mit einer Rufnummer aus Afrika tauchen momentan in der Anrufliste deutscher Handys auf. Wer nicht aufpasst und fix zurückruft, riskiert Kosten von mehreren Euro pro Minute. Ob man dieser Plage überhaupt Herr werden kann, verraten wir im Abschnitt Mobilfunk dieses Newsletters.

Das Digitalradio fristet in Deutschland in vielen Bereichen, beispielsweise im Auto, ein Nischendasein. Ob sich das wohl ändert, wenn die EU den Einbau von DAB+-Chips verbindlich vorschreibt? Bei der Qualität der Chips gibt es derweil große Unterschiede, was Hörer aber erst beim Empfang bemerken. Darauf gehen wir im Broadcast-Teil näher ein.

Ab dem 27. Oktober kann das Apple iPhone X vorbestellt werden. Bei teltarif.de können Sie das neue Spitzen-Modell ganz einfach gewinnen - und zwar mit 256 GB Speicher und in der Farbe Space Grau. Beantworten Sie eine einfache Frage und gewinnen Sie!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Hardware



iPhone 8 im Test

Das iPhone 8 ist das kompaktere der beiden neuen Apple-Smartphones. Dennoch bietet es viele Details, die auch das Plus-Modell mitbringt. Ist das iPhone 8 tatsächlich so revolutionär, wie Apple es angepriesen hat - oder muss man es eher in die Kategorie Modellpflege einstufen? Wir haben im ausführlichen Test geprüft, wie gut das iPhone 8 wirklich ist.

So funktionieren Fingerprint-Sensoren

Viele Smartphones werden heutzutage mit biometrischen Funktionen ausgestattet, um den Zugriff durch Fremde zu erschweren. Auch wenn eine PIN oder ein Passwort als relativ sicher gelten, so ist ein Fingerabdruck üblicherweise noch schwerer zu fälschen. Immerhin ist jeder Fingerabdruck einmalig auf der Welt. Mittlerweile hat die Technik hinter den Fingerabdrucksensoren ihren Weg in Einsteiger-Smartphones gefunden - Grund genug für uns, einmal näher auf die Fingerprint-Technik selbst zu schauen.

Probleme beim iPhone 8

Seit kurzem berichten Nutzer über Probleme mit dem Akku der beiden neuen iPhones. Der aufgeblähte Akku hebt das Display des Smartphones an - Erinnerungen an das Akku-Desaster beim Samsung Galaxy Note 7 werden wach. Nach Nutzerberichten aus Asien soll es nun auch erste deutsche Nutzer des iPhone 8 Plus geben, die das Phänonem bei ihrem Gerät bestätigen. Apple hat sich jetzt zu dem Akku-Problem beim iPhone 8 und 8 Plus geäußert und ein kurzes Statement abgegeben.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob Apple die Nachfrage nach neuen iPhones gezielt anfeuert, indem alte Modelle per iOS-Update künstlich verlangsamt werden. Dass manche Geräte einige der neuen Funktionen rein von der Hardware-Unterstützung nicht stemmen können, ist logisch. Doch ist ein älteres iPhone-Modell mit dem aktuellen iOS-System tatsächlich oder nur gefühlt langsamer? Futuremark, der Entwickler hinter dem bekannten Benchmark 3DMark, hat gezielt untersucht, ob die Behauptung gerechtfertigt ist.

Mobilfunk



Tarif-Versteigerung bei Vodafone

Vodafone und die eigene Discount-Tochter otelo gehen momentan aktionsweise mit einer ungewöhnlichen Tarif-Aktion auf Neukundenfang. Bei beiden Vermarktungs-Aktionen sollten Interessenten unbedingt das Kleingedruckte studieren, bevor sie blindlings zuschlagen. Unter dem Motto "Zahl, was Du willst" können Vodafone-Interessenten für einen Vodafone-Tarif bieten. Schnäppchenjäger müssen dabei allerdings beachten, dass die Offerten mengenmäßig und zeitlich begrenzt sind - meist enden die Tarif-Angebote bereits nach wenigen Stunden. Bei otelo nennt sich die Aktion "Handel mit uns": In einem Online-Chat können täglich bis zu drei Gebote für einen Otelo-Tarif abgegeben werden.

Abzock-Versuch aus Afrika

Momentan tauchen in der Anrufliste vieler Mobiltelefone verpasste Anrufe von einer ausländischen Rufnummer auf. Die unbekannten Nummern stammen beispielsweise aus Burundi, Tansania, Benin, Marokko oder Tunesien. Wer ohne Nachzudenken sofort zurückruft, tappt in die Kostenfalle, denn ein derartiger Anruf kann mehrere Euro pro Minute kosten. Erlaubt sind derartige Anrufe bei deutschen Verbrauchern nicht - doch sie lassen sich kaum unterbinden. Wie Betroffene sich bei Ping-Anrufen richtig verhalten, erläutert die Bundesnetzagentur.

Kritik an StreamOn

Kurz nach dem Start von StreamOn der Telekom regte sich erste Kritik gegen die Option, bei der das über diverse Streamingdienste verbrauchte Datenvolumen nicht auf das Inklusiv-Datenvolumen des Mobilfunktarifs angerechnet wird. Die BNetzA hat den StreamOn-Tarif der Telekom geprüft und Verstöße gegen die Netzneutralität und sogar gegen die EU-Roaming-Verordnung festgestellt. Die Telekom hat nun zwei Wochen Zeit, sich zu äußern oder die Tarife zu ändern. Was die BNetzA konkret bemängelt, erläutern wir in unserer Meldung zur Kritik an StreamOn.

Drillisch wegen Roaming abgemahnt

Einige Drillisch-Marken vertrieben Handy-Tarife, bei denen statt des regulierten EU-Roaming-Tarifs ein eigenes Europa-Paket voreingestellt war. Dieses ließ sich bei der Bestellung des Tarifs nicht abwählen. Obwohl das hauseigene Europa-Paket sogar zusätzlich in der Schweiz gilt, störten sich Kunden und Verbraucherschützer an dieser Bevormundung. Die Verbraucherzentrale NRW mahnte Drillisch deswegen ab und das Landgericht Frankfurt stoppte den Spuk über eine einstweilige Verfügung.

Internet



Das macht Vitroconnect

Ein Internet-Kunde bestellt seinen neuen Anschluss, einige Tage später kommen der neue Router, die Zugangsdaten und der Schalttermin. Zu diesem Termin nimmt dann ein Techniker die neue Leitung in Betrieb. Doch in der Praxis passiert hinter den Kulissen oft deutlich mehr, vor allem dann, wenn der Provider die Leitung bei einem Netzbetreiber anmietet. Eine Firma, die sich darum kümmert, ohne dass der Verbraucher etwas davon bemerkt, ist Vitroconnect. Wir beschreiben, welche Services und Schnittstellen Vitroconnect im Hintergrund anbietet.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues Image von Vodafone

Vodafone richtet seine Marke neu aus und nimmt unter anderem eine Anpassung seines Logos vor, das 1998 eingeführt wurde. Das neue Logo begleitet auch ein neuer Slogan. So wird das Motto "Power to you" von 2009 in den Slogan "The future is exciting. Ready?" geändert. Ob es im Rahmen der Neuausrichtung auch eine Anpassung des Tarif-Portfolios geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Was Vodafone mit dem Marken-Relaunch wirklich bezweckt, beschreiben wir in unserer Meldung zum neuen Vodafone-Markenauftritt.

Zum Inhaltsverzeichnis



ICE-Fahrt ohne Ticket-Kontrolle

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn könnte bald für viele Kunden die Fahrkartenkontrolle wegfallen. Zunächst will die Bahn dieses Angebot denjenigen Fahrgästen machen, die sich ein Handyticket mit Platzreservierung kaufen. Möglich macht dies eine Bestätigung in der DB-Navigator-App. Derzeit läuft dazu ein Test auf ausgewählten ICE-Strecken. Wie der Zugbegleiter erfährt, dass er den Reisenden nicht mehr kontrollieren muss, verraten wir in unserer News zum Einchecken per App im ICE.

Broadcast



Pflichtchip für Radios

Auch wenn es zunächst nur eine Absichtserklärung ist: Der vieldiskutierte Pflichtchip für DAB+-Empfang in Radiomodellen könnte bald kommen. Eine neue EU-Regelung sieht vor, dass nach einem bestimmten Zeitpunkt neue, höherwertige Radiogeräte zusätzlich zum UKW-Empfang auch den Empfang digitaler Radioprogramme ermöglichen müssen. Kommt damit das Digitalradio endlich flächendeckend, beispielsweise auch in alle deutschen Autos? In einigen Punkten ist die Regelung zum Pflichtchip für Digitalradio umstritten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Modell des Chips ermitteln

Das Herzstück eines Digitalradios mit DAB+ ist der Chip. Im Weltmarkt konkurrieren im Moment ein halbes Dutzend Firmen auf dem Sektor der DAB+-Module. Am Rand eines Sendegebiets ist das Modell des in einem DAB+-Radio eingebauten Chips oft entscheidend darüber, ob ein Hörer noch einen guten oder überhaupt keinen Empfang hat. Doch woher weiß ein Käufer, welcher Chip in seinem Radio steckt?

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.10.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende des Jahres, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, der Anbieter garantiert außerdem einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum Jahresende.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

